Новая схема не сработала, Мозес подвел.

Главная тема всей зимы для «Спартака» (не считая, конечно, возвращения Промеса) — это переход на схему с четырьмя защитниками, и красно-белые посвятили много времени ее отработке. Однако главный тренер Доменико Тедеско заверил, что это запасной вариант, основной расстановкой остается 3-5-2. На деле же оказалось, что время тактического плана В пришло в первой же игре после возобновления сезона.

Поначалу левый фланг с Айртоном и Мозесом смотрелся свежо и бодро. Возможно, сработал эффект неожиданности, и с взаимодействием этой связки «Динамо» справлялось с большим трудом. Но вся эта активность продлилась первые 15 минут — до пенальти в ворота «Спартака». После пропущенного мяча красно-белые забуксовали. И если Айртон с Мозесом хоть как-то пытались расшевелить болото, то на противоположном фланге с Зобниным и Масловым практически ничего не происходило.

Пол-осени «Спартак» искал правого защитника, в том числе чтобы освободить от работы на этой позиции Зобнина. Вернувшись в центр, Роман заиграл куда ярче, достаточно вспомнить дерби с «Динамо» в Тушине. И вот снова Зобнин на фланге... Что касается Маслова, то на позиции крайнего защитника он не играл со времен «Спартака-2» (с осени 2019-го года), да и там он не сильно рвался на чужую половину поля.

В новой схеме центр полузащиты оказался не таким насыщенным, как это было всегда — Хендрикс и Умяров работали за троих. И «Динамо», поведя в счете, этим пользовалось, легко проходя середину поля. Для Хендрикса это была первая официальная игра, и он произвел неплохое впечатление. Да, были ошибки и брак, но голландец показал, что он умеет двигать мяч вперед. И это особенно ценно в отсутствие «десятки» — ее у «Спартака» не было ни по схеме, ни по сути. Игрока, который ведет игру и может в нужный момент выдать последний пас, у «Спартака» по-прежнему нет.

После перерыва Зобнин и Мозес поменялись флангами, и «Спартак» выдал лучший отрезок в матче. Тогда же красно-белые и создали свой главный момент — удар Понсе и добивание Мозеса. А потом пришел гол после углового. Как пропускал «Спартак» осенью со «стандартов», так и пропускает. После матча Тедеско справедливо заметил, что пенять на схему неправильно, потому что пропустили не с игры. Справедливо. Но с другой стороны, с этой схемой красно-белые практически ничего не создали в атаке.

Хотя даже при 0:2 теоретические шансы спастись оставались. Игру в атаке оживил Соболев. Но все перечеркнул Мозес, который на ровном месте придумал себе вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Пенальти в свои ворота, нереализованный момент и удаление — нигериец подвел.

«Спартак» вылетел из Кубка, и больше ни на что в этом сезоне не претендует (если судить по спартаковским меркам, согласно которым нет места, кроме первого). Хотя, безусловно, огромным успехом будет второе место и выход в Лигу чемпионов, да и вряд ли кто-то из красно-белых откажется от третьей строчки. Тут у «Спартака» ничего не потеряно, и эта игра вовсе не разубедила в том, что команда может претендовать на медали.