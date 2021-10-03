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«Фол Азмуна — это желтая карточка. Но зачем Хашиг назвал «Сочи» питерской командой?!» Орлов об удалении форварда «Зенита», «заговоре» против «Краснодара» и форме Дзюбы

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 18:30
3 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Сочи» — 1:2. Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
3 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Сочи» — 1:2. Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В перерыве матча «Зенит» — «Сочи» известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал об удалении форварда питерцев Сердара Азмуна, игре Артема Дзюбы и заявлении гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига.
Зенит — Сочи

— Удаление Азмуна? Трудно дать однозначный ответ. Сложный эпизод. Но, по сути, получилась грубая игра со стороны иранца. Однако я считаю, что этот фол тянул на желтую карточку. Ведь Джанаев в итоге поднялся, не получил травму. Арбитр решил по-другому. Не знаю... Мне кажется, слишком жесткое наказание.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. Малком (справа) против игрока самарского клуба. Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?

Логику судей не всегда удается понять. Сейчас ЭСК признала, что не следовало ставить пенальти на Дзюбе в матче с «Крыльями». Почему? Сказали, что его не сильно ударили и что он якобы мог и не упасть. Ну что за глупость! Нога игрока «Крыльев» оказалась под ногой Дзюбы. И он был инициатором падения форварда «Зенита». Какие тут вопросы?

Артем в итоге потерял равновесие. Разве нет? Или теперь эта комиссия будет определять степень удара по ноге? Нарушение было, контакт был. Значит, пенальти. Это решение не по букве закона, а по какой-то трактовке... Странно это все. Мне кажется, тут торчат уши людей, который не очень любят Дзюбу.

Я заметил, что всегда первым реагирует Хусаинов. Он однажды затянул время матча «Зенита» с «Балтикой» и дождался, когда калининградцы счет сравняют. Его питерские болельщики за это невзлюбили, а он, видимо, мстит (смеется). Давно надо Хусаинову об этом забыть и жить дальше. Что касается момента с участием Азмуна и Джанаева, то, на мой взгляд, это желтая.

Виктор Классон (справа) и&nbsp;Игорь Дивеев: спорный момент в&nbsp;штрафной армейцев в&nbsp;конце матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Там две руки и минимум один пенальти». Почему судьи не увидели нарушение в матче ЦСКА — «Краснодар»?

Эпизод в матче ЦСКА — «Краснодар»? Пенальти. Дивеев подыграл себе рукой. Он и сам сильно переживал, вы же видели. Было движение рукой. При этом я не могу говорить о каком-то заговоре против «Краснодара». Где доказательства? Есть состав преступления?

Претензии к судьям, конечно, есть. Но не стоит все списывать на арбитров. На результат матча влияет прежде всего мастерство игроков. Не стоит искать всякие заговоры. Я не понял, зачем гендиректор «Краснодара» Хашиг сказал, что «Сочи» фактически команда из Санкт-Петербурга. Зачем он их обидел? Какую цель он преследовал? «Сочи» в каждом матче бьется, старается. Федотов — великолепный тренер. Такого у «Краснодара» нет. Вот об этом стоит думать Хашигу... Федотов из ничего построил классную команду!

Все вот эти высказывания не красят наш футбол. Ребята, не разжигайте ненависть между болельщиками, специалистами. Стремитесь к честной игре, не нагнетайте, не ищите какие-то вещи... Ей богу, бои местного значения! Все должны работать на российский футбол. Побеждайте — и никаких вопросов не возникнет. Не принижайте «Сочи»! Не опускайтесь до личных оскорблений. Будьте добрее.

Гол Дзюбы в ворота «Сочи»? Молодец. Наигранная комбинация. Он же показал рукой, куда подавать. Почему он не в сборной? Ребята, он по-прежнему не готов физически на все 90 минут. Артем честно об этом сказал. Может быть, к ноябрю он и наберет. Не знаю... В РПЛ у него получается за счет хитрости. А вот в Европе не всегда. Против «Мальме» ничего толком не показал... Принимайте Дзюбу как игрока. Если он говорит, что пока не может, давайте к нему прислушиваться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 0
1-й тайм

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 2
Матч завершен

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51

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