В перерыве матча «Зенит» — «Сочи» известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал об удалении форварда питерцев Сердара Азмуна, игре Артема Дзюбы и заявлении гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига.

— Удаление Азмуна? Трудно дать однозначный ответ. Сложный эпизод. Но, по сути, получилась грубая игра со стороны иранца. Однако я считаю, что этот фол тянул на желтую карточку. Ведь Джанаев в итоге поднялся, не получил травму. Арбитр решил по-другому. Не знаю... Мне кажется, слишком жесткое наказание.

Азмун влетел шипами в Джанаева. Итог — красная и отмененный гол ?



А через несколько минут Дзюба все же забил «Сочи» — 1:0 в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/wekBPb0gfj — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2021

Логику судей не всегда удается понять. Сейчас ЭСК признала, что не следовало ставить пенальти на Дзюбе в матче с «Крыльями». Почему? Сказали, что его не сильно ударили и что он якобы мог и не упасть. Ну что за глупость! Нога игрока «Крыльев» оказалась под ногой Дзюбы. И он был инициатором падения форварда «Зенита». Какие тут вопросы?

Артем в итоге потерял равновесие. Разве нет? Или теперь эта комиссия будет определять степень удара по ноге? Нарушение было, контакт был. Значит, пенальти. Это решение не по букве закона, а по какой-то трактовке... Странно это все. Мне кажется, тут торчат уши людей, который не очень любят Дзюбу.

Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно ? pic.twitter.com/uIH1HacMsM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021

Я заметил, что всегда первым реагирует Хусаинов. Он однажды затянул время матча «Зенита» с «Балтикой» и дождался, когда калининградцы счет сравняют. Его питерские болельщики за это невзлюбили, а он, видимо, мстит (смеется). Давно надо Хусаинову об этом забыть и жить дальше. Что касается момента с участием Азмуна и Джанаева, то, на мой взгляд, это желтая.

Эпизод в матче ЦСКА — «Краснодар»? Пенальти. Дивеев подыграл себе рукой. Он и сам сильно переживал, вы же видели. Было движение рукой. При этом я не могу говорить о каком-то заговоре против «Краснодара». Где доказательства? Есть состав преступления?

Претензии к судьям, конечно, есть. Но не стоит все списывать на арбитров. На результат матча влияет прежде всего мастерство игроков. Не стоит искать всякие заговоры. Я не понял, зачем гендиректор «Краснодара» Хашиг сказал, что «Сочи» фактически команда из Санкт-Петербурга. Зачем он их обидел? Какую цель он преследовал? «Сочи» в каждом матче бьется, старается. Федотов — великолепный тренер. Такого у «Краснодара» нет. Вот об этом стоит думать Хашигу... Федотов из ничего построил классную команду!

Все вот эти высказывания не красят наш футбол. Ребята, не разжигайте ненависть между болельщиками, специалистами. Стремитесь к честной игре, не нагнетайте, не ищите какие-то вещи... Ей богу, бои местного значения! Все должны работать на российский футбол. Побеждайте — и никаких вопросов не возникнет. Не принижайте «Сочи»! Не опускайтесь до личных оскорблений. Будьте добрее.

Гол Дзюбы в ворота «Сочи»? Молодец. Наигранная комбинация. Он же показал рукой, куда подавать. Почему он не в сборной? Ребята, он по-прежнему не готов физически на все 90 минут. Артем честно об этом сказал. Может быть, к ноябрю он и наберет. Не знаю... В РПЛ у него получается за счет хитрости. А вот в Европе не всегда. Против «Мальме» ничего толком не показал... Принимайте Дзюбу как игрока. Если он говорит, что пока не может, давайте к нему прислушиваться.