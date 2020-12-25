РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Однажды в новогоднюю ночь. Байки от Титова, Орлова, Колоскова и Белоголовцева

Александр Львов
Александр Львов
Обозреватель
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Однажды в новогоднюю ночь. Байки от Титова, Орлова, Колоскова и Белоголовцева»

№ 8353, от 25.12.2020

2000 год. Егор Титов. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин Геннадий Орлов. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, "СЭ" Сергей Белоголовцев. Фото Алексей Иванов
2000 год. Егор Титов. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Теги:
Петарда Егора Титова, незабитый гол Геннадия Орлова, докладная в КГБ на Вячеслава Колоскова и Сергей Белоголовцев в роли тонущей Муму.

Новогодний праздник — событие особенное. И не потому, что рождает то самое настроение, которое, несмотря ни на какие трудности, заставляет верить, что следующий год обязательно станет самым счастливым и радостным. А еще у мигающей огнями елки вспоминаются разные истории, случавшиеся в разное время с кем-то из нас. И по традиции сделать это мы попросили своих давних друзей, с которыми вы не раз встречались на страницах и сайте «СЭ».

Горячий подарок соседу

Егор Титов, тренер, экс-полузащитник «Спартака» и сборной страны, 6-кратный чемпион России

Топ-5 самых ярких побед красно-белых в&nbsp;еврокубках.5 невероятных побед «Спартака» в еврокубках. В главных ролях — Титов, Дзюба и Глушаков

- Тот Новый год теперь вспоминаю, когда слышу в первую январскую ночь, как за окном ее отмечают взрывами петард и запуском ракет. Было время, когда и мне нравились подобные фейерверки, один из которых закончился совершенно неожиданно. Было это в самом начале 2000 года. Жили мы тогда с Вероникой на Мичуринском проспекте. И по традиции отмечали новогоднее торжество дома с весело поблескивающей огоньками елкой, шампанским и традиционным салатом оливье.

А в гостях у нас в ту ночь был мой кум Дима Гунько, с которым мы с семи лет занимались в спартаковской школе у тренера Анатолия Федосеевича Королева. Через час после боя курантов решили выйти погулять и отметить наступивший год салютом, к которому я заранее запасся всем необходимым. В то время достать петарду или ракету было делом непростым, но выручили знакомые. Вышли мы в парк напротив дома, шарахнули в ночное небо пару ракет, кричим, смеемся — жизнь удалась! Праздник! А дальше, когда пришел черед петарды, конфуз вышел. Что-то при ее запуске не так пошло, и она прямиком в окно соседской квартиры улетела. Как говорится, и смех и грех.

С той поры с дворовым салютом покончил. С соседом, ясное дело, все утряслось. Но теперь, когда в новогоднюю ночь за окном пальбу из петард и ракетниц услышу, к окну не подхожу. Мало ли кто через него с улицы может новогодним подарком обрадовать.

С Новым годом вас, дорогие друзья ? болельщики нашего «Спартака»! Здоровья и удачи!

Геннадий Орлов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Геннадий Орлов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Приз за незабитый гол

Геннадий Орлов, мастер спорта СССР, известный телекомментатор, журналист, лауреат премии «Тэфи»

Станислав Черчесов и&nbsp;Артем Дзюба.«Зачем Черчесов перекладывает ответственность на игроков? Кто мешал ему вызвать Дзюбу?» Орлов — о провале сборной и проблемах «Зенита»

В 1995 году «Комсомольская правда» по традиции решила отметить Новый год на Канарах. Празднование проходило в рамках спортивного фестиваля, в программу которого включили теннис, карточный турнир в подкидного дурака и, конечно, футбольный матч между сборной «Комсомолки» и сборной ветеранов Испании, за которую выступало несколько чиновников местного муниципалитета. Для укрепления своих рядов в состав нашей делегации пригласили именитых ветеранов — вратаря Рината Дасаева и защитника Александра Маховикова. А когда настал день матча, выяснилось, что кто-то из журналистов не может выйти на поле. Тогда и вспомнили, что в свое время я выступал за ленинградское «Динамо». Пришлось выручать коллег.

