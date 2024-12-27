Кажется, в «Зените» скоро будет первый зимний новичок. Уругвайский защитник, которого хотел «Краснодар»
«Зенит» близок к покупке еще одного южноамериканца. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, клуб сделал предложение аргентинскому «Расингу» о покупке правого защитника Гастона Мартирены. Ранее уругвайцем долгое время интересовался «Краснодар».
Что известно о переходе в «Зенит»
По информации источника, переговоры находятся в активной фазе — «Зенит» предложил за Гастона 9 миллионов евро вместе с бонусами, а также пообещал неназванный процент при перепродаже. Transfermarkt оценивает 24-летнего правого защитника «Расинга» в пять миллионов.
Источнику информации можно доверять. Журналист Сесар Луис Мерло уже несколько раз верно давал информацию о переходах латиноамериканцев в чемпионат России. Например, попал по трансферам Оскара Дуарте и Эсекьеля Барко в «Спартак», Бенхамина Гарре в «Крылья Советов», а также Лусиано Гонду в «Зенит». Также летом он сообщал о работе «Атлетико» над покупкой Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити», что в итоге произошло.
«Краснодар» интересовался уругвайцем с лета
Гастон мог оказаться в России раньше — «Краснодар» интересовался защитником и вел его около года. Летом «быки» даже предлагали 4,5 миллиона евро за 70% прав на футболиста с контрактом на три года. Журналист Фаби Кодевилья сообщал об устной договоренности между «Краснодаром» и «Расингом», однако трансфер так и не состоялся. Журналист Леандро Адонио сообщал, что аргентинский клуб захотел сохранить права на Мартирену.
Болельщики «Расинга» придумали кричалку в его честь
Гастон выступает за «Расинг» с лета 2023-го — клуб заплатил 2,36 миллиона евро за 70% прав на него. Предыдущей командой в карьере защитника был уругвайский «Ливерпуль»: там Мартирена отбегал 91 игру во всех турнирах и в 2023 году выиграл Суперкубок страны — в той игре он исполнил стандартное положение, после которого «Ливерпуль» забил единственный мяч в ворота «Насьоналя». «В раздевалке меня дразнят, что я всегда промахиваюсь мимо ворот, но я ждал штрафного, потому что знал, что подам быстро», — реагировал после игры уругваец.
За недолгое выступление в «Расинге» Гастон уже стал одним из героев трибун. Болельщики сочинили в его честь кричалку на мотив песни Macarena испанской группы Los del Rio. В припеве поется «Gide joy to your body, Martirena» — «Радуй свое тело, Мартирена».
Любовь фанатов к футболисту неслучайна. В составе аргентинской команды Мартирена провел 51 игру во всех турнирах и показал хорошую результативность — забил семь мячей. В первом же сезоне в «Расинге» Гастон выиграл Южноамериканский кубок и полезно действовал в финале — открыл счет на 15-й минуте финала с бразильским «Крузейро» (3:1). Нередко уругваец действует на позиции правого полузащитника, из-за чего находится близко к чужим воротам.
Добавим, что у «Зенита» в этом сезоне наблюдаются проблемы с правым флангом обороны. Ушел Марио Фернандес, уже четыре месяца лечит колено Сергей Волков, нестабилен Вячеслав Караваев. Осенью на позиции правого защитника играли непрофильные футболисты — Густаво Мантуан и Страхиня Эракович.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3