Бердыев начал с победы, а потом получил 0:7 в двух матчах. Что происходит с «Сочи»?
Курбан Бекиевич мощно вернулся в РПЛ — в первом же матче разбил ЦСКА со счетом 2:0. Тогда дублем за несколько минут отметился Лука Джорджевич, до того не забивавший очень давно, и казалось, будто начинается большая история. Тренер и игроки сияли.
Однако дальше произошло необъяснимое — приехавший в гости на «Фишт» «Оренбург» уничтожил хозяев, забив четыре безответных мяча. Так крупно Бердыев проигрывал в РПЛ лишь четыре раза, а юбилейное поражение пришлось всего на вторую игру во главе «Сочи».
Дальше еще круче — выезд к «Факелу» закончился разгромным поражением со счетом 0:3. А ведь воронежцы до того побеждали только один раз в сезоне и вообще-то стояли на вылет. Да и статистика получилась печальнейшая — сочинцы нанесли всего один удар и тот не в створ. За целый матч. Что же происходит с южанами?
Трудно сказать однозначно, но вообще-то Бердыев редко стартует идеально. Будь то «Кристалл», «Кайрат», «Генчлербирлиги» или «Ростов», практически всегда получается тяжко. Разве что первые матчи с «Рубином» удались, однако дебют в РПЛ с казанцами Курбан Бекиевич провалил — проиграл ЦСКА со счетом 0:4.
И хотя в отношении Бердыева стартовые результаты, быть может, менее показательны, чем у многих других тренеров, 0:4 от «Оренбурга» и 0:3 от «Факела» — это тревожный симптом. Первое крупное поражение фактически кричало о том, что Сослан Джанаев — один из топовых вратарей РПЛ и фаворитов Бердыева — не в форме. Кипер пропустил несколько довольно легких мячей (отрезки из ошибок уже случались с ним несколько раз за карьеру), но извиниться возможности не было — на разминке перед «Факелом» он получил травму.
Там же травмировался и Дркушич — основной центральный защитник. На воронежском поле его явно не хватило. Но там не хватило много чего еще — в конце концов, один удар, и тот мимо за 90 минут чем-то оправдать тяжело. Атака «Сочи» явно хромает, а сильнее всех с рестарта сезона мучается Кристиан Нобоа.
Эквадорец — еще один фаворит Бердыева, но пока, как и Джанаев, начал слабо. С ЦСКА вспомнить нечего, с «Оренбургом» вроде были и опасные удары, и опасные передачи (а еще автогол), но вот с «Факелом» вновь тишина. А без Нобоа, на которого Курбан Бекиевич традиционно делает ставку в любой команде, где они пересекаются, развивать атаки очень тяжело. Еще в матче с армейцами было видно, что расчет идет именно на его диагонали.
На данный момент у Бердыева ослаблены вратарская линия и полузащита, да еще и в центре обороны потеря. Не позавидуешь — при таких вводных плохой результат уже не столь удивителен, особенно против нынешнего «Оренбурга» или заряженного «Факела». Однако Курбан Бекиевич, судя по периоду в том же «Кайрате», еще способен на перемены. Так, тренируя в Казахстане, он перетряс состав и даже устроил немного репрессий после первых же неудач — и пусть в Лиге конференций это не помогло, большую часть чемпионата желто-черные прошли ровно и завершили сезон на четвертом месте.
Сейчас Бердыеву остается либо ждать, пока безусловно качественные мастера Нобоа и Джанаев наберут форму, либо повторять сценарий «Кайрата». Оба варианта вполне сойдут за опции, так что ситуация не безвыходная. Пока еще для тренера и клуба ничего не потеряно — да, два поражения с общим счетом 0:7 оказались неприятным «приземлением», но вряд ли приговором для бердыевского «Сочи». Перемены и результат еще впереди.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4