Вундеркинд ЦСКА забил шедевральный гол в ретробутсах 1998 года. Их подарил его первый тренер
Один из главных сюжетов выходных в РПЛ — дебютный гол защитника ЦСКА Михаила Рядно в матче с «Сочи» (3:1).
В перерыве 17-летний Михаил Рядно заменил Кирилла Глебова, а на 94-й установил окончательный счет роскошным выстрелом в девятку.
Помимо гола все обратили внимание на бутсы, в которых играл защитник. Это культовая модель Copa Mundial от Adidas, которая появилась 40 лет назад. И последняя, к созданию которой приложил руку основатель компании Адольф Дасслер. Он умер в год их выпуска.
Бутсы готовили специально к ЧМ-1982. И большинство футболистов, у которых тогда не было контрактов с техническим спонсором, играли именно в Copa Mundial.
Не говоря уже о том, что в этих бутсах зажигали звезды многих поколений: Мишель Платини, Оливер Кан, Лотар Маттеус, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Зинедин Зидан. В последние годы модель тоже пользовалась большой популярностью: в Copa Mundial успели засветиться Паоло Дибала, Мирослав Клозе, Кака, Йоан Кабай, Даниеле Де Росси и другие статусные футболисты.
Также Copa Mundial часто выбирают арбитры, а также тренеры, когда проводят занятия на поле.
Неудивительно, что продажи этой линейки давно перевалили за 10 миллионов пар.
В РПЛ одним из главных фанатов ретромодели был Роман Еременко — экс-хавбек ЦСКА, «Ростова» и «Рубина».
«Он пробовал играть в других бутсах, но мяч чувствует только в Copa Mundial. Года два назад у него была полностью черная модель, Аdidas делал перевыпуск, но он снова вернулся к классике», — рассказывал отец полузащитника Алексей Еременко «БИЗНЕС Online».
Роман заказывал бутсы в Финляндии и покупал сразу несколько коробок с обувью, так как в России их было непросто найти. Обычно ему хватало четырех пар на сезон.
Но у Рядно — особая история. Против «Сочи» он играл в по-настоящему раритетной модели.
«Мои бутсы порвались вчера, поэтому пришлось надеть эти, — объяснил футболист. — Мне подарил их мой тренер. Мы встретились за недельку до игры: я подарил футболку свою, а он мне взамен — бутсы. Это раритет, по-моему, 1998 года. Они очень удобные, из кожи кенгуру. Буду играть в них и дальше. За стилем я не слежу. Мне говорят, что защитник должен играть в настоящих черных бутсах, вот сегодня сыграл».
В середине нулевых бутсы Copa Mundial пытались обновить, и компания меняла их дизайн. Но он не прижился, а популярностью пользуется только обувь первого образца.
Найти ее в обычных магазинах трудно. Copa Mundial — единственные бутсы Аdidas, которые шьются исключительно в Германии — в городке Шайнфельд с населением меньше пяти тысяч человек. Все остальные модели делают на заводах в Юго-Восточной Азии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0