Дубль Чавеса продолжает погоню «Динамо» за тройкой. У бело-голубых лучший первый круг в 21 веке
«Динамо» в погоне за тройкой испытывает немало проблем — к игровым добавилась эпидемия травм. Причем вылетают на длительный срок лучшие — Лунев, Майсторович, Лаксальт и Бителло. Четверо из субъективного топ-5 в этом сезоне (добавил бы в него, пожалуй, Нгамале). Это уже много. А в проигранной кубковой встрече повреждения получили еще трое — у Карраскаля рваная рана, Фернандес и Скопинцев не смогли доиграть из-за травм. К счастью, для Лички колумбиец и парагваец успели восстановиться, а вот Скопинцев — это новая потеря, защитник выбыл на три недели. Правда, и свет в конце лазаретного тоннеля появился — Лаксальт уже появился в запасе, чтобы сыграть в концовке десяток минут.
Обыгрывать же, чтобы не отпустить лидирующую тройку совсем далеко, требовалось команду, находящуюся на подъеме. Нижегородцы девятые, с приходом Виктора Гончаренко уступили в четырех матчах лишь «Спартаку», обыграв «Ахмат» и «Краснодар». А еще волжане роскошно выглядят в гостях — 11 набранных очков, дома при этом — всего 4.
Так что проблемы «Динамо» в первом тайме не стали неожиданностью. Хозяева быстро и легко открыли счет: Боженов в штрафной неаккуратно выставил руку, а Чавес реализовал пенальти, посвятив гол будущему ребенку. Но уже не первый раз в сезоне после забитого мяча бело-голубые расслабились, и всего через 4 минуты пропустили. Боселли проскочил между Фернандесом и Фоминым, обвел в штрафной Маричаля и мощно пробил, не оставив шансов Лещуку. Шикарный проход аргентинца, забившего пятый мяч в сезоне.
Гости закрылись, москвичи долго стучались в двери, пока перед самым перерывом не повезло: Нгамале бил мимо ворот, но мяч рикошетом от ноги Александрова залетел в сетку — 2:1.
А в начале второй половины Маухуб попал в штангу, и Чавес на добивании был хорош — из-за штрафной красиво щечкой в «девятку». Дубль от мексиканца. 3:1.
«Пари НН» не сдался. Боселли уже обвел Лещука и катил в пустые ворота — команду подстраховал Бальбуэна. В следующем эпизоде после удара аргентинца здорово сыграл голкипер, а Калинский уже в добавленное время не попал в ворота из выгодной позиции.
Но упустить преимущество в два мяча было бы слишком. «Динамо» уверенно и заслуженно довело дело до победы. Погоня за тройкой лидеров продолжается. До «Локомотива» — 4 очка, до «Зенита» — 3 (и игра у питерцев в воскресенье в запасе).
Парадокс, с учетом лишь четвертой строчки в таблице, но для бело-голубых это лучший первый круг с 1997 года при Адамасе Голодце — тогда тоже было 30 очков. С тех пор динамовцы столько не набирали.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3