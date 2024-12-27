«Пари НН» поддержал дисквалификацию игроков своей молодежной команды за договорные матчи

«Пари НН» выпустил заявление, в котором поддержал решение РФС дисквалифицировать нескольких действующих и бывших игроков своей молодежной команды за участие в договорных матчах.

Ранее стало известно, что трое игроков молодежного состава нижегородского клуба получили реальные и условные наказания. Один из них — Никита Милюков, был отстранен от футбола пожизненно (он покинул систему «Пари НН» в 2023 году).

«ФК «Пари НН» категорически осуждает любые действия неспортивного характера, которые могут быть направлены на влияние на результат или участие в так называемых договорных матчах. Клуб с нулевой терпимостью относится к проявлению подобных явлений и в своей спортивной деятельности всегда основывается на принципах fair play.

С самого начала расследования, инициированного клубом совместно с РФС, «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с департаментом защиты игры (ДЗИ), предоставляя данные и всю необходимую информацию. Мы благодарим ДЗИ и КДК РФС во главе с Артуром Григорьянцем за продуктивную работу и профессионализм.

Считаем, что КДК вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС», — говорится в тексте заявления.