«Краснодар» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ

«Краснодар» и «Балтика» сыграют в 12-м туре РПЛ в субботу, 24 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.25 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 11-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3), «Балтика» дома разделила очки с «Ростовом» (0:0).

После 11 матчей краснодарцы набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Калининградцы имеют 13 очков и располагаются на седьмой строчке.