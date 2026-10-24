Маринкин: «Динамо» сейчас не думает о титулах»

Полузащитник московского «Динамо» Тимофей Маринкин заявил, что команда пока не размышляет о чемпионстве в РПЛ.

«Динамо» после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков и на одно очко опережая действующего чемпиона страны — «Зенит». В чемпионате бело-голубые одержали семь побед подряд.

«Победы — это наша единственная цель. Мог ли я представить, что к данному отрезку сезона «Динамо» будет лидировать в РПЛ? Да, а почему нет? Мы сейчас не думаем о титулах. Мы думаем о том, как нам двигаться от игры к игре, чтобы добывать победу в каждом матче и радовать болельщиков. Находить новые связки в наших линиях, наигрывать старые комбинации, которые дают нам наши плоды в играх.

Добавлю: в связи с этими победами ожидания у болельщиков станут выше. Мы задали планку, ниже которой нам нельзя опускаться. Как говорится, стабильность — признак мастерства. Если мы будем проявлять стабильность, то увидим результат ближе к концу сезона. Чтобы быть довольным сезоном, нужно побеждать. Тогда мы все будем довольны», — сказал Маринкин «РИА Новости».

В 12-м туре РПЛ «Динамо» в гостях сыграет против «Акрона». Начало матча в Самаре — в 12.45 по московскому времени.

Следить за ходом встречи можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

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