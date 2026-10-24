«Акрон» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Динамо» на матч 12-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 12.45 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Бистрович, Лончар, Оганесян, Тедич, Шуманский.

Запасные: Волочай, Роча, Неделчару, Сидоренко, Видосавлевич, Хосонов, Базилевский, Попенков, Болдырев, Аревало, Дуду Родригес, Дмитриев.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Глебов, Фомин, Бителло, Гомес, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Расулов, Лещук, Касерес, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Миранчук, Маринкин, Окишор, Гутьеррес, Сергеев, Казимир.

После 11 туров «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Динамо» идет на первом месте с 25 очками.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Динамо» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max