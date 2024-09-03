Ташуев — снова в «Ахмате». Его презентовали роликом из «Терминатора»
Возвращение
Во вторник, 3 сентября, «Ахмат» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера. 65-летний специалист вернулся в грозненскую команду всего через год: в августе 2023-го он был снят с должности спустя 11 месяцев работы. Контракт с Ташуевым подписан на два года. Ранее о скором возвращении Сергея Абуезидовича в «Ахмат» сообщал «СЭ».
Презентация
«Ахмат» представил Ташуева видеороликом под музыку из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор». Клип начинается с культовой фразы героя Арнольда Шварценеггера I'll be back («Я вернусь»), а затем в кадре появляется приехавший в Грозный Ташуев — в солнцезащитных очках, как у Терминатора.
Нового тренера «Ахмата» стали сравнивать со знаменитым киногероем во время работы в «Факеле» в прошлом сезоне: на одном из матчей он руководил командой в кожаной куртке и темных очках.
— Сравнения с Терминатором веселят мою семью в первую очередь, я с улыбкой наблюдаю за этим, — рассказывал Ташуев Metaratings. — Меня это нисколько не смущает. Нужно подогревать наш чемпионат, в том числе такими вещами.
История
Ташуев в третий раз приезжает на работу в Грозный. В 2006 году он работал ассистентом главного тренера, а с 2022-го по 2023-й сам трудился на этой должности. При Ташуеве «Ахмат» провел один из лучших сезонов: по итогам чемпионата-2022/23 грозненцы заняли 5-е место (наивысшая позиция в клубной истории наряду с сезоном-2016/17). Однако уже летом 2023-го Ташуев покинул пост, так как команда потерпела пять поражений в шести стартовых встречах сезона.
При этом Сергей Абуезидович остается рекордсменом «Ахмата» по доле побед в РПЛ — 50 процентов.
Турнирная ситуация
После семи туров «Ахмат» занимает в чемпионате России предпоследнее, 15-е место с 5 очками и остается единственной командой, пока не побеждавшей в РПЛ-2024/25. На групповом этапе FONBET Кубка России грозненцы набрали три очка после трех туров и идут на третьем месте в квартете с «Краснодаром», ЦСКА и «Пари НН». Бывший главный тренер команды Магомед Адиев покинул «Ахмат» 1 сентября.
Первый матч Ташуева после возвращения состоится 15 сентября в Москве — «Ахмат» сыграет в гостях у «Динамо».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
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2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
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4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
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7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1