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Сегодня, 08:20

ЦСКА не удалось удержать Языджи, «Краснодар» возьмет Ахметова, «Челси» переманивает защитника «Сити»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ильзат Ахметов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сеск Фабрегас.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня.
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Языджи уходит из ЦСКА

Полузащитник Юсуф Языджи не останется в ЦСКА. Об этом Sport24 заявил президент «Лилля» Оливье Летанг. Он отметил, что «некоторые другие клубы проявляют к хавбеку большой интерес». Турецкий игрок провел вторую часть сезона 2021/22 в армейской команде на правах аренды. Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний футболист сыграл в РПЛ 10 матчей и забил восемь голов.

Ахметов подпишет контракт с «Краснодаром»

Ильзат Ахметов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ильзат Ахметов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По информации «РБ Спорт», экс-полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов станет игроком «Краснодара». Как сообщает источник, срок соглашения составит три года. Футболист уже прибыл в расположение южан. Transfermarkt оценивает россиянина в 2,8 миллиона евро. В прошедшем сезоне 24-летний игрок принял участие в 20 матчах РПЛ, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Влашич близок к переходу в «Торино»

По информации Tuttomercatoweb, полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич подпишет контракт с «Торино». Клубы близки к завершению трансфера. Как отмечает источник, сделка была проведена по личной инициативе главного тренера итальянцев Ивана Юрича. До этого Влашич играл за «Хайдук», «Эвертон» и ЦСКА. В минувшем сезоне АПЛ 24-летний футболист провел 19 матчей и забил один гол.

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«Челси» ведет Аке

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может перейти в «Челси». Отмечается, что игра футболиста очень нравится главному тренеру «синих» Томасу Тухелю. Ранее сообщалось, что англичане интересуются также Жюлем Кунде из «Севильи». Transfermarkt оценивает голландца в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ 27-летний игрок принял участие в 14 матчах и забил два мяча.

Фабрегас может продолжить карьеру в Италии

Сеск Фабрегас. Фото Global Look Press
Сеск Фабрегас.
Фото Global Look Press

По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник Сеск Фабрегас попал в сферу интересов «Сампдории». Как сообщает источник, переговоры о переходе уже стартовали. В прошедшем сезоне хавбек играл за «Монако». До этого испанец также выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». В минувшем сезоне лиги 1 35-летний футболист провел два матча и не отметился результативными действиями.

Ильзат Ахметов
Сеск Фабрегас
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Челси
Юсуф Языджи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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