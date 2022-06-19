Самые ожидаемые трансферы РПЛ: «Зенит» подписывает вратаря и нападающего, а Дзюба и Оздоев пытаются найти себя в Европе
Куда уйдет лучший бомбардир РПЛ?
Гамид Агаларов вместе с «Уфой» в прошлом чемпионате вылетел в ФНЛ и вряд ли начнет новый сезон в первой лиге. В «Уфе» намерены продать свой главный актив и выставляют за него, по данным «СЭ», ценник в 5 миллионов евро.
Игрока предлагали «Сочи», «Краснодару», были слухи даже про «Зенит», но ни один из эти клубов Агаларова, судя по всему, не подпишет. Многих смущает цена, а чемпионам России игрок просто не интересен. Вероятно, новый клуб форварда будет не таким статусным.
На этой неделе многие команды начали летние сборы, и Агаларову нужно определиться с будущим побыстрее, чтобы полноценно поработать перед сезоном. Судя по всему, его будущее решится в ближайшие недели.
Кассьерра заменит Дзюбу в «Зените»?
Второй бомбардир РПЛ Матео Кассьерра тоже в поисках новой команды: его контракт с «Сочи» через год истекает, и свой актив клуб намерен продать в это лето, чтобы хоть что-то заработать.
Весной «Сочи», по данным «СЭ», озвучивал сумму в 10 миллионов евро для потенциальных покупателей. Для Европы цену посчитали завышенной, а в России пока активный интерес к нападающему проявляет только «Зенит». Об этом сообщил агент футболиста.
Питерцы летом расстались с Артемом Дзюбой и хотят подписать форварда, чтобы иметь глубину состава в атаке. Если все получится, то это будет первый трансфер в «Зенит» из «Сочи». Обратные переходы были, а вот покупки игрока из сочинского клуба — еще нет.
Ахметов перезапускает карьеру в «Краснодаре»?
Ильзат Ахметов последние сезоны в ЦСКА выглядел не так заметно и ярко, как в начале карьеры в красно-синем клубе. Уход свободным агентом — логичный итог. От полузащитника, который привлекался в сборную России, каждый сезон ждали прорыва, выхода, но он продолжал топтаться на месте.
Судя по всему, Ахметов опять не подошел «Зениту», куда ездил на просмотр в 2018 году. Тогда Ильзата не оценили как игрока для основной команды, и он уехал в ЦСКА, где провел четыре года.
Теперь Ахметов, по информации Metaratings, намерен отправиться в «Краснодар», куда уже прибыл на сборы. У «быков», которые потеряли многих легионеров и расстались с Юрием Газинским и Даниилом Уткиным, 24-летний игрок попробует перезапустить карьеру и найти себя.
Вырвется ли Самошников от Слуцкого?
Защитник Илья Самошников летом наверняка покинет «Рубин»: через год его контракт истекает, и казанцы в это трансферное окно попытаются заработать на продаже игрока сборной. Леонид Слуцкий накануне допустил вероятность его ухода, а цена, по данным «СЭ», — 2-3 миллиона евро.
За футболистом следят в «Динамо» и ЦСКА, но пока без конкретных шагов к подписанию. Пока Самошников в Казани готовится к сезону ФНЛ, хотя мыслями где-то в клубе премьер-лиги.
Сам футболист рассчитывает перейти в клуб РПЛ из числа лидеров, но пока у всех топ-команд лиги нет проблем с фланговыми защитниками. Поэтому история с уходом Самошникова может затянуться чуть ли не на все лето.
Лантратов или Дюпин — кто будет новым вратарем «Зенита»?
Другой игрок сборной России из «Рубина» Юрий Дюпин может стать игроком «Зенита». Об этом сообщал «Чемпионат». По данным «СЭ», такой трансфер действительно обсуждался и представитель «Рубина» на этой неделе летал в Санкт-Петербург для переговоров.
В Казани на Дюпина особо не рассчитывают: в подтверждение этого на решающий матч с «Уфой» в прошлом сезоне Слуцкий выпустил в составе Никиту Медведева. Именно его тренер видит основным, а с Дюпиным клуб хотел бы расстаться.
Удивительно, что игрок, не подошедший клубу ФНЛ, нужен чемпиону России. В «Зените» не очень уверены в Михаиле Кержакове и Данииле Одоевском как в футболистах, которые стабильно проведут сезон без грубых ошибок.
Ранее сообщалось об интересе питерцев к голкиперу «Химок» Илье Лантратову. Но постепенно активность «Зенита» в этом вопросе убавилась, и клуб переключился на Дюпина, который часто спасал «Рубин» от совсем уж неприличных поражений.
Оздоев и Дзюба переедут в Европу или придется вернуться?
Два экс-игрока «Зенита» пытаются трудоустроиться в Европе и ищут варианты для переезда. Магомед Оздоев, по словам агента, после ухода из питерского клуба хочет перезапустить карьеру. По слухам, весной у него были варианты из европейского топ-чемпионата, но из-за обстановки в мире договориться не получилось. Тем не менее агент Оздоева допускает трансфер клиента в Европу.
«Есть предложения из Европы. Из многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он свободный агент», — сказал Анзор Гаргаев «РБ Спорт».
Если не срастется, игрок будет пытаться найти клуб в РПЛ. Ранее сообщалось об интересе к Оздоеву со стороны от «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА.
Ну а Артем Дзюба зачастую упоминается в контексте трансфера в турецкий клуб. «Фенербахче», «Галатасарай», «Коньяспор» — называют в первую очередь их, но пока клубы все опровергают. Кажется, 33-летний нападающий пока не так востребован в Европе, как того ожидал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0