Окишор забил четыре гола в пяти последних матчах «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор отличился четыре раза в пяти последних матчах команды. 19-летний футболист продолжит сезон встречей 12-го тура РПЛ против «Акрона», которая состоится 24 октября.

Последний гол Окишор забил 18 октября в домашнем дерби с ЦСКА (3:1). Полузащитник вышел на замену и в компенсированное время установил окончательный счет после того, как Роберто Фернандес вывел бело-голубых вперед.

В матче с армейцами счет в первом тайме открыл Константин Тюкавин. Во втором тайме Иван Обляков реализовал пенальти и восстановил равновесие, но в концовке хозяева дважды поразили ворота соперника. Эта победа позволила «Динамо» набрать 25 очков и сохранить первое место.

В предыдущих встречах Окишор регулярно приносил команде результативные действия, несмотря на то что не всегда начинал матчи в основном составе. Клубный показатель четырех мячей за пять игр относится к последнему отрезку выступлений, а не ко всему чемпионату.

В 12-м туре «Динамо» сыграет с «Акроном» в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Игра начнется в 12.45 мск. Команда Сандро Шварца подходит к ней в роли лидера после победы над ЦСКА.