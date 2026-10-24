Мостовой: «Не удивлюсь, если «Балтика» грохнет «Краснодар»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».

Матч пройдет 24 октября на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Сложный матч для прогноза, так как не понимаю, что можно ожидать от сегодняшнего «Краснодара». Все-таки шесть матчей без побед — многовато для топ-клуба. Так можно и чемпионство упустить. Не уверен вообще, сможет ли Мусаев выправить ситуацию. Если Кордоба будет в форме и настроен, то проблем не должно возникнуть, но по последним матчам видно, что он до сих пор не набрал нужную форму. Сложный будет матч для «Краснодара». Не удивлюсь, если «Балтика» грохнет «Краснодар» сегодня», — сказал Мостовой «СЭ».

В 11-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3), «Балтика» дома разделила очки с «Ростовом» (0:0).

После 11 матчей краснодарцы набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Калининградцы имеют 13 очков и располагаются на седьмой строчке.

Радченко Кирилл

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