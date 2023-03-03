«Колхозник приехал окучивать Запад». Что писали во Франции про первого советского легионера
В 80-е он считался одним из сильнейших защитников в советском футболе. Дважды выигрывал со «Спартаком» золотые медали. А со сборной СССР — серебро чемпионата Европы-1988. Причем все пять матчей там провел без замен.
Именно яркая игра на этом турнире, где наши дошли до финала, в котором уступили «летучим голландцам» во главе с ван Бастеном и Гуллитом, открыла для Вагиза границы в Европу. Летом 1988-го он подписал контракт с «Тулузой», став первым советским легионером в истории чемпионата Франции.
За 29-летнего защитника «Тулуза» заплатила 1 200 000 долларов. Зарплату Хидиятуллину положили солидную — 30 тысяч долларов в месяц. Правда, на руки он получал ровно тысячу. Остальное забирал «Совинтерспорт», объясняя это тем, что не может наш футболист зарабатывать больше посла. Такие были времена...
— Остался у вас дом в Тулузе? — спросили у Хидиятуллина в «Разговоре по пятницам» Юрий Голышак и Александр Кружков.
— Нет. Выстроил в районе, который в переводе на русский называется «Союз». Приехал из СССР, и французам такое совпадение казалось забавным. Отличное место, пригород Тулузы. Но со временем дом продал.
— Почему?
— Сдавал его в аренду, но меня обманывали. Говорили, все течет и ломается, деньги уходят на ремонт. Ни копейки не получал. Туда надо было постоянно ездить, сплошная головная боль.
— Говорят, вы французов поразили даже приездом — явились в костюме-тройке.
— Ерунда. Я прилетел в Париж рейсом Air France, а на взлетной полосе меня дожидался крохотный самолетик. Его специально за мной прислал Марсель Дельсоль, президент «Тулузы». Добрейший мужичок, к русским вообще сказочно относился — наши его из немецкого плена вытащили. Прямо в аэропорту надели на меня майку с пятым номером, сфотографировали — и вперед, в Тулузу.
— Какие футболки из игрового прошлого сохранили?
— Майку Марадоны с чемпионата мира-1990. Остальные пораздавал. Майка очень маленькая, тогда Диего толстяком еще не был. Сыновья по очереди ее носили. Эту футболку чуть не перехватил Миша Насибов, массажист сборной. Со свистком рванул к Марадоне, а тот руками разводит: «Нет-нет, я уже отдал».
— Еще какие реликвии сберегли?
— Журнал Onze с моим портретом на обложке. Сижу в кожаной куртке — и с балалайкой. Вскоре переводчик рассказал, какая под обложкой подпись.
— Какая?
— «Колхозник приехал окучивать Запад». Куртка символизировала этот самый Запад, а балалайка — колхоз. Один футболист «Тулузы» все меня доставал: то про медведей на улицах разговор затеет, то про водку. А как журнал увидел, совсем разозлил своими шуточками. Он не понимал, с кем связался.
— Что сделали?
— В тренажерном зале нос ему расквасил. Француз упал — а я взял блин от штанги, замахнулся. На пороге уже стоял Жак Сантини, наш тренер. Перепугался — думал, я парня действительно грохну. Схватил меня: «Вагиз, что творишь?!»
— Оштрафовал?
— Не мог — контракт «Тулуза» не со мной заключала, а с «Совинтерспортом». Я сам ситуацию сгладил, пригласил всю команду к себе домой. Включая побитого. Французы нализались так — страшно вспомнить. Красовались передо мной, что умеют пить. Лили в рот все подряд, как слепые лошади. Водку шампанским запивали. Жена наготовила, икра под водку отлично шла. На следующий день Сантини увидел последствия — и дал выходной. Понял, что это акция примирения. Зато на вторые сутки устроил такую тренировку, что некоторые решили с выпивкой завязать.
— Вы ведь во Франции не только с партнерами по команде дрались?
— Верно. В матче с «Сошо» убегал один на один с вратарем, а испанец Карраско со всей силы врезал локтем по зубам.
— Умышленно?
— Сто процентов. Понимал, что меня уже не догоняет. Но я в долгу не остался. Поднялся и без раздумий засадил Карраско в челюсть. После чего грянула драка стенка на стенку. Меня как зачинщика удалили. Через пару дней с этим Карраско столкнулись во Французском футбольном союзе, куда обоих вызвали для разбирательства. Испанец, едва заметив меня в дверях, развернулся и побежал в другую сторону. Хотя здоровый кабан, на голову выше меня.
— На поле вы всегда заводились с пол-оборота.
— Да, меня было легко спровоцировать. Мог и судью обложить матом. Однажды в матче «Спартак» — «Локомотив» из-за этого красную влепили, да еще на десять игр дисквалифицировали. Тоже веселая история. Началось все с Валеры Газзаева. Незадолго до матча сидели в ресторане «Белград» и поспорили, что не дам ему забить.
— На что спорили?
— На ужин в ресторане. В день игры подхожу к Бескову: «В «Локомотиве» самый опасный игрок — Газзаев. Может, персонально с ним сыграть?» Константин Иванович оживился: «А что, это идея!» И весь матч я от Газзаева ни на шаг не отходил. А минуте на 80-й арбитр не свистнул фол, я высказал ему все, что думаю по этому поводу, и получил красную. Бесков сразу выпустил Букиевского, другого защитника. Я, уходя, успел шепнуть: «Главное — Газика держи».
— Не забил Газзаев?
— Нет. 0:0 закончили. Но поляну он так и не накрыл. Через много лет при встрече напомнил ему о споре, Валера и бровью не повел: «Брехня. Не было такого». А Старостин на заседании КДК попытался меня «отмазать»: «Нужно учитывать, что Хидиятуллин из Ростова. У них же говор. Он арбитру кричит: «Глянь». А тому матерное слово послышалось. Не разобрался». Но члены КДК не поверили: «Какой «глянь»? Десять матчей за оскорбление судьи!»
— Николай Петрович каким запомнился?
— Потрясающая личность. На Сицилии несколько часов по памяти читал «Бориса Годунова». Вся команда затаила дыхание. Спрашиваем: «Откуда?» — «Я же два года в одиночке сидел. Ничего, кроме книг, мне не разрешали. А память хорошая — вот и выучил наизусть».
Познакомился с Николаем Петровичем при забавных обстоятельствах. Только-только перешел в «Спартак». Лежу в номере на базе, на полную громкость врубил пластинку Boney M, привезенную из первой зарубежной поездки. Внезапно в комнату заходит Старостин, вырывает шнур из розетки. На пластинке от иглы осталась царапина — мне это как нож под сердце. А Старостин говорит: «Молодой человек, вы в курсе, что от децибел собаки мрут?» Пока я соображал, что ответить, он продолжил: «Чем всякую дрянь слушать, лучше книгу возьми. «Принц и нищий» читал?» — «Нет». — «Завтра принесу». И на следующий день вручил Марка Твена.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2