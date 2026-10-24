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Акрон — Динамо: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 24 октября 2026

«Акрон» — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин, игрок «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Акрон» и московское «Динамо» сыграют в 12-м туре РПЛ в субботу, 24 октября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 12.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Динамо» можно в матч-центре. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 12.40 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Акрон» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В 11-м туре «Акрон» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), московское «Динамо» дома победило ЦСКА (3:1). После 11 матчей тольяттинцы набрали 9 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. У бело-голубых 25 очков и первая строчка.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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