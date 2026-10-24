Тренер «Ахмата» Черчесов — о поражении от «Оренбурга» в РПЛ: «Впечатления от матча плохие»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (0:1) в 12-м туре чемпионата России.

«Впечатления от матча плохие — мы проиграли. Самое главное, что по этой игре мы определенные вещи обсуждали — и в первом тайме я это не заметил на поле, значит, не до конца приняли то, что хотели. Во втором тайме поменяли игру, но, к сожалению, в таких матчах вернуть ничего нельзя, хотя мы старались, создавали моменты, заменами усилив игру», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» с 11 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Грозного сыграет с «Динамо» в Москве.

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