Так я стал нападающим новогодней сборной «Комсомольской правды». Приятно, что в 50 лет в меня поверило такое уважаемое издание, доверившее защищать ее честь в матче международного уровня. А перед самым выходом на поле меня еще подбодрил и Саша Маховиков: «Не робей, Сергеич! Если что, я тебе на поле подсоблю. Ты ведь на моем фланге будешь бегать». И все два тайма он не переставал покрикивать мне в спину: «Давай, Сергеич, жми, жми!»

Конечно, мне очень хотелось оправдать оказанное доверие и обязательно забить. И незадолго до финального свистка момент сделать это представился — я выскочил один на один с испанским вратарем. Но удар не получился, и голкипер поймал несильно посланный мной мяч. Каково же было мое удивление, когда на вручении различных наград ведущий объявил: «Приз «Джентльмен футбола» вручается сеньору Орлову за благородство и уважение к сопернику!» Уже потом мне объяснили, что удостоился я его за то, что не забил тот мяч начальнику местной полиции, который защищал ворота хозяев. И великодушно не испортил ему день рождения.

А памятен мне тот новогодний праздник еще и тем, что тогда, 25 лет назад, я надел майку сборной страны еще раз, после того как играл в юношеской сборной СССР под руководством Алексея Александровича Парамонова. Светлая ему память...

Пусть Новый год принесет читателям «Спорт-Экспресса» и их близким здоровье, счастье, удачу!

Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новогоднее поздравление от подполковника КГБ

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС и экс-вице-президент ФИФА, профессор

Вячеслав Колосков.Вячеслав Колосков: «Отменить ограничения на иностранцев? На «осень-весну» мы уже перешли...»

Для начала об одном памятном событии — Рождестве, которое в декабре традиционно празднуют в Европе. Именно тогда и проходило в Женеве заседание исполкома УЕФА. Воспользовавшись этим, его президент Леннарт Юханссон решил всем дружным коллективом отметить праздник. Сразу же после совещания мы собрались за накрытыми столами в зимнем саду нашего отеля. А перед этим нас предупредили, что обязательным условием вечера станет музыкальное выступление представителей футбольных федераций каждой страны.

Открывало программу трио из Голландии, Швеции и Норвегии, исполнившее легендарный шлягер Фрэнка Синатры My Way. Затем на сцену вышел дуэт из Бельгии и Франции со знаменитой композицией New York, New York. Наконец, настал черед нашей делегации, которую представляли я и Николай Николаевич Ряшенцев, в ту пору вице-президент УЕФА. Надо сказать, что подготовились мы к выступлению основательно: раздобыли расшитые, подпоясанные ремнем косоворотки, заправленные в сапоги галифе и фуражки с цветками на козырьке. И под аккордеон исполнили знаменитые на весь мир «Из-за острова на стрежень» и огневую «Калинку». Успех был оглушительным. И потом, продолжив до пяти утра торжество в номере Юханссона, на бис повторили свой номер. Вот какой был дружный и веселый в то время коллектив исполкома ? самого серьезного и авторитетного футбольного органа старушки Европы.

А теперь о праздновании Нового года по-хоккейному. В 1975 году ЦСКА и «Крылья Советов» совершали турне по Северной Америке, где встречались с клубами НХЛ. Схватки были настолько жаркими, что в Филадельфии тренер армейцев Константин Локтев в знак протеста против грязной игры хозяев прервал встречу и увел команду в раздевалку. 31 декабря я вместе с ЦСКА оказался в Монреале. После матча с «Монреаль Канадиенс» президент НХЛ Джон Зиглер пригласил нас встретить 1976 год. В просторном номере нашей гостиницы был накрыт стол со свечами, а мы с Локтевым украсили его русской икрой и водкой, что было встречено хозяевами бурей восторга. Пригласили мы отметить праздник и сопровождавшего нас в турне сотрудника органов, следившего за тем, чтобы каждый член делегации соответствовал высокому моральному облику советского гражданина. Явился он к столу в довольно странном виде — в майке, спортивных, растянутых на коленях шароварах и домашних тапочках. Весь вечер подполковник молчал, сосредоточив внимание на еде и напитках. А мы до пяти утра проговорили о хоккее, выслушали от хозяев массу комплиментов по поводу красивой игры наших ребят, обсудили планы дальнейшего сотрудничества.

