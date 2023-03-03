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Сегодня, 12:30

«Спартак» победит «Урал», «Зенит» разгромит «Пари НН». Прогнозы на 18-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Эрик Бикфалви, Михаил Игнатов и Даниэль Мишкич в матче «Урал» — «Спартак»
Эрик Бикфалви, Михаил Игнатов и Даниэль Мишкич.
Фото Global Look Press
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков.

«Факел» — «Химки»

Борис Игнатьев — 1:0. «Факел» лучше психологически готов к весенней части сезона. «Химки» пока в поиске, нет четкого понимания, кто будет играть и насколько нынешний состав соответствует требованиям тренера.

Александр Кутиков — 2:1. Соперники борются за выживание. Но «Факел» выступает дома, и команда сыгранная, а «Химки» подписали зимой очень много новых игроков.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
03 мар, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Химки

«Спартак» — «Урал»

Борис Игнатьев — 2:0. У «Урала» хорошая и выстроенная игра, но «Спартак» на его фоне выглядит лучше. Красно-белые в двух матчах с «Локомотивом» выступили здорово.

Александр Кутиков — 2:0. «Спартак» силен, понравились оба матча против «Локомотива» в Кубке России. Команда сейчас на ходу, и она будет побеждать.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

«Зенит» — «Пари НН»

Борис Игнатьев — 3:0. Давать характеристику «Зениту» не вижу смысла. Это безоговорочный лидер чемпионата по результату, качеству игры и подбору футболистов.

Александр Кутиков — 3:0. Не вижу причин, почему «Зенит» может потерять очки в этом матче. Жду его крупной победы.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари Нижний Новгород

«Ахмат» — «Оренбург»

Борис Игнатьев — 1:1. «Оренбург» — неуступчивая команда. Она заряжена на результат, как правило, хорошо играет дома. Но и в Грозном сделает все возможное, чтобы «Ахмат» не набрал три очка.

Александр Кутиков — 1:1. Обе команды интересные, показывают хороший футбол и борются за места в первой восьмерке. Выявить победителя они не смогут.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

«Ростов» — «Локомотив»

Борис Игнатьев — 1:1. «Ростов» в первой части сезона зарекомендовал себя организованной и приличной командой. «Локомотив» показал со «Спартаком» игру, на которую приятно смотреть. Хоть у него новый тренерский штаб и новые игроки, но схема проглядывается.

Александр Кутиков — 2:2. Боевая ничья. «Ростов» и «Локомотив» — хорошие команды. У «Ростова» наигранный состав, а «Локомотив» сделал качественные приобретения. Жду первого гола Дзюбы.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

«Динамо» — «Крылья Советов»

Борис Игнатьев — 1:0. Команды присмотрелись друг к другу за два матча в этом году в Кубке России. «Динамо» помасштабнее по качеству игроков, а у «Крыльев Советов» хорошо сбалансированный состав. Хозяева добьются минимального перевеса.

Александр Кутиков — 3:1. «Динамо» должно отомстить «Крыльям Советов» за вылет из Пути РПЛ. Бело-голубые будут серьезно настроены, а сильный состав поможет им достичь победы.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

«Краснодар» — «Торпедо»

Борис Игнатьев — 2:0. У «Торпедо» нет веских аргументов, чтобы одолеть «Краснодар» или по крайней мере противостоять ему. «Быки» пока не так хорошо выглядят, но дома они добьются уверенного преимущества.

Александр Кутиков — 3:0. «Торпедо» вылетело из Кубка России, оно в зоне вылета и очень мало забивает. У «Краснодара» хорошая атака, поэтому он должен разгромить москвичей.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Торпедо М

«Сочи» — ЦСКА

Борис Игнатьев — 1:1. Армейцы на данном отрезке одни из лучших по качеству игры. Но ЦСКА не сумеет забрать три очка.

Александр Кутиков — 1:2. У «Сочи» новый тренер, пока команда будет сыгрываться. ЦСКА для меня фаворит.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Кутиков
Борис Игнатьев
14
2
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«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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