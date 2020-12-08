«Мележиков справится с должностью гендиректора. «Спартаку» не надо никого искать». Бывший президент «Локомотива» рассказал о совместной работе со сменщиком Газизова

8 декабря, во вторник, «Спартак» официально объявил об отставке генерального директора клуба Шамиля Газизова. Временно исполняющим обязанности стал Евгений Мележиков, который работает управляющим директором красно-белых. Корреспондент «СЭ» связался с бывшим президентом «Локомотива» Николаем Наумовым, который работал с Мележиковым в руководстве железнодорожников.

— Вы работали с Евгением. Расскажите, какой он человек и специалист?

— Он был у меня первым вице-президентом. Евгений Владимирович — военный человек. Как все военные, он очень обязательный человек. Не припомню случая, чтобы я ему дал поручение, которое он не выполнил. Бывали случаи, когда он мог возразить, мы с ним это обсуждали. Но если было принято решение, он его выполнял. Он у меня в «Локомотиве» занимался всем хозяйством: инфраструктурой, строительством, поддержанием прежних объектов. Благодаря ему мы смогли построить малую спортивную арену, хотя не привлекали никаких дополнительных средств из РЖД.

Если он будет назначен директором «Спартака», я буду это приветствовать. Уверен, что он не слабее тех, кто был в «Спартаке» до него. Он очень давно работает, прекрасно знает клубную работу. Думаю, выбор в его пользу будет очень полезен для «Спартака».

— Раньше не успевали считать, сколько в «Спартаке» работают тренеры, а сейчас постоянно меняются генеральные директора.

— Когда назначали Газизова, я предполагал с вероятностью 90 процентов, что у него не получится. Я даже дал срок — не больше трех месяцев, почти угадал. Быть генеральным директором «Уфы» и «Спартака» — это две разные профессии. Там он был маленький, но начальник, решал все вопросы, которые считал нужным, а в «Спартаке» он стал большим замом. Это крайне сложно: бесконечные согласования по любому вопросу. Я и сам через это прошел, тебе приходится постоянно объяснять вроде бы простые вещи массе людей, чтобы решения прошли. Это очень сложно, нужно быть дипломатом и изворотливым человеком, что Газизову недоступно. Это не минус, я его прекрасно понимаю. А вот Мележиков совсем другой, он долго работал замом у меня и до этого работал. Он умеет налаживать контакты с людьми, умеет договариваться с теми, с кем нужно договориться, чтобы твое решение прошло. Тем более он знает «Спартак».

— Глава департамента по коммуникациям «Спартака» сказал, что клуб позднее определит, нужен ли им новый гендиректор. Вы верите, что Мележиков справится и новый специалист не понадобится?

— Он справится, не нужно никого искать. Легкообучаемый человек, правильные решения сразу принимает. Я знаю, с чего он начнет: приведет в порядок структуру, наладит аппаратную работу, чтобы каждый четко осознавал свои функции. А дальше уже все пойдет. Думаю, он и подскажет им, как нужно сократить офисный штат, чтобы не тратить впустую деньги.

— Недавно в клуб вернулся Дмитрий Попов, который будет отвечать за спортивную часть. Как Мележиков будет работать с ним?

— Он доверится Попову как специалисту по футбольной части, не будет вмешиваться. Мележиков обеспечит Попову спокойную работу. Думаю, у них получится хорошая связка.