Через месяц после возвращения мне позвонил приятель, служивший в том самом ведомстве, где и сопровождавший нас в турне «смотрящий». Вот он и сообщил, что тот подполковник в отчете о поездке написал, что «новогоднюю ночь товарищ Колосков провел с иностранными гражданами, с которыми распивал спиртные напитки, но при этом ни разу не предложил тост за ЦК КПСС, СССР и лично за Леонида Ильича Брежнева». Хорошо, что тот рапорт попал к людям, которые меня знали, иначе все могло обернуться суровыми оргвыводами. Так что тот новогодний праздник вспоминаю сейчас как один из самых светлых и удачных.

Больше радости, здоровья и успехов в Новом году всем читателям «Спорт-Экспресса», а российской сборной побольше побед на льду и футбольных полях!

Сергей Белоголовцев. Фото Алексей Иванов
Сергей Белоголовцев. Фото Алексей Иванов

В новогоднюю ночь превратился в Муму

Сергей Белоголовцев, актер, телеведущий

Помните слова веселой песенки из забавного мультика:
Говорят, под Новый год всякое случается!
Все всегда произойдет, все всегда сбывается!

Массимо Каррера.«Я бы вернул Карреру». Сергей Белоголовцев о том, какой тренер нужен «Спартаку»

В том, что это действительно так, я убедился, когда с родителями и бабушкой мы жили в подмосковном Обнинске. Времена тогда были нелегкие: продукты и одежда в дефиците, да и денег особых не зарабатывали. А мне, молодому парню, который уже начинал посматривать на красивых девушек, конечно, хотелось выглядеть этаким современным модником. Тем более что приближался Новый год, и одна из новых знакомых пригласила меня к себе в гости встретить его вместе. Ясно, что я постарался сделать все, чтобы произвести на нее убойное впечатление.

Для начала отыскал на антресолях старую бабушкину шубу из овчины, которую, как умелая портниха, она же и превратила в симпатичный полушубок. Потом у местных фарцовщиков купил джинсы, а по случаю на рынке приобрел еще и остроносые, модные в ту пору мокасины. И вот 31 декабря, надев на себя все эту роскошь, полный волнительных надежд, я полетел через весь город к своей подруге. Оказалось, что жила она в районе, где день и ночь кипела неумолкающая стройка, которая на сей раз встретила меня кромешной темнотой и силуэтами еще незаселенных домов. Все было бы ничего, если бы не коварная погода. Накануне она отметилась приличным морозом, а в последний день года напомнила о себе проливным дождем. Но, лавируя между попадавшейся на дороге арматурой, я еще не представлял, какую злую шутку со мной сыграют все эти погодные пакости.

Уже перед самым домом меня встретила гигантская лужа. И когда я попытался обойти ее, то поскользнулся и в своем роскошном гардеробе влетел в нее. Оказалась эта лужа не лужей, а глубоким котлованом, доверху заполненным водой. Через мгновение шуба моя намокла и стала тянуть меня вниз. Барахтаясь, я всеми силами старался удержаться на поверхности. А со стороны это выглядело как предновогоднее купание сумасшедшего в полушубке. От страха я начал орать о помощи. И, на счастье, это услышали два проходивших мимо подвыпивших мужика.

— Колька, — сказал, показывая на меня, один из них, — смотри какая странная Муму тонет. Поможем?

— Давай, — согласно кивнул напарник. — А то впрямь, как Муму в книжке про несчастную псину, потонет.

Они тут же схватили валявшуюся рядом палку, протянули ее, и через мгновение, показавшееся мне вечностью, я был вне опасности.

Когда мама увидела меня — мокрого, в разбухшем, заляпанном грязью полушубке, — то сразу же заплакала. А через пять минут я уже лежал в горячей ванне, куда она принесла мне бокал вина. И, чокаясь им с кафельной плиткой на стене, я через открытую дверь слышал бой праздничных, новогодних курантов.

И по сей день, если вижу книгу Тургенева о трогательной судьбе собачки со странным именем Муму, то сразу же вспоминаю тот Новый год, который девятиклассником встретил дома в горячей ванне.

Здоровья вам и удачи в Новом году! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! «Спартак» — чемпион!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Львов все материалы автора
vs
1
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир