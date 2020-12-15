Обозреватель «СЭ» взял большое интервью у одного из лучших снайперов нынешнего чемпионата России, 35-летнего эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

Трехкратный чемпион страны (дважды — в составе «Рубина», однажды — «Зенита») на протяжении часа на базе «Сочи» рассказывал интереснейшую историю своей жизни, которая будет опубликована в ближайшее время. А начали мы с вопросов, касающихся недавнего матча со «Спартаком», в котором Нобоа забил победный мяч.

Когда смотрит вся Россия, всегда хочется показать свой лучший футбол!

— У вас уже семь голов в ворота «Спартака». Больше, чем красно-белым, вы не забивали никому. Это стечение обстоятельств или какое-то особое отношение к этому клубу? — спрашиваю Нобоа.

Кристиан смеется:

— Нет, я в каждой игре хочу забивать и помогать команде! А то, что в каждой игре забиваю «Спартаку» — не знаю, почему. Но с таким соперником всегда хочется показать лучший футбол. Вся Россия смотрит!

— Вы ведь и первый свой мяч в России, в 2007 году, тоже забили за «Рубин» «Спартаку», и больше в том сезоне у вас голов не было.

— Да. Помню тот гол. Мы выиграли — 3:1, хотя находились тогда в тяжелой ситуации. Долго не могли победить, и сам я не играл, все время был на замене. Меня тогда признали лучшим игроком матча, и я был очень рад. Тогда уже понял, что, когда обыгрываешь «Спартак» или забиваешь ему, вся страна это знает.

— Вы ведь и в самом «Спартаке» могли оказаться. Вы были в «списке Бердыева», когда тот должен был возглавить красно-белых после отставки Аленичева, но в последний момент прервал переговоры, и команду возглавил Каррера. Бердыев с вами разговаривал, заручился вашим согласием?

— Да. Он приглашал в «Ростов» Сесара Наваса, Сослана Джанаева, меня, еще кого-то... И он нас собрал: «Сложилась такая ситуация, что я могу уйти в «Спартак». И хочу сделать это вместе с вами». Мы сказали: «Никаких проблем. Пока вы в «Ростове» — мы в «Ростове». А дальше ждем развития ситуации. Если сможем перейти вместе с вами — супер!» Но в итоге он в «Спартак» не перешел, я остался в «Ростове», а потом перешел в «Зенит».

Отбор перед моим голом «Спартаку» был отработан на тренировках

— Вы лишь недавно восстановились после травмы, и Владимир Федотов говорит, что пока играете больше за счет головы, а объема движения еще не хватает. И тем не менее забили победный гол «Спартаку» красивым обводящим ударом в касание.

- Да, шесть недель не играл из-за травмы задней поверхности бедра! Кондиции можно вернуть только через игру. Я не чувствовал какое-то особенное настроение в этот день — просто, когда Заба (Антон Заболотный, — Прим. И.Р.) отдал мне пас, уже знал, куда буду бить. Видел, где стоит вратарь, и понимал: если пробью так, как задумал, на 99 процентов он не успеет. И мяч полетел точно так, как я хотел.

— Перед вашим голом Крала прессингом загнали в ловушку у бровки и вынудили его отдать неточный пас на Бакаева. Перехват, пас, гол. У меня возникло полное ощущение, что все это, кроме вашего удара, было отработано на тренировках.

— Так и есть. Мы знали, что «Спартак» любит играть в футбол и начинать атаки через пас, в том числе используя вратаря. И чувствовали, что если хотя бы раз сможем в тех зонах отобрать мяч, то у нас будет момент. Так и получилось. До этого у нас не получалось, потому что у них хорошие футболисты. Но одна ошибка — и мы ею воспользовались и забили решающий гол.

У нас тренеры на теории всегда подробно рассказывают, в чем тот или иной соперник играет хорошо, а на чем его можно подловить. Как и о наших собственных сильных и слабых местах. Всегда хорошо, когда ты знаешь, что в этой конкретной игре надо делать. Федотов любит тактику, мы и обороне уделяем много внимания, и тому, на чем именно можем выиграть. И над стандартами тоже работаем очень много.

Тедеско пожал мне руку и сказал: «Браво, «Сочи», браво!»

— Почему каждый матч «Спартака» с «Сочи» оборачивается скандалом?

— Думаю, потому что мы выигрываем. Если бы проиграли — сто процентов, скандалов бы не было. Сто процентов — мы не стали бы разговаривать по поводу судейства, расизма. Мы проиграем — и просто проиграем! Но сейчас мы победили. А в этом случае со «Спартаком» всегда возникают какие-то проблемы.

Я такой футболист, что не обращаю внимания на то, что происходит до или после игры. Мне важна только сама игра. А до или после — говорите о чем хотите. Если ты проиграл — значит, не кто-то другой виноват, а тренироваться надо получше.

— Лично вам Доменико Тедеско пожал руку после игры?

— Конечно. Уважение всегда должно быть — выиграл ты или проиграл, даже в три мяча. Футбол — это праздник, а не война. И после матча я сказал ему: «Удачи вам в следующей игре». Знаю, что эта игра — с «Зенитом». Но пожелание удачи — это чтобы не было травм и чтобы получился красивый футбол.

Жиго сказал мне: «Что ты все время забиваешь «Спартаку»!» Я улыбнулся. Видно, что уважение действительно есть. И с Тедеско обменялись рукопожатиями. Было заметно, что он чуть-чуть сердит на судью, но я подошел и пожелал удачи. Он пожал мне руку, все было нормально. И сам сказал: «Браво, «Сочи», браво!»

