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Его сравнивали с Аршавиным и Кокориным: главный талант «Спартака» 2000-х Козлов умер в 29 лет

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Александр Козлов.
Фото архив «СЭ»
Александр Козлов и Валерий Карпин.
Фото архив «СЭ»
В игре Александр Козлов (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Козлов.
Фото архив «СЭ»
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Вспоминаем карьеру бывшего нападающего красно-белых.
Экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет. Футболисту стало плохо после тренировки подмосковного клуба «Зоркий». Форвард пришел на массаж, во время процедуры состояние игрока резко ухудшилось — и спасти его не удалось. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».

В апреле 2020 года в «СЭ» вышел большой материал о сложной карьере Козлова под названием «Кто загубил карьеру уникального спартаковца?» Его автор — бывший обозреватель нашего издания, сейчас глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Приводим фрагмент того материала.

Александр Козлов и Валерий Карпин. Фото архив «СЭ»
Александр Козлов и Валерий Карпин.
Фото архив «СЭ»

По манере игры его сравнивали с Андреем Аршавиным, по уровню таланта — с Александром Кокориным. В 27 лет он в «Арарате» из Еревана.

«Задатки у парня есть, но чтобы в 17-18 лет ворваться в основной состав «Спартака», надо быть, условно говоря, Марадоной или Месси, обладать исключительным талантом. Козлов продолжает работать, совершенствоваться».

Эти слова бывший главный тренер красно-белых Валерий Карпин произнес в 2011 году, когда 18-летний нападающий Александр Козлов провел около 15 матчей за основной состав команды и даже успел дебютировать в Лиге чемпионов.

На поле «Стэмфорд Бридж» он вышел, когда ему исполнилось 17. Тренироваться с основой начал в 16. А на сборы с молодежкой поехал в 15. Фантастическая стартовая площадка, которая должна была обеспечить стремительный и успешный взлет. Даже несмотря на сложный первый год в основе, Козлов попал в обойму. Александр тренировался с мужиками, креп и ждал своего шанса. Казалось, что для нападающего все только начинается. На него действительно возлагали большие надежды.

Редкое качество, которое позволяло всех обыгрывать

В систему «Спартака» Козлов попал в 8 лет. Привели заниматься к знакомому тренеру, там и остался. Безболезненно прошел все периоды роста, и к 15 годам практически сформировался. Невысокий, 172 сантиметра, быстрый, очень техничный и при этом атлет. Те, кто регулярно ходил на матчи спартаковского дубля, отмечали смелость и умение разобраться с соперником один в один. Молодежку тогда возглавлял Дмитрий Гунько. Он и предоставил юному таланту первый шанс, которым тот сразу воспользовался.

— У Саши от природы очень хорошая взрывная сила, — вспоминал Гунько. — С места легко уходил от защитников. Помимо скорости, отмечу торможение и резкую смену направления — редкое качество, которое позволяло ему обыгрывать всех защитников. Ровесников уж точно. Поставленный удар с двух ног.

В игре Александр Козлов (слева). Фото Александр Федоров, "СЭ"
В игре Александр Козлов (слева).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Второй Аршавин

Козлова тут же прозвали вторым Аршавиным, а в 2009 году это считалось наивысшим комплиментом. Покер на «Энфилде», обожаемая после Евро-2008 сборная, Гус Иваныч, и все в таком духе. Кажется, впервые сравнение прозвучало в мае на международном турнире юношеских команд в Казахстане, где Козлов в четырех матчах забил 14 голов. Сам форвард, конечно, слышал эти разговоры, и позже, в интервью «СЭ» говорил, что это ему не мешало:

— Может быть, по стилю игры мы с Аршавиным и похожи. Мне, наоборот, было приятно, нравилось такое сравнение.

Разумеется, талант Козлова заметили не только болельщики «Спартака» и его тренеры. В Россию оценивать нападающего приезжали представители «Милана» и «Интера». А после казахстанского турнира пошли движения со стороны конкурентов.

«На парня посыпались деньги, машины, девочки»

Осенью, уже в самом начале карьеры форвард оказался в центре скандала. В футбольных кругах заговорили, что парня хочет увести ЦСКА. Якобы действуя через агента Валерия Оганесяна, с которым 16-летний Козлов подписал контракт.

Пара цитат того времени. Первая — Леонида Федуна — из традиционного интервью «СЭ» в конце года:

— Есть агенты, которые пытаются буквально украсть игрока у клуба, его воспитавшего. Вот заморочили голову нашему форварду Козлову, из-за чего, считаю, сборная России 1993 года и выступила неудачно. Действительно, хороший мальчик. Но когда подкатывает агент и осыпает 16-летнего парня немыслимыми благами... Тут и 40-летний не выдержит. Молодые футболисты — народ очень хрупкий. Как только почувствуют себя незаменимыми, тут же заканчиваются.

Вторая — тренера юношеской сборной России Дмитрия Ульянова, который в октябре 2009-го не смог рассчитывать на Козлова в отборочных матчах Евро-2010 (U-17):

— Помимо Шалбузова не участвовал в турнире нападающий «Спартака» Александр Козлов, талантливый парень, может быть, даже звезда. Мы на него очень сильно рассчитывали. Ситуация с ним сложилась самая неприятная. Козлов подписал контракт с агентом, который в какой-то момент захотел увести его из «Спартака». Так парень вообще перестал тренироваться. У Козлова есть долгосрочное соглашение с клубом, однако со стороны футболиста выступает агент — и тот диктует условия, неприемлемые для «Спартака». На парня, который еще не сформировался как человек, вдруг посыпались деньги, машины, девочки. Таким странным образом агент завоевывает доверие игрока. А это чревато в переходном возрасте.

Александр Козлов. Фото архив «СЭ»
Александр Козлов. Фото архив «СЭ»
Фото архив «СЭ»

«Порвал все, что есть в колене»

Сложно сказать, что было бы, если бы Козлов оказался тогда в ЦСКА. Возможно, Оганесян был прав — и российский футбол получил бы большую звезду. А может, дело совсем в другом. И в том, что карьера форварда пошла не так, как хотелось бы, виноват он сам. Как бы там ни было, Козлов остался в «Спартаке» и в 2010 году стал игроком основного состава.

Но шло время, и Козлов все реже появлялся в основе. Последовала неудачная аренда в «Химки». В начале сезона-2013/14, в 20 лет, был хороший отрезок во втором дивизионе за «Спартак-2». Как и многие молодые, наверное, он мог бы получить шанс при Якине, но еще до прихода швейцарского тренера случилась чудовищная травма.

— На сборах Турции в «Спартаке-2» Козлов повредил переднюю и заднюю крестообразные связки, мениск и боковые, — рассказывал Гунько. — В общем, порвал все, что есть в колене. Долго восстанавливался. А как поправился, пропала та самая изюминка. Та самая резкость.

Травма и долгое восстановление закрыли спартаковскую страницу в карьере Козлова. Сам он, как видно из последующих интервью, ждал другого отношения от клуба, но контракт с ним продлевать не стали.

— До травмы к тебе одно отношение, а после — совсем другое, — говорил он моему коллеге по «СЭ» Виталию Айрапетову. — Я никогда этого не понимал. Пусть все останется на совести людей... Для того чтобы восстановиться после такого повреждения и набрать физические кондиции, нужно доверие. А его не было даже на уровне второй команды. О чем еще можно говорить? Я свои выводы сделал.

«За последние 10 лет в России было два больших таланта — это Кокорин и Козлов»

Тот же вопрос — что случилось с Козловым, почему в итоге не заиграл — Оганесяну.

— Есть много факторов, из-за которых карьера у Саши сложилась не так, как хотелось бы, — говорил генменеджер «Арарата» в 2020-м. — Где-то доверия тренеров не хватило, где-то он сам слабину дал. Конечно, травма помешала.

— Александр действительно обладал уникальным талантом?

— Считаю, что за последние 10 лет в России было два больших таланта — это Кокорин и Козлов. Даже если сравнивать с Головиным, Кокорин и Козлов сильнее.

Полностью материал — здесь.

Александр Козлов
ФК Спартак (Москва)
1
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