«Акрон» — «Динамо»: нападающий тольяттинской команды Шуманский открыл счет в матче

Нападающий «Акрона» Артем Шуманский открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против московского «Динамо» на 17-й минуте.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Динамо» можно в нашем онлайне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

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