Самые ожидаемые трансферы РПЛ: «Зенит» подписывает вратаря и нападающего, а Дзюба и Оздоев пытаются найти себя в Европе

«СЭ» рассказывает о главных потенциальных трансферах лета в Российской премьер-лиге.

Куда уйдет лучший бомбардир РПЛ?

Гамид Агаларов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гамид Агаларов вместе с «Уфой» в прошлом чемпионате вылетел в ФНЛ и вряд ли начнет новый сезон в первой лиге. В «Уфе» намерены продать свой главный актив и выставляют за него, по данным «СЭ», ценник в 5 миллионов евро.

Игрока предлагали «Сочи», «Краснодару», были слухи даже про «Зенит», но ни один из эти клубов Агаларова, судя по всему, не подпишет. Многих смущает цена, а чемпионам России игрок просто не интересен. Вероятно, новый клуб форварда будет не таким статусным.

На этой неделе многие команды начали летние сборы, и Агаларову нужно определиться с будущим побыстрее, чтобы полноценно поработать перед сезоном. Судя по всему, его будущее решится в ближайшие недели.

Кассьерра заменит Дзюбу в «Зените»?

Матео Кассьерра. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Второй бомбардир РПЛ Матео Кассьерра тоже в поисках новой команды: его контракт с «Сочи» через год истекает, и свой актив клуб намерен продать в это лето, чтобы хоть что-то заработать.

Весной «Сочи», по данным «СЭ», озвучивал сумму в 10 миллионов евро для потенциальных покупателей. Для Европы цену посчитали завышенной, а в России пока активный интерес к нападающему проявляет только «Зенит». Об этом сообщил агент футболиста.

Питерцы летом расстались с Артемом Дзюбой и хотят подписать форварда, чтобы иметь глубину состава в атаке. Если все получится, то это будет первый трансфер в «Зенит» из «Сочи». Обратные переходы были, а вот покупки игрока из сочинского клуба — еще нет.

Ахметов перезапускает карьеру в «Краснодаре»?

Ильзат Ахметов. Фото «СЭ»

Ильзат Ахметов последние сезоны в ЦСКА выглядел не так заметно и ярко, как в начале карьеры в красно-синем клубе. Уход свободным агентом — логичный итог. От полузащитника, который привлекался в сборную России, каждый сезон ждали прорыва, выхода, но он продолжал топтаться на месте.

Судя по всему, Ахметов опять не подошел «Зениту», куда ездил на просмотр в 2018 году. Тогда Ильзата не оценили как игрока для основной команды, и он уехал в ЦСКА, где провел четыре года.

Теперь Ахметов, по информации Metaratings, намерен отправиться в «Краснодар», куда уже прибыл на сборы. У «быков», которые потеряли многих легионеров и расстались с Юрием Газинским и Даниилом Уткиным, 24-летний игрок попробует перезапустить карьеру и найти себя.

Вырвется ли Самошников от Слуцкого?

Илья Самошников. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Защитник Илья Самошников летом наверняка покинет «Рубин»: через год его контракт истекает, и казанцы в это трансферное окно попытаются заработать на продаже игрока сборной. Леонид Слуцкий накануне допустил вероятность его ухода, а цена, по данным «СЭ», — 2-3 миллиона евро.

За футболистом следят в «Динамо» и ЦСКА, но пока без конкретных шагов к подписанию. Пока Самошников в Казани готовится к сезону ФНЛ, хотя мыслями где-то в клубе премьер-лиги.

Сам футболист рассчитывает перейти в клуб РПЛ из числа лидеров, но пока у всех топ-команд лиги нет проблем с фланговыми защитниками. Поэтому история с уходом Самошникова может затянуться чуть ли не на все лето.

Лантратов или Дюпин — кто будет новым вратарем «Зенита»?

Илья Лантратов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Другой игрок сборной России из «Рубина» Юрий Дюпин может стать игроком «Зенита». Об этом сообщал «Чемпионат». По данным «СЭ», такой трансфер действительно обсуждался и представитель «Рубина» на этой неделе летал в Санкт-Петербург для переговоров.

В Казани на Дюпина особо не рассчитывают: в подтверждение этого на решающий матч с «Уфой» в прошлом сезоне Слуцкий выпустил в составе Никиту Медведева. Именно его тренер видит основным, а с Дюпиным клуб хотел бы расстаться.

Удивительно, что игрок, не подошедший клубу ФНЛ, нужен чемпиону России. В «Зените» не очень уверены в Михаиле Кержакове и Данииле Одоевском как в футболистах, которые стабильно проведут сезон без грубых ошибок.

Ранее сообщалось об интересе питерцев к голкиперу «Химок» Илье Лантратову. Но постепенно активность «Зенита» в этом вопросе убавилась, и клуб переключился на Дюпина, который часто спасал «Рубин» от совсем уж неприличных поражений.

Оздоев и Дзюба переедут в Европу или придется вернуться?

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Два экс-игрока «Зенита» пытаются трудоустроиться в Европе и ищут варианты для переезда. Магомед Оздоев, по словам агента, после ухода из питерского клуба хочет перезапустить карьеру. По слухам, весной у него были варианты из европейского топ-чемпионата, но из-за обстановки в мире договориться не получилось. Тем не менее агент Оздоева допускает трансфер клиента в Европу.

«Есть предложения из Европы. Из многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он свободный агент», — сказал Анзор Гаргаев «РБ Спорт».

Если не срастется, игрок будет пытаться найти клуб в РПЛ. Ранее сообщалось об интересе к Оздоеву со стороны от «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА.

Ну а Артем Дзюба зачастую упоминается в контексте трансфера в турецкий клуб. «Фенербахче», «Галатасарай», «Коньяспор» — называют в первую очередь их, но пока клубы все опровергают. Кажется, 33-летний нападающий пока не так востребован в Европе, как того ожидал.