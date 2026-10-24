Касерес и Рубенс вернулись в распоряжение «Динамо» перед матчем с «Акроном»

Защитники московского «Динамо» Хуан Касерес и Рубенс снова доступны тренерскому штабу перед матчем 12-го тура РПЛ против «Акрона». Оба футболиста пропустили встречу с ЦСКА из-за дисквалификаций.

Бело-голубые сыграют с тольяттинским клубом 24 октября в Самаре, где «Акрон» принимает соперников на «Солидарность Самара Арене». Начало встречи — в 12.45 мск.

В предыдущем туре «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 3:1. Команда Сандро Шварца открыла счет после гола Константина Тюкавина, в концовке отличились Роберто Фернандес и Виктор Окишор. Единственный мяч армейцев забил Иван Обляков с пенальти.

Дополнительным кадровым вопросом оставалось состояние Максима Осипенко: после повреждения защитник только накануне встречи с ЦСКА впервые тренировался с командой. В его отсутствие вышел Фернандес, забивший победный мяч.

Московский клуб подходит к матчу с «Акроном» на первом месте в чемпионате. После 11 туров у «Динамо» 25 очков. Тольяттинцы набрали девять и располагаются в нижней части таблицы.