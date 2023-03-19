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19 марта, 11:00

Бердыев начал с победы, а потом получил 0:7 в двух матчах. Что происходит с «Сочи»?

Артем Белинин
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Курбан Бердыев
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Сочи»
Разбираемся, почему возвращение Курбана Бекиевича не вышло триумфальным.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:0
Сочи

Курбан Бекиевич мощно вернулся в РПЛ — в первом же матче разбил ЦСКА со счетом 2:0. Тогда дублем за несколько минут отметился Лука Джорджевич, до того не забивавший очень давно, и казалось, будто начинается большая история. Тренер и игроки сияли.

Однако дальше произошло необъяснимое — приехавший в гости на «Фишт» «Оренбург» уничтожил хозяев, забив четыре безответных мяча. Так крупно Бердыев проигрывал в РПЛ лишь четыре раза, а юбилейное поражение пришлось всего на вторую игру во главе «Сочи».

Дальше еще круче — выезд к «Факелу» закончился разгромным поражением со счетом 0:3. А ведь воронежцы до того побеждали только один раз в сезоне и вообще-то стояли на вылет. Да и статистика получилась печальнейшая — сочинцы нанесли всего один удар и тот не в створ. За целый матч. Что же происходит с южанами?

Трудно сказать однозначно, но вообще-то Бердыев редко стартует идеально. Будь то «Кристалл», «Кайрат», «Генчлербирлиги» или «Ростов», практически всегда получается тяжко. Разве что первые матчи с «Рубином» удались, однако дебют в РПЛ с казанцами Курбан Бекиевич провалил — проиграл ЦСКА со счетом 0:4.

Курбан Бердыев
Курбан Бердыев.
ФК «Сочи»

И хотя в отношении Бердыева стартовые результаты, быть может, менее показательны, чем у многих других тренеров, 0:4 от «Оренбурга» и 0:3 от «Факела» — это тревожный симптом. Первое крупное поражение фактически кричало о том, что Сослан Джанаев — один из топовых вратарей РПЛ и фаворитов Бердыева — не в форме. Кипер пропустил несколько довольно легких мячей (отрезки из ошибок уже случались с ним несколько раз за карьеру), но извиниться возможности не было — на разминке перед «Факелом» он получил травму.

Там же травмировался и Дркушич — основной центральный защитник. На воронежском поле его явно не хватило. Но там не хватило много чего еще — в конце концов, один удар, и тот мимо за 90 минут чем-то оправдать тяжело. Атака «Сочи» явно хромает, а сильнее всех с рестарта сезона мучается Кристиан Нобоа.

Эквадорец — еще один фаворит Бердыева, но пока, как и Джанаев, начал слабо. С ЦСКА вспомнить нечего, с «Оренбургом» вроде были и опасные удары, и опасные передачи (а еще автогол), но вот с «Факелом» вновь тишина. А без Нобоа, на которого Курбан Бекиевич традиционно делает ставку в любой команде, где они пересекаются, развивать атаки очень тяжело. Еще в матче с армейцами было видно, что расчет идет именно на его диагонали.

Кристиан Нобоа
Кристиан Нобоа.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

На данный момент у Бердыева ослаблены вратарская линия и полузащита, да еще и в центре обороны потеря. Не позавидуешь — при таких вводных плохой результат уже не столь удивителен, особенно против нынешнего «Оренбурга» или заряженного «Факела». Однако Курбан Бекиевич, судя по периоду в том же «Кайрате», еще способен на перемены. Так, тренируя в Казахстане, он перетряс состав и даже устроил немного репрессий после первых же неудач — и пусть в Лиге конференций это не помогло, большую часть чемпионата желто-черные прошли ровно и завершили сезон на четвертом месте.

Курбан Бердыев. Таких крупных поражений в карьере Бердыева было всего четыре. «Сочи» разгромно уступил после победы над ЦСКА

Сейчас Бердыеву остается либо ждать, пока безусловно качественные мастера Нобоа и Джанаев наберут форму, либо повторять сценарий «Кайрата». Оба варианта вполне сойдут за опции, так что ситуация не безвыходная. Пока еще для тренера и клуба ничего не потеряно — да, два поражения с общим счетом 0:7 оказались неприятным «приземлением», но вряд ли приговором для бердыевского «Сочи». Перемены и результат еще впереди.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
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Урал – Динамо
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18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
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19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
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Пари НН – Торпедо
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