— Это было без иронии?

— Да, никаких проблем. Это футбол! На судью он был злой, да. Он с ним разговаривал по-английски и не знаю, о чем они говорили. Но Тедеско разозлился на него, когда ему показали желтую карточку, говорил, что не может слова сказать, чтобы его не наказали. То же самое продолжалось и после игры.

Потом была ситуация с Сосланом, когда он сказал нашему вратарю про премиальные. Я только слышал, как они друг на друга кричали. После игры всегда бывает много эмоций. Все хотели выиграть. Тем более когда ты шел на первом месте и потерял три очка, а вместе с ними и лидерство. Видно, что он горячий.

— Не обидно, что играли, как на выезде?

— Конечно, нет. Спартаковцы везде чувствуют себя как дома. Но от этого еще больше хочется доказать, что мы можем выиграть.

— По делу, считаете, выиграли?

— До игры мы знали, что первая же ошибка будет решающей. И кто забьет первым — тот либо выиграет, либо в худшем случае сыграет вничью. Когда я забил, подумал: «Сегодня не проиграем». И у «Спартака» больше чистых моментов не было. А я еще раньше мог забить, головой в начале игры. Но очень быстро бежал и не успел подстроиться, и мяч пролетел выше ворот.

Когда в 33 года порвал «кресты», первую неделю думал: «Это всё»

— Вы никогда не забивали за сезон в российской премьер-лиге больше восьми голов, а единственный раз достигли такого показателя в 2010 году. И вдруг — десять лет спустя, в 35 лет, за полсезона. Что с вами случилось?

— Может, сказалась позиция, на которой играю. Чувствую, что в той роли, которую мне сейчас отводят, могу лучше атаковать. Чувствую, что впереди — получается! Это не значит, что раньше было не так, и я думал только об обороне. Центр поля, последний пас — все это было и остается в моей ответственности. Но что-то стало по-другому.

— Можете объяснить — откуда возникло такое ощущение?

— Думаю, я просто вижу, как компактно мы играем. И, если иду вперед, уверен в том, что сзади все будет хорошо.

— Федотов немножко разгружает вас от оборонительных функций?

— Нет. В обороне у каждого свои обязанности, которые надо выполнять. Но в атаке он позволяет чувствовать себя свободно.

— Два с половиной года назад у вас после очень хорошего начала сезона в «Зените» случился разрыв крестообразной связки колена. В 33 года вы не подумали, что придется заканчивать?

— Когда только порвал «кресты», в первую неделю думал: «Это все». Были мысли, что не смогу восстановиться, и надо будет заканчивать карьеру. Это было тяжелое время. Но после операции с каждым днем чувствовал себя все лучше. Мне повезло с доктором и физиотерапевтом.

— Кто делал операцию?

— Доктор Кугат в Барселоне. Вся «Барселона», «Манчестер Сити» оперируют колени у него. Прекрасный специалист, о котором мне многие говорили. И, когда я получил травму, сразу подумал: «Кугат!»

Уже вскоре после начала восстановления возникло чувство — может, все и будет хорошо. У меня продолжал действовать контракт с «Зенитом», и хотелось доработать его до конца. Тем более что клуб мне помог в сложный момент, и мне хотелось его отблагодарить. На третий-четвертый месяц после операции я уже твердо поверил, что вернусь.

Потом я восстановился, чувствовал себя очень хорошо, но после падения на тренировке возникла новая проблема. Поэтому мое возвращение на поле еще задержалось. Затем вышел на Суперкубок против «Локомотива». У меня так болело колено, что было очень тяжело. Не мог сосредоточиться на игре, потому что думал о боли и о том, что, наверное, недовосстановился. Поехал обратно в Барселону к Кугату. Доктор мне помог, убрал ту проблему, которая была. А потом я вернулся и... оказался здесь, в «Сочи». И здесь уже чувствовал себя хорошо.

— Не расстроились, что пришлось менять клуб-чемпион страны на намного менее амбициозную в тот момент команду, только дебютировавшую в премьер-лиге?

— Нет. Мы сели поговорить с моим тренером и другом Сергеем Семаком и все обсудили. Знали, что на следующий сезон в заявке можно иметь только восемь иностранцев. Тогда на поле могло быть не больше шести. Семак мне их перечислил и сказал: «Пока места в составе для тебя нет. И тебе будет тяжело его получить, потому что на таких-то и таких-то я рассчитываю как на ключевых игроков. Если хочешь — оставайся, я не против. Наоборот, ты мне этим только поможешь. Но есть вариант с «Сочи». Они дают тебе двухлетний контракт, а здесь у тебя остался год».

Все это было сказано прямо и честно. Я все узнал: хороший клуб, город — супер! Здесь нереально красиво! А главное — хочу играть. И если есть шанс после травмы вернуться обратно к своему уровню, то только там, где у меня будет шанс постоянно выходить на поле. И все получилось хорошо.

— Что вас мотивировало проходить через мучительную реабилитацию?

— Если бы не было мотивации, я бы остался дома. Ни разу не думал о том, что сделал это, поскольку надо. Просто чувствовал, что, как и прежде, люблю футбол, хочу выходить на тренировки и игры. Это было и остается главной мотивацией. Когда надо было восстанавливать колено, понимал, что должен быть даже не на сто, а на тысячу процентов профессионален. Только тогда вернусь.

Полностью интервью с Нобоа — в ближайшее время