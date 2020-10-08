Хавбек «Динамо» попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира

В топ-60 лучших молодых футболистов мира попал полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Список опубликовало британское издание The Guardian.

В этом списке футболисты не ранжированы по рейтингу. 17-летний Захарян — единственный представитель России, который был упомянут в этом материале. «Захарян — элегантный, «двуногий», универсальный центральный полузащитник, который отбирает, забирает мячи после отскока, умно перемешается, создает моменты и забивает. Его способность читать игру помогло ему выделиться в юном возрасте», — говорится в тексте материала.

В текущем сезоне игрок провел девять матчей за вторую команду «Динамо» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.