Идеальный «Краснодар»: дубль Сперцяна в Оренбурге поднял «быков» на первое место!
Каких-то девять месяцев назад «Оренбург» разнес оборону «Краснодара» с унизительным счетом (5:1), но сколько всего с тех пор изменилось! Отметившийся тогда хет-триком Писарский сник после переезда в Самару, Марцел Личка ставит атакующий футбол в «Динамо», а оренбуржцы только привыкают к новым требованиям Иржи Ярошика, набрав за три тура всего одно очко. Более того, к пятому туру чех лишился части своего атакующего потенциала — Воробьев травмирован, Вера приболел, Мансилья дисквалифицирован.
«Быки» же, до этого в Ростошах не побеждавшие, уже усвоили принципы Владимира Ивича и, начали сезон с трех побед. А после пятничной осечки «Спартака» в Екатеринбурге они получили шанс стать единоличными лидерами. Расклад для южан был почти идеальным, а если бы Кривцов забил на первых минутах, все могло пойти гораздо проще. Однако Сусыев выручил, а потом хозяева, вышедшие на поле в розовых футболках, постарались доказать, что этот цвет фартовый даже после ухода Лички.
У них даже был реальный шанс открыть счет, но Оганесян не смог забить в падении после скидки Марина. Зато при обороне получалось сдерживать Кордобу в штрафной. Колумбийцу не давали и доли секунды, из-за чего он не подстроился под мяч после классной комбинации с участием Сперцяна и не пожадничавшего Кривцова. Как следствие — ставка краснодарцев на атаки с дальней дистанции. Таковых к перерыву набралось четыре, а самыми опасными получились удары Батчи и Олусегуна. Первый выстрелил в штангу. Попытку второго остановил успевший сложиться Сысуев.
Во втором тайме легче «быкам» не стало. Напротив, ярко игравший Оганесян накрутил в штрафной оппонента, и только отчаянный подкат еще одного защитника не позволил отличиться Марину. В свою очередь у выскочившего к воротам Кордобы в последний момент успел выбить мяч Адамов. Краснодарский снайпер, у которого мало что получалось, оказался выбит из колеи и загубил еще один шанс, не отдав передачу находившемуся в идеальной позиции Батчи.
Но если у команды есть амбиции, она обязана уметь играть по-разному. С выходом Кади Боргеса и Ахметова гости стали растягивать оборону соперника, комбинируя накоротке. В комплекте с агрессивным прессингом это принесло результат, и Сперцян забил с острого угла после проникающей передачи Батчи. Краснодарская классика!
Она теперь приправлена прагматизмом Ивича, когда можно откатится назад и выстоять под натиском соперника. Хотя, попади в створ эффектно прибивший с лета Флорентин, или подстройся чуть лучше под подачу со штрафного Гойкович, все выглядело бы не так радужно. Но раз результат есть — все сделано правильно.
Тем более, краснодарцы не банально отбивались, а ловили увлекшегося наступлением соперника на контратаках. Да и Кордоба, испортив еще один практически идеальный момент, все равно со своей работой справился, заработав пенальти, реализованный Сперцяном. Ценность этого гола показал сумасшедший двойной сейв Сафонова в добавленное арбитром время.
Матвей показал, как все в футболе зыбко. Зато в таблице положение образцовое. Четыре матча — четыре победы. Этот «Краснодар» — разнообразный и тактически гибкий — действительно может побороться за что-то серьезное.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
8
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0