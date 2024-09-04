«Сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре прошлого года». Соболев — о трансфере в «Зенит»
Переход Александра Соболева в «Зенит» — одна из самых скандальных сделок лета в РПЛ. «Спартак» еще в июле отстранил нападающего, настроившегося на переезд в Санкт-Петербург, от тренировок и игр с основой, однако переход завершился только под конец августа. Сине-бело-голубые наконец официально представили форварда.
Все зависит от меня, от моей игры и самоотдачи
— Конечно, я переживал. Моя семья всегда была рядом и поддерживала. Такое бывает. Для меня это тоже было испытанием. Я рад, что все закончилось и я наконец-то в «Зените».
— Чему посвящены первые дни в Петербурге? — первый вопрос новичку сине-бело-голубых.
— Не сказал бы, что тяжело. С первого дня я начал тренироваться. В среду наконец-то провел долгожданную первую тренировку с командой. А так — ребенок пошел в школу, уже нашли жилье. Заключен договор, быт обустроен. Осталось только играть в футбол.
— Удалось ли уже пообщаться с тренерским штабом на тему вашей роли на поле?
— С тренерским штабом мы в контакте. Во вторник виделся с Сергеем Богдановичем, он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли и о футболе мы не говорили.
— Сколько тренировок уже провели? Готовы ли дебютировать в матче с «Кайратом» 8 сентября?
— Провел три индивидуальные тренировки. Я в хороших кондициях. Хорошо, что сейчас пауза на сборные: есть время потренироваться с командой. Надеюсь, в товарищеском матче уже сыграю. Как скажет тренерский штаб.
— Активность в Telegram — попытка проявить эмоции после перехода или желание понравиться болельщикам?
— Все просто. Соцсети я всегда вел активно, но когда все это началось, я перестал вести. Как только переход завершился, я снова начал их вести. Мои посты? Я радуюсь, и я счастлив. У меня хорошее настроение, и я выкладываю посты. Ничего больше.
— Вы понимаете, с каким настроением болельщики воспринимают ваш трансфер. Готовы ли к тому, что вираж, как и во многих предыдущих случаях, вас до конца может не понять?
— Наверное, такое тоже возможно и будет. Это часть болельщиков, часть футбола, всегда так происходит. Но все зависит от меня, от моей игры и самоотдачи. Если я буду показывать хорошую игру и приносить пользу клубу, то думаю, что таких болельщиков будет немного. Я на это очень надеюсь. (Улыбается.)
Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решения
— В какой момент вы поняли, что ваши дороги со «Спартаком» разошлись?
— Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того года. Это было не так, что я пришел и сказал. Это тянулось на протяжении полугода. В октябре, потом на сборах в декабре. Это не решение одного дня.
— История с трансфером длилась долго. Успели ли посоветоваться с кем-то из друзей и бывших партнеров? Например, с Джикией.
— Ни с кем не советовался. Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решения. Конечно, Георгий — мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но не давал никаких советов. Как и я никогда не давал ему советов по карьере. Решение было моим и моей семьи.
— Ходят разговоры, что не все из команды хорошо восприняли новость о вашем трансфере в «Зенит». Ваше отношение к этому? Насколько волнуетесь?
— Да, действительно волнуюсь. Новые партнеры, команда, переживание есть небольшое. А на то, что пишут в прессе, я не обращаю внимания. Со всеми русскими ребятами я знаком, мы играли в сборной и будем играть в сборной, в «Зените». Никаких проблем не будет. По иностранным ребятам — то же самое, считаю. Никаких проблем не будет.
— В «Зените» есть традиция: новичков проводят по тоннелю. Вы уже прошли его?
— Ха-ха. Не знаю, насколько правда, но сегодня новость вышла о том, что Алип попросил перенести коридор. Знаю о такой традиции, но ничего страшного. Это нормально: когда первый гол забиваешь, когда день рождения — проходишь коридор. Ничего страшного в этом нет. Побьют немножко.
— Вам как комфортнее — когда команда играет с одним форвардом или с двумя?
— Не могу так ответить. Все зависит от игры и от тренерских установок. Если мне скажут играть правого защитника, значит, будут правым защитником. Значит, тренер видит, что там я буду приносить большую пользу, чем в условном нападении. Поэтому я готов играть везде, но, конечно, нападающий — моя позиция. Где скажут, там и буду играть.
— Правильно ли мы понимаем, что вы теперь в одном родительском чате с Ерохиным?
— Да. Мы увиделись на первом звонке, и так оказалось, что наши дети пошли в один класс. Это хорошо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1