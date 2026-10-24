В матче «Факел» — «Родина» встретятся худшая атака и худшая оборона РПЛ

Воронежский «Факел» и московская «Родина» встретятся в 12-м туре чемпионата России, занимая последние два места в таблице. Перед очной игрой у клубов худшие показатели результативности и надежности обороны в текущем сезоне РПЛ.

«Факел» забил восемь мячей за 11 туров — меньше любой другой команды. «Родина» за тот же отрезок пропустила 27 голов. Это наибольшее количество пропущенных мячей среди всех участников чемпионата.

При этом московский клуб результативнее воронежского: у «Родины» 12 забитых голов. «Факел» пропустил 19 раз, то есть на восемь меньше будущего соперника. Разница мячей команд составляет соответственно минус 11 и минус 15.

Оба клуба набрали по шесть очков, одержав по одной победе и потерпев по семь поражений. «Факел» выиграл первый матч сезона в 11-м туре у «Крыльев Советов» (2:1), тогда как «Родина» завершила предыдущую встречу с «Оренбургом» вничью (2:2).

Игра пройдет 24 октября в Воронеже и начнется в 15.00 мск. Результат будет иметь значение для распределения мест в зоне прямого вылета, но до окончания чемпионата командам предстоит еще большая часть сезона.