Лучшего футбольного судью посадили на шесть лет, тренера сборной чуть не расстреляли. Как в Китае борются с коррупцией

В Поднебесной прошла третья в этом веке волна арестов и приговоров тем, кто, работая в футболе, нарушил закон.

В Англии знали другого Ли Те

Несколько дней назад после продолжительных расследований определены наказания еще нескольким крупным фигурам китайского футбола, получившим разные сроки тюремного заключения.

Один из самых известных футболистов Поднебесной, бывший главный тренер сборной исчез два года назад. В ноябре 2022-го сначала робко поползли слухи о том, что случилось с Ли Те, который приехал на семинар в Далянь.

Как потом рассказывали тележурналисты, 9 ноября он вместе с другими тренерами пришел на лекцию. Перед ней некая девушка появилась в аудитории и сообщила, что занятие очень важное, никто не должен уходить. Минут через пять после начала лекции та же девушка снова вошла, подошла к Ли Те и сообщила ему, что к нему пришли. Тренер встал, ничего с собой не взяв (остались его ноутбук, телефон и сумка). И пропал.

Официальное подтверждение последовало позже: арестован.

В марте этого года на заседании Народного суда Сяннина (провинция Хубэй) состоялось слушание по делу бывшего игрока «Эвертона» В его адрес выдвинуты обвинения в получении и передаче взяток, сообщало издание Renmin Ribao.

Ли Те в суде. Фото Из аккаунта суда Сяннина в WeChat.

В феврале британские СМИ поторопились сообщить, что Ли Те уже приговорен к пожизненному заключению. На самом деле этого тогда не случилось — приговор пообещали вынести «в установленные сроки». Но предполагалось, если сравнивать его дело с другими делами о коррупции в китайском футболе, пожизненное заключение — это возможное минимальное наказание. А как известно, в этой стране применяется и высшая мера наказания. В итоге же ему дали 20 лет.

Ли Те обвинили в получении свыше 50 миллионов юаней (примерно 6,5 миллиона евро по сегодняшнему курсу) за вызов игроков в сборную Китая, в содействии в организации договорных матчей и трансферов футболистов. Кроме того, он обвинялся в передаче 1 миллиона юаней за получение должности главного тренера национальной команды, которую он возглавлял с января 2020-го по декабрь 2021-го.

Ли Те. Фото Скриншот из документального фильма CCTV о борьбе с коррупцией

В начале этого года CCTV показало четырехсерийный документальный фильм об антикоррупционной кампании. Главные «герои» — экс-президент Китайской футбольной ассоциации (КФА) Чэнь Сюйюань, один из бывших руководителей федерации и член совета ФИФА Ду Чжаоцай и Ли Те. Бывший футболист и тренер тогда публично признался во взятках и договорняках и повинился, что выбрал не тот путь.

За решеткой еще один обладатель «Золотого свистка»

11 декабря Городской народный суд Шишоу (провинция Хубэй) объявил приговор известному китайскому рефери Тань Хаю, ранее возглавлявшему судейский департамент Китайской футбольной ассоциации (КФА). Его отправили за решетку на шесть с половиной лет и оштрафовали на 200 тысяч юаней (26 тысяч евро) — за взятки. Имущество, которое он приобрел на них, конфисковано и передано государству.

В свое время Тань Хай считался одним из самых талантливых судей. В 2004-м он вошел в лист ФИФА. А департамент возглавлял с 2018 года. Четыре раза (!) его признавали лучшим футбольным арбитром сезона (в 2011-м, 2012-м, 2014-м и 2015-м), награждая «Золотым свистком».

Интересно, что Тань Хай в чем-то повторил судьбу другого многократного обладателя этого приза — Лу Цзюня, признававшегося лучшим в Китае шесть раз.

Судья Тань Хай.

В 2010-м, когда шла вторая волна борьбы с коррупцией, китайская полиция арестовала трех арбитров по подозрению в организации договорных матчей. По сообщениям СМИ, один из судей — Лу Цзюнь, работавший на ЧМ-2002. Два других — арбитр ФИФА Хуан Цзюньцзе, номинировавшийся на звание лучшего рефери суперлиги, и Чжоу Вэйсинь. В 2012-м Лу Цзюня приговорили к тюремному заключению на пять с половиной лет. Он признался, что брал деньги за организацию договорных матчей. Примерно 182 тысячи долларов за семь игр. В его деле фигурировали четыре клуба. Один из них — «Шанхай Шэньхуа». Эту команду впоследствии лишили чемпионского титула 2003 года. Хуан Цзюньцзе получил семь лет тюрьмы, Чжоу Вэйсинь — три с половиной года.

20 лет назад я гостил несколько дней у главного тренера «Цзянсу» Леонида Колтуна. Это отрывок из его интервью «СЭ»:

— Профессиональному футболу в Китае всего 10 лет, но в него сразу стали вкладывать огромные деньги, — рассказывал Колтун. — Тут же появилась проблема — «жучки». Игроки стали получать очень много, в чем-то оказались избалованны. А там, где большие деньги... Пошли, естественно, договорные игры, судей стали покупать. Но порядок в судейском корпусе навели быстро. В прошлом году арбитров заставили вернуть деньги, и они принесли около 30 миллионов юаней (около 4 миллионов долларов США. — Прим. А.Б.) . Предупредили: если брали деньги, принесите. Кто откажется — тюрьма.

— И судьи сдали деньги государству?!

— Да. Один уперся, судья международной категории. Дали ему лет десять. Уже сидит. Сейчас создается орган безопасности, который будет следить за судьями и игроками. Ведь футболисты тоже продавали игры. В этом году проблем уже намного меньше. Уйдет старшее, избалованное поколение, игра станет чище. Молодежь деньгами особо не балуют. Контрактные суммы у китайских игроков не самые высокие.

...Возможно, тогда Колтун говорил об арбитре Гун Цзяньпине, который получил 10 лет тюрьмы, пробыл в заключении полтора года и умер от лейкемии. Несмотря на его печальный пример, у него нашлись последователи. И их немало.

Генеральный секретарь

В один день с экс-арбитром приговорили бывшего генерального секретаря КФА Лю И — тоже за взятки. Ему дали 11 лет и оштрафовали на 3,6 миллиона юаней (470 тысяч евро). Будет конфисковано и имущество, нажитое незаконным путем.

Лю И признал вину и подтвердил, например, получение 1 миллиона юаней от Ли Те за то, чтобы его назначили главным тренером сборной. «Он предложил мне встретиться и поговорить о формировании национальной команды. Тогда и передал мне деньги. Он сказал, что рассчитывает на поддержку генерального секретаря, и я ответил, что проблем не возникнет, что так и будет», — признался Лю И.

Ли Те также договорился с клубом «Ухань», чью команду он тренировал, что тот передаст еще 2 миллиона юаней президенту КФА Чэнь Сюйюаню. Взамен тренер, возглавив сборную, потом вызывал в нее игроков команды из Уханя, тем самым повышая их трансферную стоимость.

Чэнь Сюйюань. Фото Скриншот из документального фильма CCTV о борьбе с коррупцией

Президент и вице-президент

Ранее в этом году бывший президент КФА Чэнь Сюйюань был приговорен за взятки к пожизненному заключению. На заседании суда он принес извинения всем футбольным болельщикам страны и выразил надежду, что они его простят.

Чэнь Сюйюань незаконным путем получил свыше 81 миллиона юаней (свыше 10 миллионов евро). Он, пользуясь служебным положением, оказывал разные услуги клубам и региональным федерациям, что «нарушало принципы честной игры и наносило ущерб национальному футболу». Вся его собственность конфискована.

Один из каналов государственного телевидения вел тогда трансляцию из зала суда.

В середине марта суд провинции Шаньдун вынес приговор бывшему вице-президенту КФА, экс-руководителю Юношеской футбольной лиги и экс-главе одного из департаментов Министерства образования Ван Дэнфэну. За хищение государственных средств и получение взяток он отправлен в тюрьму на 17 лет и оштрафован на 5 миллионов юаней (примерно 650 тысяч евро).

Пользуясь своим положением, Ван Дэнфэн в период с июня 2016 по август 2022 года присвоил или попытался присвоить 46,7 миллиона юаней (примерно 6,1 миллиона евро). В виде взяток за содействие в заключении контрактов и развитии проектов с января 2016-го по январь 2022 года он получил 9,66 миллиона юаней (около 1,26 миллиона евро).

При определении срока наказания суд учел признательные показания бывшего чиновника и тот факт, что он вернул похищенное.

Член совета ФИФА

Государственное новостное агентство Xinhua сообщило, что к 14 годам тюрьмы приговорен Ду Чжаоцай. Он также оштрафован на 4 миллиона юаней (525 тысяч евро). Это еще один крупный футбольный и спортивный деятель страны. Он был в КФА секретарем комитета Коммунистической партии Китая, входил в совет ФИФА, работал вице-президентом Азиатской футбольной конфедерации и президентом Восточноазиатской федерации футбола. Другие его посты — заместитель руководителя Главного управления по делам спорта Китая, вице-президент Олимпийского комитета страны.

Ду Чжаоцай. Фото Скриншот из документального фильма CCTV о борьбе с коррупцией

Расследование в его отношении началось в апреле 2023 года. В августе 2024-го он признал свою вину в получении взяток на сумму свыше 43 миллионов юаней (более 5,6 миллиона евро) в виде денежных средств и иных ценностей. Закон он нарушал на протяжении 10 лет. «Весь доход, полученный незаконным путем... будет возвращен в соответствии с законом и передан государству», — сообщило Xinhua.

Планировал стратегически

В декабре этого года за решетку отправлен бывший директор департамента стратегического планирования КФА Ци Цзюнь. Семь лет тюрьмы и штраф в 600 тысяч юаней (около 80 тысяч евро). На несколько лет посадили бывшего вице-президента футбольной ассоциации Чэнду Лю Гана.

В августе за хищение и взятки на 11 лет загремел в тюрьму бывший вице-президент и генеральный секретарь Футбольной ассоциации Уханя Фу Сян.

В марте 2023 года, как сообщало Xinhua, началось расследование в отношении главы дисциплинарного комитета КФА Ван Сяопина и директора департамента соревнований КФА Хуан Суна. По информации Caixin, Хуан Суну дали 7 лет тюрьмы.

Руководители лиги

В марте также осудили еще нескольких высокопоставленных футбольных чиновников — Чэнь Юнляна, Юй Хунчэня и Дун Чжэна.

Заместитель генерального секретаря КФА и директор департамента сборных Чэнь Юнлян получил 14 лет и штраф в 2,2 миллиона юаней (290 тысяч евро). Генеральный менеджер китайской суперлиги (Chinese Super League Limited Company) Дун Чжэну за взяточничество дали 8 лет и штраф в 2 миллиона юаней (260 тысяч евро).

Издание Global Times привело один из примеров «деятельности» преступника от футбола: в марте 2018-го один из руководителей клуба «Гуанчжоу Эвергранд» подарил было Дун Чжэну банковскую карту с 1 миллионом юаней. Тот подарок не принял, сославшись на «неудобство». Тогда ему принесли ту же сумму наличными — их он взял. В банк не положил, домой не принес — отдал некоему доверенному лицу на хранение.

Бывший вице-президент КФА Юй Хунчэнь приговорен к 13 годам тюрьмы и штрафу в 2 миллиона юаней (260 тысяч евро). Он, занимая разные посты в китайском футболе, в течение 13 лет тоже получал взятки за оказание услуг клубам в продвижении по лигам, игрокам и клубам — в трансферах, клубам — в благоприятном судействе. Он таким способом заработал 22,54 миллиона юаней (около 3 миллионов евро). Юй Хунчэнь признал свою вину и вернул часть подобного дохода. Суд учел это при определении наказания.

В августе настала очередь бывшего президента лиги Ма Чэнцюаня. Его приговорили к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы. Народный суд Чуняна (провинция Хубэй) также оштрафовал его на 800 тысяч юаней (105 тысяч евро). Все нечестно нажитое придется вернуть государству.

Тогда же вынесли наказание Гу Цзяньмину, бывшему руководителю Футбольной ассоциации Чэнду и бывшему члену исполкома КФА. Шесть лет и штраф в 400 тысяч юаней (52 тысячи евро).

В июне появились сообщения, что босс клуба суперлиги «Чэнду Жунчэн» и один из руководителей Chengdu Xingcheng Investment Group Ли Миньцин исключен из компартии. Прокуратура открыла дело, ведется расследование. Следует ждать новых приговоров?