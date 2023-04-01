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Сегодня, 00:00

«Динамо» не победит «Сочи», «Ахмат» проиграет «Спартаку». Прогнозы на 21-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты Георгий Мелкадзе и Александр Кутицкий
Георгий Мелкадзе и Александр Кутицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и экс-нападающий «Спартака» и «Крыльев Советов», двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников.

«Динамо» — «Сочи»

Владимир Пономарев — 0:0. В последнее время команды не блещут. «Сочи» в последних двух матчах пропустил семь мячей, а «Динамо» в этом году выступает нестабильно.

Александр Кожевников — 1:1. У «Сочи» новый тренер, команда строится. А «Динамо» — нестабильная команда. Сначала динамовцы провалились в нескольких матчах с «Крыльями», а потом одержали две победы подряд.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

«Пари НН» — «Локомотив»

Владимир Пономарев — 0:2. «Локомотив» очень хорош весной. Он приобрел классного нападающего и отличного разыгрывающего — Пиняева. Этот футболист и в сборной классно себя показывает, и в клубе. Он сделает результат.

Александр Кожевников — 0:0. «Локомотив» хорошо стартовал, но может начаться спад. «Нижний Новгород» должен начинать набирать очки, чтобы не вылететь из РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Локомотив

«Спартак» — «Ахмат»

Владимир Пономарев — 2:1. «Спартак» немного остановился в последнее время. Игра не такая яркая. Но пауза на сборные должна была помочь красно-белым понять ошибки и исправить их.

Александр Кожевников — 1:0. По последним матчам можно сказать, что у «Спартака» небольшой спад. Но атака у него все равно очень хорошая. Он должен победить.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

«Зенит» — «Урал»

Владимир Пономарев — 2:0. «Урал» неплохо действует. У «Зенита» два поражения, но команда имеет много звезд по меркам нашего чемпионата. Зенитовцы должны реабилитироваться за вылет из Кубка и поражение от ЦСКА.

Александр Кожевников — 2:0. «Зенит» — фаворит, он идет за пятым подряд чемпионством. «Урал» — крепкая команда. Она не проигрывала 16 матчей, но класса не хватит.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

«Крылья Советов» — «Оренбург»

Владимир Пономарев — 2:0. «Крылья» действуют неплохо. Думаю, что они впервые в этом году забьют и впервые победят.

Александр Кожевников — 1:0. «Крылья» — более интересная команда в плане состава. Если бы «Оренбург» играл дома, то поставил бы на него. А в этом матче жду первой в 2023 году победы самарцев.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург

«Химки» — «Краснодар»

Владимир Пономарев — 0:1. «Химки» в тяжелом положении, много новых игроков, а они уже в зоне вылета. «Краснодар» победит, несмотря на невнятную игру при новом тренере.

Александр Кожевников — 0:1. Мы не знаем, что происходит в «Химках», там набрали 10 новичков и строят новую команду. «Краснодар» по составу лучше, поэтому заберет три очка.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Краснодар

«Факел» — ЦСКА

Владимир Пономарев — 0:1. ЦСКА победит, он по классу выше, а все игроки восстановились. Пора показывать стабильную игру и стабильный результат.

Александр Кожевников — 0:2. ЦСКА обязан победить, есть кому забивать. Но будет непросто, потому что «Факел» борется до конца.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

«Ростов» — «Торпедо»

Владимир Пономарев — 3:0. «Торпедо» на последнем месте. Не знаю, как и чем оно будет спасать ситуацию. Пригласили нового тренера, но вряд ли он сможет что-то исправить за 10 туров.

Александр Кожевников — 2:0. У «Торпедо» новый тренер из Испании. Команда плохо выглядит в обороне, а у «Ростова» отличная атака.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Торпедо М
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
33
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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