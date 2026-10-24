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В Турции считают, что «Бешикташ» и «Галатасарай» могут заплатить за полузащитника ЦСКА Кисляка 30 миллионов евро

В Турции считают, что «Бешикташ» и «Галатасарай» могут заплатить за полузащитника ЦСКА Кисляка 30 миллионов евро

Алексей Михайлов

Турецкий журналист Бурак Эрен не исключил потенциальный трансфер полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА в один из турецких грандов минимум за 30 миллионов евро по примеру Алексея Батракова, перешедшего в «Галатасарай» из «Локомотива» за 25 миллионов евро.

«Не стоит говорить, что за Кисляка нельзя заплатить 30 миллионов евро, если Батраков обошелся в 25 миллионов евро. У «Локомотива» были финансовые трудности, клубу требовались живые деньги. ЦСКА же обеспечен средствами и не торопится продавать игрока. Летом за Кисляка хотели получить 35 миллионов евро — такая сумма актуальна и сейчас. Договориться будет непросто, но это не невозможно», — написал Эрен в соцсети X.

Ранее турецкие СМИ сообщали об интересе к Кисляку со стороны «Бешикташа» и «Галатасарая». По данным TEAMtalk и Milliyet, армейцы хотят получить за полузащитника 35 миллионов евро. Это будет самая крупная продажа в истории клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Кисляк провел 14 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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Алексей Батраков
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«Рубин» может в седьмой раз за сезон сыграть вничью со счетом 1:1
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков
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ЦСКА

 7
П
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Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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