Тренер «Ахмата» Черчесов — о поражении от «Оренбурга» в РПЛ: «Впечатления от матча плохие»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (0:1) в 12-м туре чемпионата России.
«Впечатления от матча плохие — мы проиграли. Самое главное, что по этой игре мы определенные вещи обсуждали — и в первом тайме я это не заметил на поле, значит, не до конца приняли то, что хотели. Во втором тайме поменяли игру, но, к сожалению, в таких матчах вернуть ничего нельзя, хотя мы старались, создавали моменты, заменами усилив игру», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».
«Ахмат» с 11 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Грозного сыграет с «Динамо» в Москве.
Источник: ФК «Ахмат»
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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