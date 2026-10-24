В Турции считают, что «Бешикташ» и «Галатасарай» могут заплатить за полузащитника ЦСКА Кисляка 30 миллионов евро

Турецкий журналист Бурак Эрен не исключил потенциальный трансфер полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА в один из турецких грандов минимум за 30 миллионов евро по примеру Алексея Батракова, перешедшего в «Галатасарай» из «Локомотива» за 25 миллионов евро.

«Не стоит говорить, что за Кисляка нельзя заплатить 30 миллионов евро, если Батраков обошелся в 25 миллионов евро. У «Локомотива» были финансовые трудности, клубу требовались живые деньги. ЦСКА же обеспечен средствами и не торопится продавать игрока. Летом за Кисляка хотели получить 35 миллионов евро — такая сумма актуальна и сейчас. Договориться будет непросто, но это не невозможно», — написал Эрен в соцсети X.

Ранее турецкие СМИ сообщали об интересе к Кисляку со стороны «Бешикташа» и «Галатасарая». По данным TEAMtalk и Milliyet, армейцы хотят получить за полузащитника 35 миллионов евро. Это будет самая крупная продажа в истории клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Кисляк провел 14 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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