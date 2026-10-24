«Акрон» — «Динамо»: Шварц заменил Маричаля на Касереса в первом тайме

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц произвел замену на 31-й минуте матча 12-го тура РПЛ против «Акрона».

Вместо защитника Николаса Маричаля в игру вступил Хуан Касерес.

На 17-й минуте «Акрон» открыл счет в матче благодаря голу нападающего Артема Шуманского.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Динамо» можно в нашем онлайне.

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