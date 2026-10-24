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Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес ответил на призыв фанатов московской команды стать чемпионами

Алвес ответил на призыв фанатов ЦСКА стать чемпионами: «У нас есть все условия для этого»

Алексей Михайлов

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес отреагировал на то, что фанаты армейского клуба после прощального матча экс-нападающего красно-синих Вагнера Лава скандировали о чемпионстве.

— Фанаты ЦСКА после игры скандировали: «Мы должны быть чемпионами!». Что можете им ответить?

— У нас есть все условия для того, чтобы достичь этого. Самое главное, что наша команда объединена. Мы много тренируем как индивидуальные действия, так и связь друг с другом, общую сыгранность. У нас есть поддержка наших болельщиков. И нам бы очень хотелось, чтобы они продолжали заполнять до отказа наш стадион — они очень важны для нас в достижении всех целей, — сказал Алвес «РБ Спорт».

ЦСКА — шестикратный чемпион России. Команда побеждала в РПЛ в сезонах 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14 и 2015/16.

После 11 туров нынешнего сезона чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 22 очка. Отставание армейцев от лидирующего московского «Динамо» составляет три очка.

В 12-м туре ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Матч пройдет в воскресенье, 25 октября, и начнется в 16.00 по московскому времени.

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Источник: «РБ Спорт»
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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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