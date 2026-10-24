«Акрон» — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ

«Акрон» и московское «Динамо» сыграют в 12-м туре РПЛ в субботу, 24 октября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 12.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Динамо» можно в матч-центре. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 12.40 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 11-м туре «Акрон» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), московское «Динамо» дома победило ЦСКА (3:1). После 11 матчей тольяттинцы набрали 9 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. У бело-голубых 25 очков и первая строчка.