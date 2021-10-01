«Спартак»: злость и искупление в Неаполе

Эмоциональное послесловие обозревателя «СЭ», посетившего матч в Неаполе.

Эмоции от эпической победы красно-белых в Неаполе еще не совсем улеглись, однако, как и говорил Руй Витория после матча, праздновать особенно некогда: команде нужно максимально быстрое восстановление и подготовка к игре в Грозном. Ну а болельщикам — попытаться понять, что же они увидели вечером в четверг: первые признаки выздоровления или нечто из ряда вон, чего в следующий раз придется ждать очень долго.

Прочитал колонку Дмитрия Егорова для «СЭ» и не соглашусь с тезисом о случайности победы. Если «Наполи» случайно не забил пару-тройку голов в первые 20 минут, то «Спартак» точно так же случайно проиграл и «Легии», и ЦСКА — в обоих матчах красно-белые имели большое игровое и территориальное преимущество. А случайности, как говорил Мастер Угвей, не случайны.

Вчера «Спартак» был злым. Этой злости не хватало команде в предыдущих матчах. Этой злостью можно компенсировать недостаток класса (никто же не будет спорить, что индивидуально «Наполи» во всех линиях сильнее «Спартака») не только в конкретном матче, но и на дистанции. Вспомните хотя бы сезон-2016/17, когда команда лузеров, практически ничего не выигравших в своей карьере, стала командой чемпионов. Потому что разозлились.

Этой злостью нужно было зарядиться. Думаю, большую роль сыграли и фанаты, вот уже несколько игр кряду поливавшие футболистов с трибун. А теперь почитайте, что пишут болельщики в соцсетях сегодня: есть даже тезис о прощении за все прошлые неудачи. Игра и результат матча на «Стадио Диего Армандо Марадона» стали для игроков индульгенцией. Думаю, даже поражение в Грозном, если случится, не заставит фанатов повернуться спиной к команде, как это было в начале матча с «Уфой», к примеру.

Спартаковские болельщики и сами вчера победили: неаполитанцев вообще не было слышно. Честно говоря, атмосферу игры и стадиона это немного подпортило. Помню, как в 1997 году итальянцы решили провести ответный стык со сборной России в Неаполе именно из-за безумных местных тифози. Вчера их просто не было слышно. Как не было видно на поле и «Наполи» после 20-й минуты матча. А вот фанатов красно-белых было слышно прекрасно и на протяжении всей игры.

А потом на улицах Неаполя сразу в нескольких местах прогремели фейерверки. То ли спартаковцы праздновали победу, то ли неаполитанцы просто так развлекались. Но в общую картину дня эти взрывы вписались просто идеально.

«Спартак» выиграл не по причине, а вопреки. Вопреки куче проблем с составом, отсутствию какой-либо структуры в клубе, массовым сливам самой различной информации. Даже вопреки вот уже месяц ходящим слухам о скорой отставке Руя Витории — попробуйте-ка уволить его теперь! «Спартак» по традиции перетянул всю информационную повестку: никто уже не вспомнит, какой колхоз и с каким счетом обыграл в Лиге чемпионов «Зенит».

Победа на поле, победа на трибунах и победа в соцсетях — это нокаут «Наполи»!

Ave Spartacus!