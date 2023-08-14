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Сегодня, 16:50

Вундеркинд ЦСКА забил шедевральный гол в ретробутсах 1998 года. Их подарил его первый тренер

Защитник ЦСКА Рядно рассказал, почему сыграл против «Сочи» в ретробутсах
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист ЦСКА Михаил Рядно.
Михаил Рядно.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
17-летний Михаил Рядно задал новый тренд в футбольной моде!

Один из главных сюжетов выходных в РПЛ — дебютный гол защитника ЦСКА Михаила Рядно в матче с «Сочи» (3:1).

В перерыве 17-летний Михаил Рядно заменил Кирилла Глебова, а на 94-й установил окончательный счет роскошным выстрелом в девятку.

Помимо гола все обратили внимание на бутсы, в которых играл защитник. Это культовая модель Copa Mundial от Adidas, которая появилась 40 лет назад. И последняя, к созданию которой приложил руку основатель компании Адольф Дасслер. Он умер в год их выпуска.

Бутсы готовили специально к ЧМ-1982. И большинство футболистов, у которых тогда не было контрактов с техническим спонсором, играли именно в Copa Mundial.

13&nbsp;августа. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Антон Заболотный. Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»

Не говоря уже о том, что в этих бутсах зажигали звезды многих поколений: Мишель Платини, Оливер Кан, Лотар Маттеус, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Зинедин Зидан. В последние годы модель тоже пользовалась большой популярностью: в Copa Mundial успели засветиться Паоло Дибала, Мирослав Клозе, Кака, Йоан Кабай, Даниеле Де Росси и другие статусные футболисты.

Также Copa Mundial часто выбирают арбитры, а также тренеры, когда проводят занятия на поле.

Неудивительно, что продажи этой линейки давно перевалили за 10 миллионов пар.

Михаил Рядно и Константин Кучаев празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В РПЛ одним из главных фанатов ретромодели был Роман Еременко — экс-хавбек ЦСКА, «Ростова» и «Рубина».

«Он пробовал играть в других бутсах, но мяч чувствует только в Copa Mundial. Года два назад у него была полностью черная модель, Аdidas делал перевыпуск, но он снова вернулся к классике», — рассказывал отец полузащитника Алексей Еременко «БИЗНЕС Online».

Роман заказывал бутсы в Финляндии и покупал сразу несколько коробок с обувью, так как в России их было непросто найти. Обычно ему хватало четырех пар на сезон.

Михаил Рядно. Защитник ЦСКА Рядно рассказал, почему сыграл против «Сочи» в ретро-бутсах: «Кожа кенгуру, удобные»

Но у Рядно — особая история. Против «Сочи» он играл в по-настоящему раритетной модели.

«Мои бутсы порвались вчера, поэтому пришлось надеть эти, — объяснил футболист. — Мне подарил их мой тренер. Мы встретились за недельку до игры: я подарил футболку свою, а он мне взамен — бутсы. Это раритет, по-моему, 1998 года. Они очень удобные, из кожи кенгуру. Буду играть в них и дальше. За стилем я не слежу. Мне говорят, что защитник должен играть в настоящих черных бутсах, вот сегодня сыграл».

В середине нулевых бутсы Copa Mundial пытались обновить, и компания меняла их дизайн. Но он не прижился, а популярностью пользуется только обувь первого образца.

Найти ее в обычных магазинах трудно. Copa Mundial — единственные бутсы Аdidas, которые шьются исключительно в Германии — в городке Шайнфельд с населением меньше пяти тысяч человек. Все остальные модели делают на заводах в Юго-Восточной Азии.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Рядно
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
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12.08 15:00
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Оренбург – Краснодар
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12.08 20:00
Ростов – Рубин
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13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
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ЦСКА – Сочи
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П
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Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

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 2
И К Ж
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 2 1 0
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