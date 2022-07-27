Скандальные истории сбежавшего из «Динамо» Варелы: от пропуска финала Кубка Германии из-за тату до агента-сутенера

Уругваец и раньше не был паинькой.

Гильермо Варела со скандалом сбежал из «Динамо» в минувшие выходные. Но он и раньше умел притянуть неприятности.

Из-за татуировки не смог сыграть в финале Кубка Германии и поругался с «Айнтрахтом»

Самая известная история с Варелой связана с его любовью к татуировкам и пропущенным финалом Кубка Германии в 2017 году в составе «Айнтрахта». Команду тогда тренировал Нико Ковач, и он был взбешен тем, что футболист, несмотря на указания врачей и тренеров, сделал новое тату за пару дней до матча. Уругваец был исключен из заявки на игру.

Спортивный директор клуба Фредди Бобич объявил о незамедлительном прекращении аренды футболиста из «МЮ». По версии клуба, из-за тату у Варелы появилось воспаление, которое помешало ему готовиться к матчу.

Гильермо Варела и его тату.

Сам игрок рассказал другую версию: тату было сделано за неделю до игры, воспаления не было, а повреждение он получил на тренировке. Якобы «Айнтрахт» к нему придирался. «Интересно, что сделал бы «Реал» с Рамосом. Он наносит по татуировке каждую неделю. Не могу объяснить, почему я подвергся такому суровому наказанию. Кроме того, я не единственный игрок в команде, который сделал тату накануне финала. Но меня решили прижать так, будто бы я сотворил что-то с тренером», — заявил игрок изданию Goal.

«Айнтрахт» аргументы явно не убедили. Эту историю после подписания контракта с Варелой даже обыгрывало «Динамо», выложив скриншот с намеком на новичка, где был запрос в поисковике: «Как правильно делать тату?»

Гильермо Варела в «Айтрахте». Фото Global Look Press

Интервью про вакцинацию: заявил, что «Динамо» скрыло его ковид и он не делал прививки, но потом все опроверг

В «Динамо» у Варелы тоже случались непонятные истории и путаница в версиях. В январе этого года Гильермо дал интервью латиноамериканскому ESPN, где отвечал на вопрос о том, почему не получил вызов в сборную Уругвая.

Игрок рассказал, что ему звонил менеджер национальной команды, спрашивал о вакцинации и сертификате, а Варела выдал историю о том, что «Динамо» скрывало его положительный тест на ковид: «Клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы «Динамо» это сделало, то я бы пропустил от 15 до 20 дней. Так что они не объявили, и через 10 дней я уже тренировался, а через 12 — играл», — рассказал Варела.

По его словам, события происходили в ноябре, когда Гильермо не попал в заявку на матч с «Краснодаром» (6 ноября), а уже с «Арсеналом» 21 ноября вышел на поле.

Уругваец в итоге свои слова оперативно опроверг. «Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да еще и с такими якобы моими словами», — сказал он клубному сайту.

В сборную Уругвая игрок не мог попасть, не будучи вакцинированным. Варела объяснил, что не делал прививку, так как болел бессимптомно и тест показал наличие у него антител.

Гильермо Варела. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Две желтые за три минуты со «Спартаком»

Весной Варела подвел команду в дерби со «Спартаком», получив две желтые карточки за три минуты: на 42-й и 45-й минутах за фолы против Зелимхана Бакаева.

В двух моментах, на чужой половине и на бровке, Варела зачем-то нарушал правила в ситуациях, которые судья Сергей Карасев оценил предупреждениями. В итоге «Динамо» проиграло в важном матче 0:2, потеряв очки.

Всего в 48 матчах за «Динамо» Варела сделал три голевые передачи, получил семь желтых карточек и по игровому времени именно в московском клубе провел один из лучших отрезков в карьере. Чаще он выходил на поле только в «Копенгагене» (53 матча).

Агент Варелы связан с созданием сети VIP-проституции

В Уругвае агента Варелы Пабло Бентанкура 10 лет назад связывали с созданием сети VIP-проституции в Монтевидео. По данным jornaleirotalisandrade.wordpress, Бентанкур в 2012 году был свидетелем по делу, которое вели сотрудники Интерпола. По итогам суда два человека были приговорены к тюремному заключению.

Портал 180.com осенью 2012 года опубликовал отрывок из книги «Разбитые мечты» журналиста Хавьера Бенеша, где он рассказывает о причастности Бентанкура к делу.

Согласно книге, агент Варелы «часто пользовался услугами проституток сети». Журналист сообщил, что следователи были убеждены, что роль Бентанкура в этой организации гораздо серьезнее, поскольку он предположительно был связан с преступной организацией.

«Бентанкур мог воспользоваться некоторыми связями, которые дал ему футбол, чтобы создать сеть, направленную на удовлетворение сексуальных желаний футболистов и менеджеров европейских клубов», — отмечается в книге.

Гильермо Варела. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сбежал с базы «Динамо», не попрощался с партнерами и не уведомил клуб

В субботу Варела тайно покинул «Динамо»: накануне игры с «Торпедо» уехал с базы. В день матча в клубе не знали о нахождении не выходившего на связь игрока.

К уругвайцу проявляет интерес бразильский «Фламенго», но при этом сам игрок неделю назад заявлял, что хотел бы остаться в «Динамо». Москвичи предлагали новый контракт. Это еще один показатель, что слова в интервью Варелы не всегда правдивы.

По данным «Чемпионата», агент уругвайца требовал от «Динамо» двукратного увеличения зарплаты для клиента, а также солидный подписной бонус.

«Пропуск матча — это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать. Будущее у Варелы и «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но вообще, то, что он сделал, существенно подрывает доверие между сторонами. Шантаж? Мы провели переговоры по возможному продлению контракта. Наши позиции сильно различаются», — заявил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров «СЭ».

На следующий день после матча Варела собрал вещи на базе и уехал.

Побег из «Динамо» — самый странный и стыдный поступок уругвайца. Игрок мог уведомить клуб заранее, попрощаться с партнерами и болельщиками, уйти без скандалов, как это сделали те же Шиманьски и Бальбуэна. Варела же зачем-то обманул клуб, который реанимировал его карьеру после провалов в «Копенгагене» и «Айнтрахте». В «Динамо» он получил хороший оклад, прибавил в игровом плане и заслужил возвращение в сборную.

Клуб серьезно помог футболисту. Но в ответ Варела сделал все для того, чтобы в «Динамо» хотели о нем поскорее забыть.