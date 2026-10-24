«Рубин» может в седьмой раз за сезон сыграть вничью со счетом 1:1

Казанский «Рубин» в 12-м туре РПЛ встретится с «Крыльями Советов». Если матч завершится со счетом 1:1, этот результат станет для казанцев седьмым таким в нынешнем чемпионате.

Шесть из первых 11 встреч сезона «Рубин» свел к ничьей, и все шесть раз команды забивали по одному голу. Уже после девятого тура, когда казанцы в шестой раз сыграли 1:1, команда установила рекорд по количеству таких ничьих на стартовом отрезке из девяти игр. В последних двух турах «Рубин» уступил московским «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (0:4).

У соперника казанцев тоже шесть ничьих за 11 матчей, но самарцы завершали встречи с разными результатами. «Крылья Советов» набрали 12 очков: две победы, шесть ничьих и три поражения. У «Рубина» такое же количество очков, но два выигрыша, шесть ничьих и три поражения при разнице мячей 12:16.

В предыдущем туре самарская команда проиграла «Факелу» со счетом 1:2, а казанцы уступили «Спартаку» — 0:4. Таким образом, обе команды подходят к очному матчу после поражений.

Игра «Рубин» — «Крылья Советов» состоится 24 октября на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.15 мск.