Идеальный «Краснодар»: дубль Сперцяна в Оренбурге поднял «быков» на первое место!

У команды Ивича 4 победы в 4 матчах РПЛ.

Каких-то девять месяцев назад «Оренбург» разнес оборону «Краснодара» с унизительным счетом (5:1), но сколько всего с тех пор изменилось! Отметившийся тогда хет-триком Писарский сник после переезда в Самару, Марцел Личка ставит атакующий футбол в «Динамо», а оренбуржцы только привыкают к новым требованиям Иржи Ярошика, набрав за три тура всего одно очко. Более того, к пятому туру чех лишился части своего атакующего потенциала — Воробьев травмирован, Вера приболел, Мансилья дисквалифицирован.

«Быки» же, до этого в Ростошах не побеждавшие, уже усвоили принципы Владимира Ивича и, начали сезон с трех побед. А после пятничной осечки «Спартака» в Екатеринбурге они получили шанс стать единоличными лидерами. Расклад для южан был почти идеальным, а если бы Кривцов забил на первых минутах, все могло пойти гораздо проще. Однако Сусыев выручил, а потом хозяева, вышедшие на поле в розовых футболках, постарались доказать, что этот цвет фартовый даже после ухода Лички.

У них даже был реальный шанс открыть счет, но Оганесян не смог забить в падении после скидки Марина. Зато при обороне получалось сдерживать Кордобу в штрафной. Колумбийцу не давали и доли секунды, из-за чего он не подстроился под мяч после классной комбинации с участием Сперцяна и не пожадничавшего Кривцова. Как следствие — ставка краснодарцев на атаки с дальней дистанции. Таковых к перерыву набралось четыре, а самыми опасными получились удары Батчи и Олусегуна. Первый выстрелил в штангу. Попытку второго остановил успевший сложиться Сысуев.

Во втором тайме легче «быкам» не стало. Напротив, ярко игравший Оганесян накрутил в штрафной оппонента, и только отчаянный подкат еще одного защитника не позволил отличиться Марину. В свою очередь у выскочившего к воротам Кордобы в последний момент успел выбить мяч Адамов. Краснодарский снайпер, у которого мало что получалось, оказался выбит из колеи и загубил еще один шанс, не отдав передачу находившемуся в идеальной позиции Батчи.

Но если у команды есть амбиции, она обязана уметь играть по-разному. С выходом Кади Боргеса и Ахметова гости стали растягивать оборону соперника, комбинируя накоротке. В комплекте с агрессивным прессингом это принесло результат, и Сперцян забил с острого угла после проникающей передачи Батчи. Краснодарская классика!

Она теперь приправлена прагматизмом Ивича, когда можно откатится назад и выстоять под натиском соперника. Хотя, попади в створ эффектно прибивший с лета Флорентин, или подстройся чуть лучше под подачу со штрафного Гойкович, все выглядело бы не так радужно. Но раз результат есть — все сделано правильно.

Тем более, краснодарцы не банально отбивались, а ловили увлекшегося наступлением соперника на контратаках. Да и Кордоба, испортив еще один практически идеальный момент, все равно со своей работой справился, заработав пенальти, реализованный Сперцяном. Ценность этого гола показал сумасшедший двойной сейв Сафонова в добавленное арбитром время.

Матвей показал, как все в футболе зыбко. Зато в таблице положение образцовое. Четыре матча — четыре победы. Этот «Краснодар» — разнообразный и тактически гибкий — действительно может побороться за что-то серьезное.