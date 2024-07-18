Карасев — лучший судья прошлого сезона! В России у «нашего Коллины» пока нет конкурентов
В РПЛ два с половиной десятка судей, а выигрывает всегда Сергей Карасев. Пока получается так. В прошлом году «СЭ» возобновил определение лучшего арбитра сезона, и второй раз подряд победа осталась за «нашим Коллиной».
Причем если год назад она была добыта в упорнейшей борьбе с Владиславом Безбородовым, когда при равном количестве баллов Карасев обошел коллегу только по дополнительным показателям, то теперь получилась почти разгромной.
Напомню, что мы используем три критерия: голосование клубов на условиях анонимности, опрос болельщиков на нашем сайте, собственный подсчет количества ошибок рефери. Так определились три пятерки сильнейших, в каждой из которых за первое место начислялось по 5 баллов, за второе — 4, третье — 3, четвертое — 2, пятое — 1.
Так вот, и клубы уверены, что лучшим был Карасев, а уж они-то пристальнее всего следят за работой рефери, и читатели. Причем опрос на нашем портале Сергей выиграл с огромным преимуществом. Год назад он набрал 44 процента против 18 у Безбородова, теперь же 55 против 11 у расположившегося вторым Павла Кукуяна.
Понятно, что и Карасев ошибается, от эксперта «СЭ» по судейству Александра Боброва ничего не ускользнет, но уровень доверия к нашему ведущему рефери не снижается. И это благо для столь критикуемой отрасли. Наличие мощного локомотива помогает и остальным — перед глазами есть пример, как завоевывать авторитет, за кем тянуться. Уверен, не включи УЕФА санкции, Сергей и на прошедшем Евро стал бы одним из лучших. Не случайно ему в 2021 году доверили судить Суперкубок УЕФА.
Вторым на сей раз финишировал Кукуян. Открытие прошлого сезона поднялся еще на одну строчку, закрепляясь в элите российских арбитров. А третий — Рафаэль Шафеев, который запомнился целым рядом резонансных решений. Именно на его долю выпали туман в Самаре («Крылья» — «Оренбург») и снегопады в Калининграде («Балтика» — «Спартак») и Москве (ЦСКА — «Ростов»). 31-летнему рефери пришлось выслушать по этому поводу массу критики, однако она последовала бы и в случае переноса этих встреч. А вот по числу ошибок во время матчей, по мнению нашего эксперта, Шафеев оказался лучшим вместе с Алексеем Сухим.
Желаем Шафееву достичь высот Карасева, а пока поздравляем Сергея со второй подряд наградой лучшего судьи сезона!
Масштабный разбор судейства, все ошибки и доходы арбитров в чемпионате России-2023/24 от эксперта «СЭ» Александра Боброва — в отдельном материале.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -