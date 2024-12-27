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Кажется, в «Зените» скоро будет первый зимний новичок. Уругвайский защитник, которого хотел «Краснодар»

Уругвайский правый защитник Мартирена может перейти в «Зенит»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболист Гастон Мартирена
Защитник «Расинга» Гастон Мартирена.
Фото Getty Images
Гастон Мартирена — потенциальный новобранец чемпионов России.

«Зенит» близок к покупке еще одного южноамериканца. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, клуб сделал предложение аргентинскому «Расингу» о покупке правого защитника Гастона Мартирены. Ранее уругвайцем долгое время интересовался «Краснодар».

Что известно о переходе в «Зенит»

По информации источника, переговоры находятся в активной фазе — «Зенит» предложил за Гастона 9 миллионов евро вместе с бонусами, а также пообещал неназванный процент при перепродаже. Transfermarkt оценивает 24-летнего правого защитника «Расинга» в пять миллионов.

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Источнику информации можно доверять. Журналист Сесар Луис Мерло уже несколько раз верно давал информацию о переходах латиноамериканцев в чемпионат России. Например, попал по трансферам Оскара Дуарте и Эсекьеля Барко в «Спартак», Бенхамина Гарре в «Крылья Советов», а также Лусиано Гонду в «Зенит». Также летом он сообщал о работе «Атлетико» над покупкой Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити», что в итоге произошло.

«Краснодар» интересовался уругвайцем с лета

Гастон мог оказаться в России раньше — «Краснодар» интересовался защитником и вел его около года. Летом «быки» даже предлагали 4,5 миллиона евро за 70% прав на футболиста с контрактом на три года. Журналист Фаби Кодевилья сообщал об устной договоренности между «Краснодаром» и «Расингом», однако трансфер так и не состоялся. Журналист Леандро Адонио сообщал, что аргентинский клуб захотел сохранить права на Мартирену.

Футболист Гастон Мартирена
Фото Getty Images

Болельщики «Расинга» придумали кричалку в его честь

Гастон выступает за «Расинг» с лета 2023-го — клуб заплатил 2,36 миллиона евро за 70% прав на него. Предыдущей командой в карьере защитника был уругвайский «Ливерпуль»: там Мартирена отбегал 91 игру во всех турнирах и в 2023 году выиграл Суперкубок страны — в той игре он исполнил стандартное положение, после которого «Ливерпуль» забил единственный мяч в ворота «Насьоналя». «В раздевалке меня дразнят, что я всегда промахиваюсь мимо ворот, но я ждал штрафного, потому что знал, что подам быстро», — реагировал после игры уругваец.

За недолгое выступление в «Расинге» Гастон уже стал одним из героев трибун. Болельщики сочинили в его честь кричалку на мотив песни Macarena испанской группы Los del Rio. В припеве поется «Gide joy to your body, Martirena» — «Радуй свое тело, Мартирена».

Любовь фанатов к футболисту неслучайна. В составе аргентинской команды Мартирена провел 51 игру во всех турнирах и показал хорошую результативность — забил семь мячей. В первом же сезоне в «Расинге» Гастон выиграл Южноамериканский кубок и полезно действовал в финале — открыл счет на 15-й минуте финала с бразильским «Крузейро» (3:1). Нередко уругваец действует на позиции правого полузащитника, из-за чего находится близко к чужим воротам.

Добавим, что у «Зенита» в этом сезоне наблюдаются проблемы с правым флангом обороны. Ушел Марио Фернандес, уже четыре месяца лечит колено Сергей Волков, нестабилен Вячеслав Караваев. Осенью на позиции правого защитника играли непрофильные футболисты — Густаво Мантуан и Страхиня Эракович.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Гастон Мартирена
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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