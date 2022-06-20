ЦСКА не удалось удержать Языджи, «Краснодар» возьмет Ахметова, «Челси» переманивает защитника «Сити»
Языджи уходит из ЦСКА
Полузащитник Юсуф Языджи не останется в ЦСКА. Об этом Sport24 заявил президент «Лилля» Оливье Летанг. Он отметил, что «некоторые другие клубы проявляют к хавбеку большой интерес». Турецкий игрок провел вторую часть сезона 2021/22 в армейской команде на правах аренды. Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний футболист сыграл в РПЛ 10 матчей и забил восемь голов.
Ахметов подпишет контракт с «Краснодаром»
По информации «РБ Спорт», экс-полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов станет игроком «Краснодара». Как сообщает источник, срок соглашения составит три года. Футболист уже прибыл в расположение южан. Transfermarkt оценивает россиянина в 2,8 миллиона евро. В прошедшем сезоне 24-летний игрок принял участие в 20 матчах РПЛ, забил один гол и отдал три голевые передачи.
Влашич близок к переходу в «Торино»
По информации Tuttomercatoweb, полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич подпишет контракт с «Торино». Клубы близки к завершению трансфера. Как отмечает источник, сделка была проведена по личной инициативе главного тренера итальянцев Ивана Юрича. До этого Влашич играл за «Хайдук», «Эвертон» и ЦСКА. В минувшем сезоне АПЛ 24-летний футболист провел 19 матчей и забил один гол.
«Челси» ведет Аке
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может перейти в «Челси». Отмечается, что игра футболиста очень нравится главному тренеру «синих» Томасу Тухелю. Ранее сообщалось, что англичане интересуются также Жюлем Кунде из «Севильи». Transfermarkt оценивает голландца в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ 27-летний игрок принял участие в 14 матчах и забил два мяча.
Фабрегас может продолжить карьеру в Италии
По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитник Сеск Фабрегас попал в сферу интересов «Сампдории». Как сообщает источник, переговоры о переходе уже стартовали. В прошедшем сезоне хавбек играл за «Монако». До этого испанец также выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». В минувшем сезоне лиги 1 35-летний футболист провел два матча и не отметился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0