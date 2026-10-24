ЭСК: Новиков верно не удалил Ньямси в матче «Локомотив» — «Краснодар», а ВАР — не вмешался после гола железнодорожников

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильными решения арбитров в двух эпизодах матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (3:3).

На 12-й минуте главный судья Никита Новиков показал защитнику «Локомотива» Жерзино Ньямси желтую карточку за нарушение правил. ЭСК большинством голосов признала правильным решение не удалять футболиста.

«Жерзино Ньямси вступает в единоборство в безрассудной манере. Ньямси играет в мяч, но при этом шипами попадает в ногу соперника, который стоял перед мячом, а его нога находилась в безопорном положении. В пограничной ситуации судья правильно назначил штрафной удар с вынесением желтой карточки за грубую игру», — говорится в мотивировке комиссии.

Также ЭСК большинством голосов поддержала решение видеоассистентов Ивана Абросимова и Владимира Москалева не вмешиваться в эпизод на 71-й минуте, предшествовавший голу Александра Руденко. «Краснодар» настаивал на нарушении правил со стороны нападающего «Локомотива» Николая Комличенко против защитника Жубала.

«Жубал играет в мяч, выбивая его за пределы штрафной площади — его действие считается завершенным. После завершенного действия Жубала между игроками происходит контакт по неосторожности. ВАР правильно не вмешался в игровую ситуацию, поскольку контакт по неосторожности не повлиял на атакующую фазу (АРР)», — отмечается в решении ЭСК.

Оба эпизода были рассмотрены по обращениям «Краснодара».

«Краснодар» с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, «Локомотив» с 11 очками — на 12-й строчке.

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