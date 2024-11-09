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Дубль Чавеса продолжает погоню «Динамо» за тройкой. У бело-голубых лучший первый круг в 21 веке

«Динамо» дома обыграло «Пари НН»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Игрок «Динамо» Луис Чавес (слева) празднует свой гол в ворота «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда Лички обыграла «Пари НН» — 3:1.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Пари Нижний Новгород

«Динамо» в погоне за тройкой испытывает немало проблем — к игровым добавилась эпидемия травм. Причем вылетают на длительный срок лучшие — Лунев, Майсторович, Лаксальт и Бителло. Четверо из субъективного топ-5 в этом сезоне (добавил бы в него, пожалуй, Нгамале). Это уже много. А в проигранной кубковой встрече повреждения получили еще трое — у Карраскаля рваная рана, Фернандес и Скопинцев не смогли доиграть из-за травм. К счастью, для Лички колумбиец и парагваец успели восстановиться, а вот Скопинцев — это новая потеря, защитник выбыл на три недели. Правда, и свет в конце лазаретного тоннеля появился — Лаксальт уже появился в запасе, чтобы сыграть в концовке десяток минут.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Никита Медведев (&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;). «Динамо» победило «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Обыгрывать же, чтобы не отпустить лидирующую тройку совсем далеко, требовалось команду, находящуюся на подъеме. Нижегородцы девятые, с приходом Виктора Гончаренко уступили в четырех матчах лишь «Спартаку», обыграв «Ахмат» и «Краснодар». А еще волжане роскошно выглядят в гостях — 11 набранных очков, дома при этом — всего 4.

Так что проблемы «Динамо» в первом тайме не стали неожиданностью. Хозяева быстро и легко открыли счет: Боженов в штрафной неаккуратно выставил руку, а Чавес реализовал пенальти, посвятив гол будущему ребенку. Но уже не первый раз в сезоне после забитого мяча бело-голубые расслабились, и всего через 4 минуты пропустили. Боселли проскочил между Фернандесом и Фоминым, обвел в штрафной Маричаля и мощно пробил, не оставив шансов Лещуку. Шикарный проход аргентинца, забившего пятый мяч в сезоне.

Гости закрылись, москвичи долго стучались в двери, пока перед самым перерывом не повезло: Нгамале бил мимо ворот, но мяч рикошетом от ноги Александрова залетел в сетку — 2:1.

А в начале второй половины Маухуб попал в штангу, и Чавес на добивании был хорош — из-за штрафной красиво щечкой в «девятку». Дубль от мексиканца. 3:1.

«Пари НН» не сдался. Боселли уже обвел Лещука и катил в пустые ворота — команду подстраховал Бальбуэна. В следующем эпизоде после удара аргентинца здорово сыграл голкипер, а Калинский уже в добавленное время не попал в ворота из выгодной позиции.

Но упустить преимущество в два мяча было бы слишком. «Динамо» уверенно и заслуженно довело дело до победы. Погоня за тройкой лидеров продолжается. До «Локомотива» — 4 очка, до «Зенита» — 3 (и игра у питерцев в воскресенье в запасе).

Парадокс, с учетом лишь четвертой строчки в таблице, но для бело-голубых это лучший первый круг с 1997 года при Адамасе Голодце — тогда тоже было 30 очков. С тех пор динамовцы столько не набирали.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
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Ростов – Химки
 3 : 1
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Динамо – Пари НН
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Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
 - : -
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Зенит

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Бителло

Динамо

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