«Спартак» победит «Урал», «Зенит» разгромит «Пари НН». Прогнозы на 18-й тур РПЛ
Борис Игнатьев — 1:0. «Факел» лучше психологически готов к весенней части сезона. «Химки» пока в поиске, нет четкого понимания, кто будет играть и насколько нынешний состав соответствует требованиям тренера.
Александр Кутиков — 2:1. Соперники борются за выживание. Но «Факел» выступает дома, и команда сыгранная, а «Химки» подписали зимой очень много новых игроков.
Борис Игнатьев — 2:0. У «Урала» хорошая и выстроенная игра, но «Спартак» на его фоне выглядит лучше. Красно-белые в двух матчах с «Локомотивом» выступили здорово.
Александр Кутиков — 2:0. «Спартак» силен, понравились оба матча против «Локомотива» в Кубке России. Команда сейчас на ходу, и она будет побеждать.
Борис Игнатьев — 3:0. Давать характеристику «Зениту» не вижу смысла. Это безоговорочный лидер чемпионата по результату, качеству игры и подбору футболистов.
Александр Кутиков — 3:0. Не вижу причин, почему «Зенит» может потерять очки в этом матче. Жду его крупной победы.
Борис Игнатьев — 1:1. «Оренбург» — неуступчивая команда. Она заряжена на результат, как правило, хорошо играет дома. Но и в Грозном сделает все возможное, чтобы «Ахмат» не набрал три очка.
Александр Кутиков — 1:1. Обе команды интересные, показывают хороший футбол и борются за места в первой восьмерке. Выявить победителя они не смогут.
Борис Игнатьев — 1:1. «Ростов» в первой части сезона зарекомендовал себя организованной и приличной командой. «Локомотив» показал со «Спартаком» игру, на которую приятно смотреть. Хоть у него новый тренерский штаб и новые игроки, но схема проглядывается.
Александр Кутиков — 2:2. Боевая ничья. «Ростов» и «Локомотив» — хорошие команды. У «Ростова» наигранный состав, а «Локомотив» сделал качественные приобретения. Жду первого гола Дзюбы.
Борис Игнатьев — 1:0. Команды присмотрелись друг к другу за два матча в этом году в Кубке России. «Динамо» помасштабнее по качеству игроков, а у «Крыльев Советов» хорошо сбалансированный состав. Хозяева добьются минимального перевеса.
Александр Кутиков — 3:1. «Динамо» должно отомстить «Крыльям Советов» за вылет из Пути РПЛ. Бело-голубые будут серьезно настроены, а сильный состав поможет им достичь победы.
Борис Игнатьев — 2:0. У «Торпедо» нет веских аргументов, чтобы одолеть «Краснодар» или по крайней мере противостоять ему. «Быки» пока не так хорошо выглядят, но дома они добьются уверенного преимущества.
Александр Кутиков — 3:0. «Торпедо» вылетело из Кубка России, оно в зоне вылета и очень мало забивает. У «Краснодара» хорошая атака, поэтому он должен разгромить москвичей.
Борис Игнатьев — 1:1. Армейцы на данном отрезке одни из лучших по качеству игры. Но ЦСКА не сумеет забрать три очка.
Александр Кутиков — 1:2. У «Сочи» новый тренер, пока команда будет сыгрываться. ЦСКА для меня фаворит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2