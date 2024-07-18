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Судейство

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Карасев — лучший судья прошлого сезона! В России у «нашего Коллины» пока нет конкурентов

Карасев признан лучшим арбитром сезона-2023/24
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Такие результаты дал представительный опрос, в котором участвовали клубы РПЛ и читатели «СЭ», а также наш подсчет ошибок арбитров в чемпионате-2023/24.

В РПЛ два с половиной десятка судей, а выигрывает всегда Сергей Карасев. Пока получается так. В прошлом году «СЭ» возобновил определение лучшего арбитра сезона, и второй раз подряд победа осталась за «нашим Коллиной».

Причем если год назад она была добыта в упорнейшей борьбе с Владиславом Безбородовым, когда при равном количестве баллов Карасев обошел коллегу только по дополнительным показателям, то теперь получилась почти разгромной.

Напомню, что мы используем три критерия: голосование клубов на условиях анонимности, опрос болельщиков на нашем сайте, собственный подсчет количества ошибок рефери. Так определились три пятерки сильнейших, в каждой из которых за первое место начислялось по 5 баллов, за второе — 4, третье — 3, четвертое — 2, пятое — 1.

Так вот, и клубы уверены, что лучшим был Карасев, а уж они-то пристальнее всего следят за работой рефери, и читатели. Причем опрос на нашем портале Сергей выиграл с огромным преимуществом. Год назад он набрал 44 процента против 18 у Безбородова, теперь же 55 против 11 у расположившегося вторым Павла Кукуяна.

Понятно, что и Карасев ошибается, от эксперта «СЭ» по судейству Александра Боброва ничего не ускользнет, но уровень доверия к нашему ведущему рефери не снижается. И это благо для столь критикуемой отрасли. Наличие мощного локомотива помогает и остальным — перед глазами есть пример, как завоевывать авторитет, за кем тянуться. Уверен, не включи УЕФА санкции, Сергей и на прошедшем Евро стал бы одним из лучших. Не случайно ему в 2021 году доверили судить Суперкубок УЕФА.

Вторым на сей раз финишировал Кукуян. Открытие прошлого сезона поднялся еще на одну строчку, закрепляясь в элите российских арбитров. А третий — Рафаэль Шафеев, который запомнился целым рядом резонансных решений. Именно на его долю выпали туман в Самаре («Крылья» — «Оренбург») и снегопады в Калининграде («Балтика» — «Спартак») и Москве (ЦСКА — «Ростов»). 31-летнему рефери пришлось выслушать по этому поводу массу критики, однако она последовала бы и в случае переноса этих встреч. А вот по числу ошибок во время матчей, по мнению нашего эксперта, Шафеев оказался лучшим вместе с Алексеем Сухим.

Желаем Шафееву достичь высот Карасева, а пока поздравляем Сергея со второй подряд наградой лучшего судьи сезона!

Масштабный разбор судейства, все ошибки и доходы арбитров в чемпионате России-2023/24 от эксперта «СЭ» Александра Боброва — в отдельном материале.

Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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