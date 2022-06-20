ЦСКА не удалось удержать Языджи, «Краснодар» возьмет Ахметова, «Челси» переманивает защитника «Сити»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Языджи уходит из ЦСКА

Полузащитник Юсуф Языджи не останется в ЦСКА. Об этом Sport24 заявил президент «Лилля» Оливье Летанг. Он отметил, что «некоторые другие клубы проявляют к хавбеку большой интерес». Турецкий игрок провел вторую часть сезона 2021/22 в армейской команде на правах аренды. Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний футболист сыграл в РПЛ 10 матчей и забил восемь голов.

Ахметов подпишет контракт с «Краснодаром»

Ильзат Ахметов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По информации «РБ Спорт», экс-полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов станет игроком «Краснодара». Как сообщает источник, срок соглашения составит три года. Футболист уже прибыл в расположение южан. Transfermarkt оценивает россиянина в 2,8 миллиона евро. В прошедшем сезоне 24-летний игрок принял участие в 20 матчах РПЛ, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Влашич близок к переходу в «Торино»

По информации Tuttomercatoweb, полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич подпишет контракт с «Торино». Клубы близки к завершению трансфера. Как отмечает источник, сделка была проведена по личной инициативе главного тренера итальянцев Ивана Юрича. До этого Влашич играл за «Хайдук», «Эвертон» и ЦСКА. В минувшем сезоне АПЛ 24-летний футболист провел 19 матчей и забил один гол.

«Челси» ведет Аке

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может перейти в «Челси». Отмечается, что игра футболиста очень нравится главному тренеру «синих» Томасу Тухелю. Ранее сообщалось, что англичане интересуются также Жюлем Кунде из «Севильи». Transfermarkt оценивает голландца в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ 27-летний игрок принял участие в 14 матчах и забил два мяча.

Фабрегас может продолжить карьеру в Италии

Сеск Фабрегас. Фото Global Look Press

По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник Сеск Фабрегас попал в сферу интересов «Сампдории». Как сообщает источник, переговоры о переходе уже стартовали. В прошедшем сезоне хавбек играл за «Монако». До этого испанец также выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». В минувшем сезоне лиги 1 35-летний футболист провел два матча и не отметился результативными действиями.