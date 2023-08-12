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Идеальный «Краснодар»: дубль Сперцяна в Оренбурге поднял «быков» на первое место!

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
У команды Ивича 4 победы в 4 матчах РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:2
Краснодар

Каких-то девять месяцев назад «Оренбург» разнес оборону «Краснодара» с унизительным счетом (5:1), но сколько всего с тех пор изменилось! Отметившийся тогда хет-триком Писарский сник после переезда в Самару, Марцел Личка ставит атакующий футбол в «Динамо», а оренбуржцы только привыкают к новым требованиям Иржи Ярошика, набрав за три тура всего одно очко. Более того, к пятому туру чех лишился части своего атакующего потенциала — Воробьев травмирован, Вера приболел, Мансилья дисквалифицирован.

«Быки» же, до этого в Ростошах не побеждавшие, уже усвоили принципы Владимира Ивича и, начали сезон с трех побед. А после пятничной осечки «Спартака» в Екатеринбурге они получили шанс стать единоличными лидерами. Расклад для южан был почти идеальным, а если бы Кривцов забил на первых минутах, все могло пойти гораздо проще. Однако Сусыев выручил, а потом хозяева, вышедшие на поле в розовых футболках, постарались доказать, что этот цвет фартовый даже после ухода Лички.

У них даже был реальный шанс открыть счет, но Оганесян не смог забить в падении после скидки Марина. Зато при обороне получалось сдерживать Кордобу в штрафной. Колумбийцу не давали и доли секунды, из-за чего он не подстроился под мяч после классной комбинации с участием Сперцяна и не пожадничавшего Кривцова. Как следствие — ставка краснодарцев на атаки с дальней дистанции. Таковых к перерыву набралось четыре, а самыми опасными получились удары Батчи и Олусегуна. Первый выстрелил в штангу. Попытку второго остановил успевший сложиться Сысуев.

Во втором тайме легче «быкам» не стало. Напротив, ярко игравший Оганесян накрутил в штрафной оппонента, и только отчаянный подкат еще одного защитника не позволил отличиться Марину. В свою очередь у выскочившего к воротам Кордобы в последний момент успел выбить мяч Адамов. Краснодарский снайпер, у которого мало что получалось, оказался выбит из колеи и загубил еще один шанс, не отдав передачу находившемуся в идеальной позиции Батчи.

Но если у команды есть амбиции, она обязана уметь играть по-разному. С выходом Кади Боргеса и Ахметова гости стали растягивать оборону соперника, комбинируя накоротке. В комплекте с агрессивным прессингом это принесло результат, и Сперцян забил с острого угла после проникающей передачи Батчи. Краснодарская классика!

Она теперь приправлена прагматизмом Ивича, когда можно откатится назад и выстоять под натиском соперника. Хотя, попади в створ эффектно прибивший с лета Флорентин, или подстройся чуть лучше под подачу со штрафного Гойкович, все выглядело бы не так радужно. Но раз результат есть — все сделано правильно.

Тем более, краснодарцы не банально отбивались, а ловили увлекшегося наступлением соперника на контратаках. Да и Кордоба, испортив еще один практически идеальный момент, все равно со своей работой справился, заработав пенальти, реализованный Сперцяном. Ценность этого гола показал сумасшедший двойной сейв Сафонова в добавленное арбитром время.

Матвей показал, как все в футболе зыбко. Зато в таблице положение образцовое. Четыре матча — четыре победы. Этот «Краснодар» — разнообразный и тактически гибкий — действительно может побороться за что-то серьезное.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Владимир Ивич
3
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
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Динамо – Балтика
 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
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