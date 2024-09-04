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«Сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре прошлого года». Соболев — о трансфере в «Зенит»

Соболев заявил, что хотел уйти из «Спартака» еще в октябре 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Соболев.
Фото «СЭ»
Дебютная пресс-конференция Александра Соболева в качестве игрока «Зенита».

Переход Александра Соболева в «Зенит» — одна из самых скандальных сделок лета в РПЛ. «Спартак» еще в июле отстранил нападающего, настроившегося на переезд в Санкт-Петербург, от тренировок и игр с основой, однако переход завершился только под конец августа. Сине-бело-голубые наконец официально представили форварда.

Все зависит от меня, от моей игры и самоотдачи

— Конечно, я переживал. Моя семья всегда была рядом и поддерживала. Такое бывает. Для меня это тоже было испытанием. Я рад, что все закончилось и я наконец-то в «Зените».

— Чему посвящены первые дни в Петербурге? — первый вопрос новичку сине-бело-голубых.

— Не сказал бы, что тяжело. С первого дня я начал тренироваться. В среду наконец-то провел долгожданную первую тренировку с командой. А так — ребенок пошел в школу, уже нашли жилье. Заключен договор, быт обустроен. Осталось только играть в футбол.

— Удалось ли уже пообщаться с тренерским штабом на тему вашей роли на поле?

— С тренерским штабом мы в контакте. Во вторник виделся с Сергеем Богдановичем, он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли и о футболе мы не говорили.

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— Сколько тренировок уже провели? Готовы ли дебютировать в матче с «Кайратом» 8 сентября?

— Провел три индивидуальные тренировки. Я в хороших кондициях. Хорошо, что сейчас пауза на сборные: есть время потренироваться с командой. Надеюсь, в товарищеском матче уже сыграю. Как скажет тренерский штаб.

— Активность в Telegram — попытка проявить эмоции после перехода или желание понравиться болельщикам?

— Все просто. Соцсети я всегда вел активно, но когда все это началось, я перестал вести. Как только переход завершился, я снова начал их вести. Мои посты? Я радуюсь, и я счастлив. У меня хорошее настроение, и я выкладываю посты. Ничего больше.

— Вы понимаете, с каким настроением болельщики воспринимают ваш трансфер. Готовы ли к тому, что вираж, как и во многих предыдущих случаях, вас до конца может не понять?

— Наверное, такое тоже возможно и будет. Это часть болельщиков, часть футбола, всегда так происходит. Но все зависит от меня, от моей игры и самоотдачи. Если я буду показывать хорошую игру и приносить пользу клубу, то думаю, что таких болельщиков будет немного. Я на это очень надеюсь. (Улыбается.)

Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решения

— В какой момент вы поняли, что ваши дороги со «Спартаком» разошлись?

— Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того года. Это было не так, что я пришел и сказал. Это тянулось на протяжении полугода. В октябре, потом на сборах в декабре. Это не решение одного дня.

— История с трансфером длилась долго. Успели ли посоветоваться с кем-то из друзей и бывших партнеров? Например, с Джикией.

— Ни с кем не советовался. Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решения. Конечно, Георгий — мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но не давал никаких советов. Как и я никогда не давал ему советов по карьере. Решение было моим и моей семьи.

— Ходят разговоры, что не все из команды хорошо восприняли новость о вашем трансфере в «Зенит». Ваше отношение к этому? Насколько волнуетесь?

— Да, действительно волнуюсь. Новые партнеры, команда, переживание есть небольшое. А на то, что пишут в прессе, я не обращаю внимания. Со всеми русскими ребятами я знаком, мы играли в сборной и будем играть в сборной, в «Зените». Никаких проблем не будет. По иностранным ребятам — то же самое, считаю. Никаких проблем не будет.

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— В «Зените» есть традиция: новичков проводят по тоннелю. Вы уже прошли его?

— Ха-ха. Не знаю, насколько правда, но сегодня новость вышла о том, что Алип попросил перенести коридор. Знаю о такой традиции, но ничего страшного. Это нормально: когда первый гол забиваешь, когда день рождения — проходишь коридор. Ничего страшного в этом нет. Побьют немножко.

— Вам как комфортнее — когда команда играет с одним форвардом или с двумя?

— Не могу так ответить. Все зависит от игры и от тренерских установок. Если мне скажут играть правого защитника, значит, будут правым защитником. Значит, тренер видит, что там я буду приносить большую пользу, чем в условном нападении. Поэтому я готов играть везде, но, конечно, нападающий — моя позиция. Где скажут, там и буду играть.

— Правильно ли мы понимаем, что вы теперь в одном родительском чате с Ерохиным?

— Да. Мы увиделись на первом звонке, и так оказалось, что наши дети пошли в один класс. Это хорошо.

Александр Соболев
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