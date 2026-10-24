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«Рубин» может в седьмой раз за сезон сыграть вничью со счетом 1:1

Игнат Апурин

Казанский «Рубин» в 12-м туре РПЛ встретится с «Крыльями Советов». Если матч завершится со счетом 1:1, этот результат станет для казанцев седьмым таким в нынешнем чемпионате.

Шесть из первых 11 встреч сезона «Рубин» свел к ничьей, и все шесть раз команды забивали по одному голу. Уже после девятого тура, когда казанцы в шестой раз сыграли 1:1, команда установила рекорд по количеству таких ничьих на стартовом отрезке из девяти игр. В последних двух турах «Рубин» уступил московским «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (0:4).

У соперника казанцев тоже шесть ничьих за 11 матчей, но самарцы завершали встречи с разными результатами. «Крылья Советов» набрали 12 очков: две победы, шесть ничьих и три поражения. У «Рубина» такое же количество очков, но два выигрыша, шесть ничьих и три поражения при разнице мячей 12:16.

В предыдущем туре самарская команда проиграла «Факелу» со счетом 1:2, а казанцы уступили «Спартаку» — 0:4. Таким образом, обе команды подходят к очному матчу после поражений.

Игра «Рубин» — «Крылья Советов» состоится 24 октября на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.15 мск.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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