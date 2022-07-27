Скандальные истории сбежавшего из «Динамо» Варелы: от пропуска финала Кубка Германии из-за тату до агента-сутенера
Гильермо Варела со скандалом сбежал из «Динамо» в минувшие выходные. Но он и раньше умел притянуть неприятности.
Из-за татуировки не смог сыграть в финале Кубка Германии и поругался с «Айнтрахтом»
Самая известная история с Варелой связана с его любовью к татуировкам и пропущенным финалом Кубка Германии в 2017 году в составе «Айнтрахта». Команду тогда тренировал Нико Ковач, и он был взбешен тем, что футболист, несмотря на указания врачей и тренеров, сделал новое тату за пару дней до матча. Уругваец был исключен из заявки на игру.
Спортивный директор клуба Фредди Бобич объявил о незамедлительном прекращении аренды футболиста из «МЮ». По версии клуба, из-за тату у Варелы появилось воспаление, которое помешало ему готовиться к матчу.
Сам игрок рассказал другую версию: тату было сделано за неделю до игры, воспаления не было, а повреждение он получил на тренировке. Якобы «Айнтрахт» к нему придирался. «Интересно, что сделал бы «Реал» с Рамосом. Он наносит по татуировке каждую неделю. Не могу объяснить, почему я подвергся такому суровому наказанию. Кроме того, я не единственный игрок в команде, который сделал тату накануне финала. Но меня решили прижать так, будто бы я сотворил что-то с тренером», — заявил игрок изданию Goal.
«Айнтрахт» аргументы явно не убедили. Эту историю после подписания контракта с Варелой даже обыгрывало «Динамо», выложив скриншот с намеком на новичка, где был запрос в поисковике: «Как правильно делать тату?»
Интервью про вакцинацию: заявил, что «Динамо» скрыло его ковид и он не делал прививки, но потом все опроверг
В «Динамо» у Варелы тоже случались непонятные истории и путаница в версиях. В январе этого года Гильермо дал интервью латиноамериканскому ESPN, где отвечал на вопрос о том, почему не получил вызов в сборную Уругвая.
Игрок рассказал, что ему звонил менеджер национальной команды, спрашивал о вакцинации и сертификате, а Варела выдал историю о том, что «Динамо» скрывало его положительный тест на ковид: «Клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы «Динамо» это сделало, то я бы пропустил от 15 до 20 дней. Так что они не объявили, и через 10 дней я уже тренировался, а через 12 — играл», — рассказал Варела.
По его словам, события происходили в ноябре, когда Гильермо не попал в заявку на матч с «Краснодаром» (6 ноября), а уже с «Арсеналом» 21 ноября вышел на поле.
Уругваец в итоге свои слова оперативно опроверг. «Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да еще и с такими якобы моими словами», — сказал он клубному сайту.
В сборную Уругвая игрок не мог попасть, не будучи вакцинированным. Варела объяснил, что не делал прививку, так как болел бессимптомно и тест показал наличие у него антител.
Две желтые за три минуты со «Спартаком»
Весной Варела подвел команду в дерби со «Спартаком», получив две желтые карточки за три минуты: на 42-й и 45-й минутах за фолы против Зелимхана Бакаева.
В двух моментах, на чужой половине и на бровке, Варела зачем-то нарушал правила в ситуациях, которые судья Сергей Карасев оценил предупреждениями. В итоге «Динамо» проиграло в важном матче 0:2, потеряв очки.
Всего в 48 матчах за «Динамо» Варела сделал три голевые передачи, получил семь желтых карточек и по игровому времени именно в московском клубе провел один из лучших отрезков в карьере. Чаще он выходил на поле только в «Копенгагене» (53 матча).
Агент Варелы связан с созданием сети VIP-проституции
В Уругвае агента Варелы Пабло Бентанкура 10 лет назад связывали с созданием сети VIP-проституции в Монтевидео. По данным jornaleirotalisandrade.wordpress, Бентанкур в 2012 году был свидетелем по делу, которое вели сотрудники Интерпола. По итогам суда два человека были приговорены к тюремному заключению.
Портал 180.com осенью 2012 года опубликовал отрывок из книги «Разбитые мечты» журналиста Хавьера Бенеша, где он рассказывает о причастности Бентанкура к делу.
Согласно книге, агент Варелы «часто пользовался услугами проституток сети». Журналист сообщил, что следователи были убеждены, что роль Бентанкура в этой организации гораздо серьезнее, поскольку он предположительно был связан с преступной организацией.
«Бентанкур мог воспользоваться некоторыми связями, которые дал ему футбол, чтобы создать сеть, направленную на удовлетворение сексуальных желаний футболистов и менеджеров европейских клубов», — отмечается в книге.
Сбежал с базы «Динамо», не попрощался с партнерами и не уведомил клуб
В субботу Варела тайно покинул «Динамо»: накануне игры с «Торпедо» уехал с базы. В день матча в клубе не знали о нахождении не выходившего на связь игрока.
К уругвайцу проявляет интерес бразильский «Фламенго», но при этом сам игрок неделю назад заявлял, что хотел бы остаться в «Динамо». Москвичи предлагали новый контракт. Это еще один показатель, что слова в интервью Варелы не всегда правдивы.
По данным «Чемпионата», агент уругвайца требовал от «Динамо» двукратного увеличения зарплаты для клиента, а также солидный подписной бонус.
«Пропуск матча — это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать. Будущее у Варелы и «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но вообще, то, что он сделал, существенно подрывает доверие между сторонами. Шантаж? Мы провели переговоры по возможному продлению контракта. Наши позиции сильно различаются», — заявил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров «СЭ».
На следующий день после матча Варела собрал вещи на базе и уехал.
Побег из «Динамо» — самый странный и стыдный поступок уругвайца. Игрок мог уведомить клуб заранее, попрощаться с партнерами и болельщиками, уйти без скандалов, как это сделали те же Шиманьски и Бальбуэна. Варела же зачем-то обманул клуб, который реанимировал его карьеру после провалов в «Копенгагене» и «Айнтрахте». В «Динамо» он получил хороший оклад, прибавил в игровом плане и заслужил возвращение в сборную.
Клуб серьезно помог футболисту. Но в ответ Варела сделал все для того, чтобы в «Динамо» хотели о нем поскорее забыть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1