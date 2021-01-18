РПЛ хотят сократить до 12 клубов. Год назад собирались расширить до 18

Российский футбол на пороге очередной революции.

В понедельник издание «РБ-Спорт» сообщило, что существует проект реформирования РПЛ. При новом формате подразумевается, что в лиге будет 24 клуба, но ее разобьют на два дивизиона — РПЛ-1 и РПЛ-2, в каждом по 12 участников.

Согласно одному варианту, 12 лучших команд страны станут сначала проводить двухкруговой турнир, а затем по его итогам поделятся на две шестерки. Первая разыграет чемпионство и места в еврокубках, вторая поборется за выживание. Аналог — переходный сезон-2011/12.

Но есть и другой сценарий, более сложный. Сначала регулярный чемпионат для 12 команд в два круга. Затем первая восьмерка в формате плей-офф определяет чемпиона и участников еврокубков. К оставшейся четверке присоединяются четыре лучших из РПЛ-2, и они также в формате плей-офф разыгрывают, кто на следующий год выступает в элите. Можно даже сказать — в элитной элите, потому что с делением РПЛ на два дивизиона по 12 клубов появится и та элита, что попроще.

Схожий вариант реформы премьер-лиги предлагал в начале декабря колумнист «СЭ», известный футбольный менеджер Дмитрий Иванов, и тогда его идеи вызвали большой резонанс.

Но вообще, интересна терминология. Проект реформ — это расширение или сокращение? Формально — расширение, ведь в лиге предполагается 24 клуба, а не 16, как сейчас. Но почти всеми это воспринимается именно как сокращение — есть элитная элита из 12 команд, которые и поспорят за титул и места в еврокубках. Хотя главное даже не это — в конце концов, круг фаворитов более менее ясен и так, хоть при 12 участниках в высшем дивизионе, хоть при 16, хоть при 18, хоть при 20. Главное — что эти 12 будут привлекать к себе все внимание. Остальные же окажутся на обочине, пусть формально и в РПЛ, или как там это гипотетическое образование назовут.

Давайте вспомним сезон-2011/12. Кто-нибудь тогда вообще интересовался, что происходит во второй восьмерке? Ответ очевиден — нет, кроме поклонников конкретных команд, там оказавшихся. Почему же сейчас должно быть иначе? Давайте честно: вот сколько внимания привлечет условный матч «Уфа» — «Ротор» в рамках регулярного чемпионата РПЛ-2? Ну, хорошо, местные придут и посмотрят. Да и то не все, что могли бы — часть наверняка останется дома, чтобы наблюдать по ТВ за вышедшими на поле в это же время в РПЛ-1 «Спартаком», «Зенитом» или ЦСКА.

Как ни крути, за топ-клубами следят по всей стране. И приезд тех же красно-белых и сине-бело-голубых — едва ли не главные события года для многих болельщиков. Если же проект реформ будет осуществлен, то такие визиты станут куда большей редкостью.

«Это ужас какой-то. Мы же убьем весь региональный футбол! Я не шучу — убьем! Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», ЦСКА никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?», — под этими словами президента «Урала» Григория Иванова, думаю, готовы подписаться многие руководители региональных клубов.

На мой взгляд, аргумент про «огромную страну», который постоянно звучит в подобного рода дискуссиях, совершенно несостоятелен и не имеет отношения к сути вопроса. Хотя если почитать комментарии на разных ресурсах, то людям реально не нравится, что «одна Москва станет друг с другом играть».

Как мне кажется, важнее другое. Клуб РПЛ — это не только первая команда, но и молодежный состав со школой. Иметь их обязательно нужно по регламенту. Станут ли местные власти финансировать провинциальные коллективы в том же объеме, если они окажутся не в элите, а в РПЛ-2 — вроде и премьер-лига, а по сути второй дивизион, как сейчас ФНЛ? В этом есть сомнения. Это уже удар по школе и молодежным составам. А как они чаще всего живут в регионах, увы, хорошо известно.

При этом понятен интерес и топ-клубов к озвученным реформам. В перспективе — это четыре матча за сезон «Спартак» — «Зенитом», «Спартак» — ЦСКА и так далее, что дает дополнительный ажиотаж и дополнительный заработок.

«Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорит об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», — сказал «СЭ» генеральный директор питерцев Александр Медведев.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату», — это уже слова владельца «Спартака» Леонида Федуна в издании Sport24.

Да и вообще, учитывая все происходящее с нашими клубами в последнее время, сама идея сокращения РПЛ представляется, на мой взгляд, весьма разумной. В этом сезоне не сходит с новостных лет «Тамбов», который уже два года скитается по Руси. Летом устроили игру в ромашку «Химки» — выходим-не выходим-выходим-не выходим. Пару лет назад зомби-клубом в РПЛ был «Анжи». Список можно продолжать. Все это бьет и по целостности соревнований — с одними тот же «Тамбов» играет бодро и боевым составом, отнимает очки, с другими, кому повезло больше, уже дублерами.

Но представленный проект с 24 клубами и двумя лигами внутри выглядит уж очень странно.

Кстати, забавно и то, что совсем недавно всерьез шла речь о расширении РПЛ. В июне 2019 года на общем собрании клубов обсуждался проект увеличения состава участников до 18 команд начиная с сезона-2020/21. Тогда 15 членов лиги проголосовали «за», и только «Спартак» — против. Однако на исполком РФС вопрос в итоге так и не был вынесен. История повторилась через полгода. В январе 2020-го общее собрание РПЛ приняло инициативу о расширении до 18 клубов, но снова дальше этого дело не пошло.

Тогда одним из основных аргументов за расширение называли то, что клубы хотели увеличить число матчей.

«Нам была поставлена задача поднять интенсивность нашего чемпионата и изменить формат. Все клубы проголосовали, чтобы игр было больше. Все-таки футболисты, которые получают неплохие деньги по своим контрактам, проводят недостаточно матчей», — говорил глава лиги Сергей Прядкин.

Теперь, получается, увеличить интенсивность хотят уже за счет де-факто сокращение лиги до 12 команд. П — последовательность. Кажется, лучшее, что можно сейчас сделать — это запастись попкорном.