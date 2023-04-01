«Динамо» не победит «Сочи», «Ахмат» проиграет «Спартаку». Прогнозы на 21-й тур РПЛ
Владимир Пономарев — 0:0. В последнее время команды не блещут. «Сочи» в последних двух матчах пропустил семь мячей, а «Динамо» в этом году выступает нестабильно.
Александр Кожевников — 1:1. У «Сочи» новый тренер, команда строится. А «Динамо» — нестабильная команда. Сначала динамовцы провалились в нескольких матчах с «Крыльями», а потом одержали две победы подряд.
Владимир Пономарев — 0:2. «Локомотив» очень хорош весной. Он приобрел классного нападающего и отличного разыгрывающего — Пиняева. Этот футболист и в сборной классно себя показывает, и в клубе. Он сделает результат.
Александр Кожевников — 0:0. «Локомотив» хорошо стартовал, но может начаться спад. «Нижний Новгород» должен начинать набирать очки, чтобы не вылететь из РПЛ.
Владимир Пономарев — 2:1. «Спартак» немного остановился в последнее время. Игра не такая яркая. Но пауза на сборные должна была помочь красно-белым понять ошибки и исправить их.
Александр Кожевников — 1:0. По последним матчам можно сказать, что у «Спартака» небольшой спад. Но атака у него все равно очень хорошая. Он должен победить.
Владимир Пономарев — 2:0. «Урал» неплохо действует. У «Зенита» два поражения, но команда имеет много звезд по меркам нашего чемпионата. Зенитовцы должны реабилитироваться за вылет из Кубка и поражение от ЦСКА.
Александр Кожевников — 2:0. «Зенит» — фаворит, он идет за пятым подряд чемпионством. «Урал» — крепкая команда. Она не проигрывала 16 матчей, но класса не хватит.
Владимир Пономарев — 2:0. «Крылья» действуют неплохо. Думаю, что они впервые в этом году забьют и впервые победят.
Александр Кожевников — 1:0. «Крылья» — более интересная команда в плане состава. Если бы «Оренбург» играл дома, то поставил бы на него. А в этом матче жду первой в 2023 году победы самарцев.
Владимир Пономарев — 0:1. «Химки» в тяжелом положении, много новых игроков, а они уже в зоне вылета. «Краснодар» победит, несмотря на невнятную игру при новом тренере.
Александр Кожевников — 0:1. Мы не знаем, что происходит в «Химках», там набрали 10 новичков и строят новую команду. «Краснодар» по составу лучше, поэтому заберет три очка.
Владимир Пономарев — 0:1. ЦСКА победит, он по классу выше, а все игроки восстановились. Пора показывать стабильную игру и стабильный результат.
Александр Кожевников — 0:2. ЦСКА обязан победить, есть кому забивать. Но будет непросто, потому что «Факел» борется до конца.
Владимир Пономарев — 3:0. «Торпедо» на последнем месте. Не знаю, как и чем оно будет спасать ситуацию. Пригласили нового тренера, но вряд ли он сможет что-то исправить за 10 туров.
Александр Кожевников — 2:0. У «Торпедо» новый тренер из Испании. Команда плохо выглядит в обороне, а у «Ростова» отличная атака.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4