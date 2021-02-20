Главные тренеры «Динамо» и «Спартака» ответили на вопросы журналистов .

Пресс-конференция главных тренеров «Динамо» и «Спартака» после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Что думаете о матче? — вопрос Доменико Тедеско.

— У нас был хорошее начало. Контролировали игру, были моменты. Однако «Динамо» забило нам буквально с первого момента. Мы достойно доиграли первый тайм, сохраняли структуру. Вторая половина прошла по тому же сценарию. Играли хорошо, потом пропустили, а затем еще и получили красную карточку. Сегодня поражение.

— Сильно ли повлияло отсутствие Крала?

— Конечно. Это важный игрок, он сыграл во всех предыдущих матчах. Мы можем заменить игрока на любой позиции, но не стоит недооценивать значимость Крала.

— Вас удовлетворила игра команды после пропущенного гола?

— Да. У нас были ненужные потери и в первом, и во втором тайме, но мы сохраняли структуру.

— Почему каждый «стандарт» у ворот «Спартака» — это практически голевой момент?

— «Стандарты» могут быть бонусом для любой команды, если смотреть на сальдо пропущенных и забитых мячей. У нас это сальдо положительное, мы забиваем с них больше. Однако вы правы, сегодня мы пропускали со «стандартов». Нужно работать над этим. Здесь главное — быть уверенными в себе.

— Не считаете ли вы неверным решением поставить новую схему?

— Если бы я думал, что схема сырая или неверная, мы бы не стали так играть. Я не садист. Думаю, вы ждали момента, чтобы задать вопрос про схему, еще с товарищеских матчей. Мы пропустили два гола со «стандартов», но схема тут ни при чем. У нас некоторые футболисты играют в такой схеме в национальных сборных, включая Зобнина. Пожалуйста, не спрашивайте меня пока про схему. Еще рано об этом говорить.

— Спросили только из-за того, что данный турнир — это игры на вылет, в которых опасно делать нововведения.

— Мы хотели сегодня выиграть, при подготовке к играм анализируем все и принимаем решения, которые считаем наилучшими. Здесь все в комплексе, не только схема. Вы можете меня спрашивать обо всем, просто пока рано говорить про схему.

— Как вам дебют Хендрикса?

— Думаю, он немного нервничал в начале. Но мне кажется, что все увидели его качества. Уверен, он может помочь «Спартаку».

— Мы удачно сыграли, но игра складывалась непросто, — сказал Сандро Шварц. — И она была непростой не только из-за мороза. Мы хорошо оборонялись, проявили характер. После 11-метрового у нас тоже были хорошие моменты. Я доволен сегодня игрой своей команды.

— «Спартак» был в какой-то степени загадкой — команда вышла играть по другой схеме. Вы были готовы к этому?

— Мы готовились к обеим схемам: как с тремя центральными защитниками, так и в четыре защитника. Стопроцентной уверенности не было, но оба варианта мы обсуждали до игры.

— Удалось отличиться сегодня после стандартных положений. На сборах было приблизительно то же самое. Сегодня эта схема сработала?

— На самом деле наша команда тренеров проделала большую работу. И до матча у нас была теория, обратили внимание в том числе на стандартные положение. Они могут сыграть важную роль в игре, что сегодня и случилось.

— Первые 10 минут матча «Спартак» играл с преимуществом. С чем это связано?

— «Спартак» — хорошая команда с классными исполнителями. Считаю, мы очень хорошо сыграли в обороне — при перехватах быстро выходили в атаку. Хорошо, что забили со стандартов.

— Были сомнения, кого выпускать сегодня в центральную линию обороны?

— Мы пробовали разные сочетания игроков. Пробовали на разных позициях игроков — «шестерок» и «восьмерок»... Мы дали им практику. Сегодня Ордец и Евгеньев хорошо сыграли. Нужно будет подумать еще, на кого заменить Евгеньева в матче с «Ахматом», потому что он дисквалифицирован.

— Во втором тайме вы выпустили молодых футболистов — Тюкавина, Кутицкого. Как вам их игра?

— Оба хорошо проявили себя на сборах. И после четырех недель тренировок хочу сказать, что виден фантастический прогресс у Тюкавина. Он забил сегодня очень важный гол. Что до Кутицкого, я доволен его действиями, он сыграл очень надежно в обороне.

— Сегодня из турнирной сетки вылетел «Зенит». На что может «Динамо» замахнуться в БЕТСИТИ Кубке России?

— Для нас очень важно участие в этом турнире. Матчей там не так много, но наша задача — подняться как можно выше. При этом для нас Кубок и чемпионат по важности равны. Будем стараться добиваться результатов и в Кубке, и в чемпионате.

— Футболисты получали повреждения по ходу матча. Есть ли что-то серьезное?

— По здоровью были какие-то легкие ушибы, но это понятно, потому что была интенсивная игра. А так все в порядке.