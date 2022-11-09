После матча «Сочи» — «Химки» наказали судью Казарцева. Теперь он назначен на игру «Химки» — «Сочи»

Эксперт «СЭ» — о выборе департамента судейства и бригаде арбитров, которые 13 ноября будут работать на одном из матчей 17-го тура.

Бригада

Арбитром встречи «Химки» — «Сочи» назначен Сергей Иванов, его видеоассистентом (ВАР) — Василий Казарцев. Эти же рефери 26 августа обслуживали матч 7-го тура «Сочи» — «Химки» (4:1). Только ростовчанин тогда находился в ВОР (комнате в московском ВАР-центре), а петербуржец работал на поле. Теперь их поменяли местами.

Три ошибки Казарцева

Во время той игры Казарцев допустил ошибки в трех важных эпизодах. Одну из них помог исправить Иванов.

После матча в Сочи Казарцев до 9 октября не работал арбитром в чемпионате России, только выполнял функции ВАР. Иванов продолжал судить.

Не удален Филин

Напомню, какие претензии тогда возникли к рефери из Санкт-Петербурга. На 21-й минуте он ошибочно не вынес предупреждение Александру Филину за фол на Тимофее Маргасове, которого тот ударил шипами в голеностоп. Желтая карточка стала бы для защитника подмосковной команды второй в той игре — ему пришлось бы покинуть поле. Первую он получил, когда нарушил правила в борьбе с тем же Маргасовым в собственной штрафной площади.

Возможно, причину ошибки судьи следует искать в его позиции. Не исключено, он вообще не видел фол Филина.

Второй пенальти назначен неправильно

На 42-й минуте Казарцев ошибочно наказал Брайна Идову 11-метровым ударом и желтой карточкой. Судья решил, что защитник гостей нарушил правила в борьбе с Маргасовым и якобы его действия стали причиной падения соперника.

С Казарцевым не согласился видеоассистент Иванов. Он провел проверку и предложил арбитру посмотреть повторы эпизода. Но даже после долгого изучения видеозаписи судья оставил свое первоначальное решение в силе.

Снова вмешался ВАР

На 62-й минуте арбитр ошибочно не наказал полузащитника гостей Илью Камышева 11-метровым ударом и желтой карточкой за лишение Владислава Сарвели явной возможности забить гол. Химчанина следовало предупредить, а не удалить, потому что он попытался сыграть в мяч.

Казарцев не видел, выбил ли Камышев мяч, коснулся ли его, и спросил об этом второго ассистента Наиля Сейфетдинова, но тот не смог помочь судье. Вмешался видеоассистент Иванов, который предложил арбитру посмотреть повторы. После этого Казарцев назначил пенальти, исправив ошибку.

Помощь ВАР не потребовалась

В первом тайме был еще один момент, связанный с фолом в штрафной площади. Помощь видеоассистентов тогда судье не потребовалась — он самостоятельно принял верное решение. Казарцев правильно наказал игрока гостей Филина 11-метровым ударом. Защитник подмосковной команды в верховом единоборстве попал Маргасову рукой в голову.

Дерби доверили Москалеву и Безбородову

Полный список назначений арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России, которые пройдут с 11 по 13 ноября, выглядит так:

«Нижний Новгород» — «Ахмат» — Алексей Амелин, Максим Ковалев, Игорь Князев, резервный Ранэль Зияков, видеоарбитр (ВАР) Артем Чистяков, ассистент видеоарбитра (АВАР) Максим Гаврилин, инспектор Анатолий Цветнов;

«Урал» — «Факел» — Павел Кукуян, Алексей Стипиди, Владислав Назаров, резервный Сергей Чебан, ВАР Алексей Сухой, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Сергей Лапочкин;

«Крылья Советов» — «Ростов» — Артем Любимов, Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев, резервный Сергей Куликов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Арам Петросян, инспектор Сергей Мартынов;

«Торпедо» — «Зенит» — Сергей Карасев, Алексей Лунев, Валерий Данченко, резервный Евгений Турбин, ВАР Виталий Мешков, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Французов;

«Локомотив» — «Спартак» — Владимир Москалев, Константин Шаламберидзе, Денис Березнов, резервный Евгений Кукуляк, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Антон Кобзев, инспектор Игорь Синер;

«Оренбург» — «Краснодар» — Кирилл Левников, Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин, резервный Антон Фролов, ВАР Алексей Сухой, АВАР Игорь Демешко, инспектор Эдуард Малый;

«Химки» — «Сочи» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Егор Болховитин, резервный Максим Перезва, ВАР Василий Казарцев, АВАР Андрей Веретешкин, инспектор Юрий Баскаков;

«Динамо» — ЦСКА — Владислав Безбородов, Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов, резервный Иван Сиденков, ВАР Евгений Турбин, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Юрий Чеботарев.