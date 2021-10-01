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«Спартак»: злость и искупление в Неаполе

Артем Калинин
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сегодня, 14:00
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Потасовка между футболистами. Фото AFP
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Потасовка между футболистами. Фото AFP
Теги:
Эмоциональное послесловие обозревателя «СЭ», посетившего матч в Неаполе.
Наполи — Спартак
30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Михаил Игнатов и&nbsp;Виктор Мозес празднуют гол. Не триумф. Победа «Спартака» в Неаполе — реванш оскорбленных

Эмоции от эпической победы красно-белых в Неаполе еще не совсем улеглись, однако, как и говорил Руй Витория после матча, праздновать особенно некогда: команде нужно максимально быстрое восстановление и подготовка к игре в Грозном. Ну а болельщикам — попытаться понять, что же они увидели вечером в четверг: первые признаки выздоровления или нечто из ряда вон, чего в следующий раз придется ждать очень долго.

Прочитал колонку Дмитрия Егорова для «СЭ» и не соглашусь с тезисом о случайности победы. Если «Наполи» случайно не забил пару-тройку голов в первые 20 минут, то «Спартак» точно так же случайно проиграл и «Легии», и ЦСКА — в обоих матчах красно-белые имели большое игровое и территориальное преимущество. А случайности, как говорил Мастер Угвей, не случайны.

Вчера «Спартак» был злым. Этой злости не хватало команде в предыдущих матчах. Этой злостью можно компенсировать недостаток класса (никто же не будет спорить, что индивидуально «Наполи» во всех линиях сильнее «Спартака») не только в конкретном матче, но и на дистанции. Вспомните хотя бы сезон-2016/17, когда команда лузеров, практически ничего не выигравших в своей карьере, стала командой чемпионов. Потому что разозлились.

30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Квинси Промес празднует свой второй гол. Фантастика в Неаполе! Такой «Спартак» понравился бы Марадоне

Этой злостью нужно было зарядиться. Думаю, большую роль сыграли и фанаты, вот уже несколько игр кряду поливавшие футболистов с трибун. А теперь почитайте, что пишут болельщики в соцсетях сегодня: есть даже тезис о прощении за все прошлые неудачи. Игра и результат матча на «Стадио Диего Армандо Марадона» стали для игроков индульгенцией. Думаю, даже поражение в Грозном, если случится, не заставит фанатов повернуться спиной к команде, как это было в начале матча с «Уфой», к примеру.

Спартаковские болельщики и сами вчера победили: неаполитанцев вообще не было слышно. Честно говоря, атмосферу игры и стадиона это немного подпортило. Помню, как в 1997 году итальянцы решили провести ответный стык со сборной России в Неаполе именно из-за безумных местных тифози. Вчера их просто не было слышно. Как не было видно на поле и «Наполи» после 20-й минуты матча. А вот фанатов красно-белых было слышно прекрасно и на протяжении всей игры.

А потом на улицах Неаполя сразу в нескольких местах прогремели фейерверки. То ли спартаковцы праздновали победу, то ли неаполитанцы просто так развлекались. Но в общую картину дня эти взрывы вписались просто идеально.

30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. 80-я минута. Михаил Игнатов вывел красно-белых вперед. Россия в рейтинге УЕФА: обогнала Шотландию, оторвалась от Украины

«Спартак» выиграл не по причине, а вопреки. Вопреки куче проблем с составом, отсутствию какой-либо структуры в клубе, массовым сливам самой различной информации. Даже вопреки вот уже месяц ходящим слухам о скорой отставке Руя Витории — попробуйте-ка уволить его теперь! «Спартак» по традиции перетянул всю информационную повестку: никто уже не вспомнит, какой колхоз и с каким счетом обыграл в Лиге чемпионов «Зенит».

Победа на поле, победа на трибунах и победа в соцсетях — это нокаут «Наполи»!

Ave Spartacus!

30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Самюэль Жиго и&nbsp;автор дубля Квинси Промес.

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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