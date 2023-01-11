Валиева обошла Большунова и Овечкина. Это выяснилось по итогам опроса ВЦИОМ

Респонденты называли фигуристку лучшей российской спортсменкой 2022 года.

ВЦИОМ, изучающий общественное мнение в России, подвел итоги опроса о лучших спортсменах России в 2022 году. В топ-5 вошло сразу три фигуристки, но самой лучшей россияне назвали олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях Камилу Валиеву. Она набрала 7% голосов и обошла Александра Большунова (5%) и Александра Овечкина (4%). Еще по 2% набрали Анна Щербакова и Александра Трусова.

Год Валиевой

Камила в минувшем году стала одной из самых упоминаемых личностей — и не только в российских СМИ. И это связано не только с многочисленными событиями пекинской Олимпиады. В конце года на декабрьском чемпионате России во время гала-шоу Валиева стала настоящим гвоздем программы.

Ее номер в образе дочери семейки Аддамс Уэнсдэй стал чуть ли не таким же популярным в социальных сетях, как танец самой героини в одноименном сериале. Фигуристка выступала под музыку из самой картины и впечатлила композитора, написавшего ее. А такие известнейшие издания, как Men's Health, Glamour, Hola!, Elle и Vogue Italia!, активно обсуждали новую постановку российской спортсменки.

Эта показательная программа стала яркой вишенкой на торте после непростого года Камилы. Она стала чемпионкой Европы, помогла России завоевать золото командного турнира на Олимпиаде и установила новые мировые рекорды. Ей пришлось нелегко в Пекине, допинговое дело не завершено до сих пор. Но Валиева все же нашла в себе силы выступать дальше. И это дорогого стоит.

Выступление Камилы Валиевой. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В начале сезона фигуристка восстанавливалась после небольшой травмы. На контрольных прокатах Камила не могла исполнять сложные элементы — пришлось себя поберечь. А затем ей пришлось восстанавливать свои коронные элементы — четверной тулуп и тройной аксель. На чемпионате России получилось не все, но практически безупречная произвольная программа принесла ей серебро.

«У Камилы был очень трудный год, в котором ее обижали, набрасывались западные журналисты, мешали выступать. Но она все равно выходила и показывала прекрасное выступление, и люди это видели. Она хорошо держалась в этом году, поэтому ее и выбрали спортсменом года», — прокомментировала Sport24 результаты опроса Татьяна Тарасова.

Доминирование фигурного катания

Интересно и то, что в ответах россиян отмечается заметный перекос в пользу фигурного катания. В общей сложности бывших и действующих чемпионов в этом виде спорта назвали 14% опрошенных в 2022 году. Ну и Камила — далеко не первая фигуристка, которую россияне назвали лучшей спортсменкой года.

Пять раз народный рейтинг возглавлял двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. В 2018 году лучшей стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова — она набрала целых 11%. Ну и нельзя не отметить попадание сразу трех фигуристок в топ-5 — компанию Валиевой составили Александра Трусова и Анна Щербакова.

Как отмечается на сайте ВЦИОМ, интерес россиян к спортивной повестке дня зависит от их медиапредпочтений. Наиболее содержательные ответы давали активные пользователи интернета (33%) и россияне, предпочитающие гибридную модель медиапотребления (35%). А фигурное катание сейчас достаточно популярно в социальных сетях благодаря монополии с Первым каналом в том числе. Да и россияне стабильно добиваются успехов в этом виде спорта — поэтому в доминировании нет ничего удивительного.

Футболисты сборной России. Фото Global Look Press

Безусловно, в нашей стране еще есть и футбол, и хоккей. Но, как отметил почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ничего удивительного в отсутствии футболистов в рейтинге нет — так как они не сильно проявили себя.

«В этом голосовании выбирают не вид спорта, а конкретного спортсмена. В этом году наши футболисты сильно себя не проявили. Как кто-то из них может претендовать на звание лучшего спортсмена года? Это же абсурдно. Они нигде не участвуют. Результат голосования логичный. Абсолютно понятно, почему в нем нет российских футболистов», — сказал Колосков Sport24.