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Окишор забил четыре гола в пяти последних матчах «Динамо»

Антон Роговский
Виктор Окишор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор отличился четыре раза в пяти последних матчах команды. 19-летний футболист продолжит сезон встречей 12-го тура РПЛ против «Акрона», которая состоится 24 октября.

Последний гол Окишор забил 18 октября в домашнем дерби с ЦСКА (3:1). Полузащитник вышел на замену и в компенсированное время установил окончательный счет после того, как Роберто Фернандес вывел бело-голубых вперед.

В матче с армейцами счет в первом тайме открыл Константин Тюкавин. Во втором тайме Иван Обляков реализовал пенальти и восстановил равновесие, но в концовке хозяева дважды поразили ворота соперника. Эта победа позволила «Динамо» набрать 25 очков и сохранить первое место.

В предыдущих встречах Окишор регулярно приносил команде результативные действия, несмотря на то что не всегда начинал матчи в основном составе. Клубный показатель четырех мячей за пять игр относится к последнему отрезку выступлений, а не ко всему чемпионату.

В 12-м туре «Динамо» сыграет с «Акроном» в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Игра начнется в 12.45 мск. Команда Сандро Шварца подходит к ней в роли лидера после победы над ЦСКА.

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Виктор Окишор
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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