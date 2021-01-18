Источник: РПЛ предлагают сократить до 12 клубов

По информации «РБ-Спорт», формат Тинькофф РПЛ может быть изменен.

Источник указывает, что есть два варианта, в обоих предусматривается участие 24 клубов, но элитная часть РПЛ будет состоять из 12.

Вариант 1 — «12 = 6+6». Сначала регулярный чемпионат для 12 команд в 2 круга — 22 игровых дня. Далее, во второй части сезона, команды делятся на 2 группы по 6 команд, они играют в 2 круга — 10 игровых дней.

Вариант 2 — «12 + плей-офф». Сначала регулярный чемпионат для 12 команд в 2 круга — 22 игровых дня. По итогам первой части сезона определяется, в каком соревновании продолжит участие команда. После первой части участники делятся на 2 турнира плей-офф: в первом принимают участие 8 команд, занявших на первом этапе места с 1 по 8: они в плей-офф навылет определяют чемпиона и участников еврокубков. Нижние 4 команды объединяются с 4 лучшими командами из нижнего дивизиона для борьбы за право участия в следующем сезоне РПЛ.