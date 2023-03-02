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2 марта, 15:00

Иванову не хватило мудрости. Судейский скандал в матче «Спартак» — «Локомотив» легко было предотвратить

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Дмитрий Баринов и Сергей Иванов
Дмитрий Баринов и Сергей Иванов.
Фото ФК «Локомотив»
Мнение Константина Алексеева.

В среду ЭСК разбирала нашумевшее судейство Сергея Иванова в кубковом матче «Спартак» — «Локомотив». И признала, что в двух из трех эпизодов рефери был прав, а в одном — с падением Тикнизяна после контакта с Игнатовым — ошибся.

Желтая карточка от&nbsp;судьи Сергея Иванова. «Спартак» — «Локомотив»: ЭСК нашла одну ошибку. Но ее мнение мало что значит — завтра оно может измениться

Матч на «Открытие Арене» получился классным, об этом много говорилось. Но, судя по реакции болельщиков, все же работа арбитра всех взволновала куда больше. В первую очередь, естественно, болельщиков «Локомотива», которые уверены в том, что у них украли победу, совершив результативные промахи при ничейном счете. Их можно понять — субъективный взгляд. Но и нейтральные поклонники футбола активно возмущались вместо обсуждения отличной игры.

Михаил Игнатов и Наир Тикнизян
Михаил Игнатов и Наир Тикнизян. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

На мой взгляд, Сергею Иванову не хватило мудрости, чтобы избежать скандала. По букве правил, возможно, оправдание найдется. Рефери наверняка скажет, что задал высокую планку допуска единоборств, Тикнизян слишком охотно упал, мог устоять на ногах после движения Игнатова, а к оценке эпизодов арбитр обязан подходить без учета того, что случилось в матче ранее.

И в последнем, на мой взгляд, кроется главная ошибка. Особенно в нашем футболе, где все пронизано подозрениями. У тебя уже был спорный эпизод в штрафной площади «Спартака», где Миранчук выскакивал один на один, но не смог толком пробить по мячу. Очевидно, что это результат действий Хлусевича, у которого уже была желтая карточка. В мяч защитник красно-белых не играет, контакт в ногах есть, а мы знаем, что малейшего касания достаточно, чтобы мяч сошел с ноги у бьющего. Очень похоже на пенальти. Эксперты же посчитали, что это Миранчук искал контакт, поэтому не назначать пенальти — верное решение.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Станислав Магкеев и&nbsp;Квинси Промес. Иванов мог рассудить эпизод с Тикнизяном иначе. Но «Спартак» и так был сильнее, а Дзюба растворился на фоне Промеса

Хорошо, принимаем. Но как бы поступил мудрый человек в следующей пограничной ситуации? Тем более что коллега-видеоассистент уже принял сторону «Локомотива», позвав тебя к монитору. Конечно, назначил бы фол. И ни одна живая душа тебе бы не сказала плохого слова. Даже, уверен, в «Спартаке» если и возмущались бы, то для проформы, памятуя, что ранее Иванов не назначил пенальти. Движение руками от Игнатова есть? Без сомнений. Оно довольно акцентированное? Конечно. Так зачем обострять? Именно это создает скандальную ситуацию — ощущение, что судья на стороне одной команды.

Арбитр матча "Сартак" - "Локомотив" Сергей Ивнов
Сергей Иванов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Поэтому в эпизодах 50/50, на мой взгляд, разумнее поочередно отдавать предпочтение соперникам. Это внушает больше доверия, которого так не хватает нашему футболу. Это по духу игры. А не высчитывание микронов, мол, я вижу тут 51/49 и там 51/49, поэтому я дважды свистну в одну сторону.

Здесь только одна важнейшая оговорка. Такое чередование не надо доводить до абсурда, выбивая себе алиби. Только в действительно максимально спорных и пограничных случаях, где легко можно рассудить как в одну, так и в другую сторону.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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