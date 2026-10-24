Алвес ответил на призыв фанатов ЦСКА стать чемпионами: «У нас есть все условия для этого»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес отреагировал на то, что фанаты армейского клуба после прощального матча экс-нападающего красно-синих Вагнера Лава скандировали о чемпионстве.

— Фанаты ЦСКА после игры скандировали: «Мы должны быть чемпионами!». Что можете им ответить?

— У нас есть все условия для того, чтобы достичь этого. Самое главное, что наша команда объединена. Мы много тренируем как индивидуальные действия, так и связь друг с другом, общую сыгранность. У нас есть поддержка наших болельщиков. И нам бы очень хотелось, чтобы они продолжали заполнять до отказа наш стадион — они очень важны для нас в достижении всех целей, — сказал Алвес «РБ Спорт».

ЦСКА — шестикратный чемпион России. Команда побеждала в РПЛ в сезонах 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14 и 2015/16.

После 11 туров нынешнего сезона чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 22 очка. Отставание армейцев от лидирующего московского «Динамо» составляет три очка.

В 12-м туре ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Матч пройдет в воскресенье, 25 октября, и начнется в 16.00 по московскому времени.

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