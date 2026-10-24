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ЭСК: Новиков верно не удалил Ньямси в матче «Локомотив» — «Краснодар», а ВАР — не вмешался после гола железнодорожников

Судейство

ЭСК: Новиков верно не удалил Ньямси в матче «Локомотив» — «Краснодар», а ВАР — не вмешался после гола железнодорожников

Сергей Ярошенко

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильными решения арбитров в двух эпизодах матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (3:3).

На 12-й минуте главный судья Никита Новиков показал защитнику «Локомотива» Жерзино Ньямси желтую карточку за нарушение правил. ЭСК большинством голосов признала правильным решение не удалять футболиста.

«Жерзино Ньямси вступает в единоборство в безрассудной манере. Ньямси играет в мяч, но при этом шипами попадает в ногу соперника, который стоял перед мячом, а его нога находилась в безопорном положении. В пограничной ситуации судья правильно назначил штрафной удар с вынесением желтой карточки за грубую игру», — говорится в мотивировке комиссии.

Также ЭСК большинством голосов поддержала решение видеоассистентов Ивана Абросимова и Владимира Москалева не вмешиваться в эпизод на 71-й минуте, предшествовавший голу Александра Руденко. «Краснодар» настаивал на нарушении правил со стороны нападающего «Локомотива» Николая Комличенко против защитника Жубала.

«Жубал играет в мяч, выбивая его за пределы штрафной площади — его действие считается завершенным. После завершенного действия Жубала между игроками происходит контакт по неосторожности. ВАР правильно не вмешался в игровую ситуацию, поскольку контакт по неосторожности не повлиял на атакующую фазу (АРР)», — отмечается в решении ЭСК.

Оба эпизода были рассмотрены по обращениям «Краснодара».

«Краснодар» с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, «Локомотив» с 11 очками — на 12-й строчке.

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Источник: РФС
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2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
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 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
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 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
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 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
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 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
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