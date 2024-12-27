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Пять российских игроков забанены за договорняки, один — пожизненно. Что происходило в тех матчах?

РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболисты Никита Милюков, Максим Галочкин и Захар Мозин.
Никита Милюков, Максим Галочкин и Захар Мозин.
Фото ФК «Пари НН»
Крупный скандал под конец года.

КДК РФС сообщил о дисквалификации пятерых футболистов за участие в договорных матчах. Речь идет об играх молодежной команды «Пари НН» в марте 2024 года против «Ахмата» (1:1) и ЦСКА (1:8). Один из наказанных получил пожизненный бан, остальные — менее суровые сроки.

Организатор получил максимум

В публикации КДК говорится об играх 1-го и 2-го туров молодежного первенства России, которые прошли в марте этого года. Обе — с участием «Пари НН»: 8 марта волжане встречались на выезде с «Ахматом» (1:1), 15-го — с ЦСКА (1:8). Все дисквалифицированные оказались связанными с нижегородцами, большая часть из них выходила на поле в этих матчах.

Наиболее суровое наказание вынесли 19-летнему Никите Милюкову. На основе части 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей молодой полузащитник получил пожизненную дисквалификацию на участие в любой связанной с футболом деятельности. Интересно, что Никита покинул «Нижний Новгород» еще до игры с ЦСКА — 9 марта в соцсетях «Волны» Ковернино из второй лиги Б появилось сообщение о подписании двухлетнего контракта с футболистом. Правда, Милюков не задержался в команде: уже в апреле сообщили о разрыве контракта по обоюдному решению сторон, а новый клуб с тех пор он не нашел.

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Вероятно, юный полузащитник оказался ключевой фигурой в организации договорняков — на это указывают слова председателя КДК Артура Григорьянца. «Тот человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание — пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Это значит, что он никогда не сможет официально работать и играть в футбольном клубе. Надеюсь, этот случай станет хорошим уроком для молодых футболистов», — приводит слова Григорьянца сайт РФС.

В матче с «Ахматом» Милюков тоже не выходил на поле и даже не попал в заявку. Он выступал за клуб с 2022 года и получал практику только в МФЛ.

Футболист Павел Шалимов
Павел Шалимов.
Фото ФК «Пари НН»

Наказали еще четверых футболистов

Еще четыре игрока «Пари НН» пострадали не так серьезно, но тоже получили бан. Футболисты 2005-2006 годов рождения Захар Мозин, Максим Галочкин и Павел Шалимов получили по пять лет дисквалификации, из которых четыре — условно. Меньше всего досталось 18-летнему Денису Чупрунову — нападающего оштрафовали на 50 тысяч рублей и дисквалифицировали на три года условно. Ко всем применили санкции в соответствии с частями 2, 3 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях.

По словам Григорьянца, более гуманные наказания обусловлены поведением футболистов. «РФС ведет системную работу по борьбе с договорными матчами и влиянием на результат. Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — сказал глава КДК.

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Все четверо участвовали в матчах против «Ахмата» и ЦСКА, однако Мозин и Галочкин больше не выходили на поле в МФЛ. Шалимов тоже не имел стабильную практику — появился еще в трех играх, причем во всех «Нижний» уступил. Стабильно сезон провел только Чупрунов: 25 матчей и восемь голов.

Сам клуб тоже отреагировал на дисквалификации — заявил, что сотрудничал с РФС при раскрутке этого дела. «С самого начала расследования, инициированного клубом совместно с РФС, «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с департаментом защиты игры, предоставляя данные и всю необходимую информацию. Считаем, что КДК РФС вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС», — говорится в сообщении «Нижнего Новгорода».

Футболист Денис Чупрунов
Денис Чупрунов.
Фото ФК «Пари НН»

Что происходило в тех матчах

Игра с «Ахматом» закончилась вничью (1:1), а дисквалифицированные футболисты, если судить только по протоколу, не повлияли на ее исход. Никто из них даже не получил желтую карточку, хотя в составе «Нижнего» набралось четыре предупреждения, а еще одно получил администратор команды Кирилл Вильцен. Мозин и Галочкин провели на поле по 90 минут, Чупрунов и Шалимов вышли на замену во втором тайме. После решения КДК результат был изменен — грозненцам была присуждена победа (3:0).

Встреча с ЦСКА оказалась куда скандальнее — нижегородцы потерпели унизительное поражение (1:8) и заканчивали встречу вдевятером. Уже на 17-й минуте прямую красную карточку получил дисквалифицированный РФС Галочкин: защитник снес в штрафной выходившего один на один Кирилла Глебова и привез 11-метровый — на тот момент армейцы уже вели 1:0. Это было последнее действие Галочкина за молодежку «Нижнего» в сезоне.

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Вторую красную получил Владислав Медвикус — схватил соперника за футболку на 76-й минуте и получил вторую желтую. Вероятно, он не замешан в темных делах партнеров: на момент его удаления счет был уже 7:1 в пользу ЦСКА, а далее он отыграл без замен практически весь сезон.

Главный тренер «Нижнего» в послематчевом интервью обсудил удаления, но не заметил в них странных действий со стороны своих футболистов. «Любая игра для наших футболистов — это опыт. Многие из них только пытаются выйти на этот новый для них уровень. Ошибки мы разберем, игру проанализируем. Ну а что касается удалений, скажу так: судьи тоже ошибаются», — высказался Александр Вингарт.

«Нижний Новгород» закончил сезон МФЛ на предпоследнем месте — турнир проходил в две стадии: после первой команды поделились на две группы, в высшей велась борьба за чемпионство. «Пари НН» находился во второй десятке, а ниже него первенство закончил только «Мастер-Сатурн».

Футбол
РФС
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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