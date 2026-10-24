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В матче «Факел» — «Родина» встретятся худшая атака и худшая оборона РПЛ

Антон Роговский

Воронежский «Факел» и московская «Родина» встретятся в 12-м туре чемпионата России, занимая последние два места в таблице. Перед очной игрой у клубов худшие показатели результативности и надежности обороны в текущем сезоне РПЛ.

«Факел» забил восемь мячей за 11 туров — меньше любой другой команды. «Родина» за тот же отрезок пропустила 27 голов. Это наибольшее количество пропущенных мячей среди всех участников чемпионата.

При этом московский клуб результативнее воронежского: у «Родины» 12 забитых голов. «Факел» пропустил 19 раз, то есть на восемь меньше будущего соперника. Разница мячей команд составляет соответственно минус 11 и минус 15.

Оба клуба набрали по шесть очков, одержав по одной победе и потерпев по семь поражений. «Факел» выиграл первый матч сезона в 11-м туре у «Крыльев Советов» (2:1), тогда как «Родина» завершила предыдущую встречу с «Оренбургом» вничью (2:2).

Игра пройдет 24 октября в Воронеже и начнется в 15.00 мск. Результат будет иметь значение для распределения мест в зоне прямого вылета, но до окончания чемпионата командам предстоит еще большая часть сезона.

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РПЛ
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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