Однажды в новогоднюю ночь. Байки от Титова, Орлова, Колоскова и Белоголовцева

Петарда Егора Титова, незабитый гол Геннадия Орлова, докладная в КГБ на Вячеслава Колоскова и Сергей Белоголовцев в роли тонущей Муму.

Новогодний праздник — событие особенное. И не потому, что рождает то самое настроение, которое, несмотря ни на какие трудности, заставляет верить, что следующий год обязательно станет самым счастливым и радостным. А еще у мигающей огнями елки вспоминаются разные истории, случавшиеся в разное время с кем-то из нас. И по традиции сделать это мы попросили своих давних друзей, с которыми вы не раз встречались на страницах и сайте «СЭ».

Горячий подарок соседу

Егор Титов, тренер, экс-полузащитник «Спартака» и сборной страны, 6-кратный чемпион России

- Тот Новый год теперь вспоминаю, когда слышу в первую январскую ночь, как за окном ее отмечают взрывами петард и запуском ракет. Было время, когда и мне нравились подобные фейерверки, один из которых закончился совершенно неожиданно. Было это в самом начале 2000 года. Жили мы тогда с Вероникой на Мичуринском проспекте. И по традиции отмечали новогоднее торжество дома с весело поблескивающей огоньками елкой, шампанским и традиционным салатом оливье.

А в гостях у нас в ту ночь был мой кум Дима Гунько, с которым мы с семи лет занимались в спартаковской школе у тренера Анатолия Федосеевича Королева. Через час после боя курантов решили выйти погулять и отметить наступивший год салютом, к которому я заранее запасся всем необходимым. В то время достать петарду или ракету было делом непростым, но выручили знакомые. Вышли мы в парк напротив дома, шарахнули в ночное небо пару ракет, кричим, смеемся — жизнь удалась! Праздник! А дальше, когда пришел черед петарды, конфуз вышел. Что-то при ее запуске не так пошло, и она прямиком в окно соседской квартиры улетела. Как говорится, и смех и грех.

С той поры с дворовым салютом покончил. С соседом, ясное дело, все утряслось. Но теперь, когда в новогоднюю ночь за окном пальбу из петард и ракетниц услышу, к окну не подхожу. Мало ли кто через него с улицы может новогодним подарком обрадовать.

С Новым годом вас, дорогие друзья ? болельщики нашего «Спартака»! Здоровья и удачи!

Геннадий Орлов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Приз за незабитый гол

Геннадий Орлов, мастер спорта СССР, известный телекомментатор, журналист, лауреат премии «Тэфи»

В 1995 году «Комсомольская правда» по традиции решила отметить Новый год на Канарах. Празднование проходило в рамках спортивного фестиваля, в программу которого включили теннис, карточный турнир в подкидного дурака и, конечно, футбольный матч между сборной «Комсомолки» и сборной ветеранов Испании, за которую выступало несколько чиновников местного муниципалитета. Для укрепления своих рядов в состав нашей делегации пригласили именитых ветеранов — вратаря Рината Дасаева и защитника Александра Маховикова. А когда настал день матча, выяснилось, что кто-то из журналистов не может выйти на поле. Тогда и вспомнили, что в свое время я выступал за ленинградское «Динамо». Пришлось выручать коллег.

Так я стал нападающим новогодней сборной «Комсомольской правды». Приятно, что в 50 лет в меня поверило такое уважаемое издание, доверившее защищать ее честь в матче международного уровня. А перед самым выходом на поле меня еще подбодрил и Саша Маховиков: «Не робей, Сергеич! Если что, я тебе на поле подсоблю. Ты ведь на моем фланге будешь бегать». И все два тайма он не переставал покрикивать мне в спину: «Давай, Сергеич, жми, жми!»

Конечно, мне очень хотелось оправдать оказанное доверие и обязательно забить. И незадолго до финального свистка момент сделать это представился — я выскочил один на один с испанским вратарем. Но удар не получился, и голкипер поймал несильно посланный мной мяч. Каково же было мое удивление, когда на вручении различных наград ведущий объявил: «Приз «Джентльмен футбола» вручается сеньору Орлову за благородство и уважение к сопернику!» Уже потом мне объяснили, что удостоился я его за то, что не забил тот мяч начальнику местной полиции, который защищал ворота хозяев. И великодушно не испортил ему день рождения.

А памятен мне тот новогодний праздник еще и тем, что тогда, 25 лет назад, я надел майку сборной страны еще раз, после того как играл в юношеской сборной СССР под руководством Алексея Александровича Парамонова. Светлая ему память...

Пусть Новый год принесет читателям «Спорт-Экспресса» и их близким здоровье, счастье, удачу!

Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новогоднее поздравление от подполковника КГБ

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС и экс-вице-президент ФИФА, профессор

Для начала об одном памятном событии — Рождестве, которое в декабре традиционно празднуют в Европе. Именно тогда и проходило в Женеве заседание исполкома УЕФА. Воспользовавшись этим, его президент Леннарт Юханссон решил всем дружным коллективом отметить праздник. Сразу же после совещания мы собрались за накрытыми столами в зимнем саду нашего отеля. А перед этим нас предупредили, что обязательным условием вечера станет музыкальное выступление представителей футбольных федераций каждой страны.

Открывало программу трио из Голландии, Швеции и Норвегии, исполнившее легендарный шлягер Фрэнка Синатры My Way. Затем на сцену вышел дуэт из Бельгии и Франции со знаменитой композицией New York, New York. Наконец, настал черед нашей делегации, которую представляли я и Николай Николаевич Ряшенцев, в ту пору вице-президент УЕФА. Надо сказать, что подготовились мы к выступлению основательно: раздобыли расшитые, подпоясанные ремнем косоворотки, заправленные в сапоги галифе и фуражки с цветками на козырьке. И под аккордеон исполнили знаменитые на весь мир «Из-за острова на стрежень» и огневую «Калинку». Успех был оглушительным. И потом, продолжив до пяти утра торжество в номере Юханссона, на бис повторили свой номер. Вот какой был дружный и веселый в то время коллектив исполкома ? самого серьезного и авторитетного футбольного органа старушки Европы.

А теперь о праздновании Нового года по-хоккейному. В 1975 году ЦСКА и «Крылья Советов» совершали турне по Северной Америке, где встречались с клубами НХЛ. Схватки были настолько жаркими, что в Филадельфии тренер армейцев Константин Локтев в знак протеста против грязной игры хозяев прервал встречу и увел команду в раздевалку. 31 декабря я вместе с ЦСКА оказался в Монреале. После матча с «Монреаль Канадиенс» президент НХЛ Джон Зиглер пригласил нас встретить 1976 год. В просторном номере нашей гостиницы был накрыт стол со свечами, а мы с Локтевым украсили его русской икрой и водкой, что было встречено хозяевами бурей восторга. Пригласили мы отметить праздник и сопровождавшего нас в турне сотрудника органов, следившего за тем, чтобы каждый член делегации соответствовал высокому моральному облику советского гражданина. Явился он к столу в довольно странном виде — в майке, спортивных, растянутых на коленях шароварах и домашних тапочках. Весь вечер подполковник молчал, сосредоточив внимание на еде и напитках. А мы до пяти утра проговорили о хоккее, выслушали от хозяев массу комплиментов по поводу красивой игры наших ребят, обсудили планы дальнейшего сотрудничества.

Через месяц после возвращения мне позвонил приятель, служивший в том самом ведомстве, где и сопровождавший нас в турне «смотрящий». Вот он и сообщил, что тот подполковник в отчете о поездке написал, что «новогоднюю ночь товарищ Колосков провел с иностранными гражданами, с которыми распивал спиртные напитки, но при этом ни разу не предложил тост за ЦК КПСС, СССР и лично за Леонида Ильича Брежнева». Хорошо, что тот рапорт попал к людям, которые меня знали, иначе все могло обернуться суровыми оргвыводами. Так что тот новогодний праздник вспоминаю сейчас как один из самых светлых и удачных.

Больше радости, здоровья и успехов в Новом году всем читателям «Спорт-Экспресса», а российской сборной побольше побед на льду и футбольных полях!

Сергей Белоголовцев. Фото Алексей Иванов

В новогоднюю ночь превратился в Муму

Сергей Белоголовцев, актер, телеведущий

Помните слова веселой песенки из забавного мультика:

Говорят, под Новый год всякое случается!

Все всегда произойдет, все всегда сбывается!

В том, что это действительно так, я убедился, когда с родителями и бабушкой мы жили в подмосковном Обнинске. Времена тогда были нелегкие: продукты и одежда в дефиците, да и денег особых не зарабатывали. А мне, молодому парню, который уже начинал посматривать на красивых девушек, конечно, хотелось выглядеть этаким современным модником. Тем более что приближался Новый год, и одна из новых знакомых пригласила меня к себе в гости встретить его вместе. Ясно, что я постарался сделать все, чтобы произвести на нее убойное впечатление.

Для начала отыскал на антресолях старую бабушкину шубу из овчины, которую, как умелая портниха, она же и превратила в симпатичный полушубок. Потом у местных фарцовщиков купил джинсы, а по случаю на рынке приобрел еще и остроносые, модные в ту пору мокасины. И вот 31 декабря, надев на себя все эту роскошь, полный волнительных надежд, я полетел через весь город к своей подруге. Оказалось, что жила она в районе, где день и ночь кипела неумолкающая стройка, которая на сей раз встретила меня кромешной темнотой и силуэтами еще незаселенных домов. Все было бы ничего, если бы не коварная погода. Накануне она отметилась приличным морозом, а в последний день года напомнила о себе проливным дождем. Но, лавируя между попадавшейся на дороге арматурой, я еще не представлял, какую злую шутку со мной сыграют все эти погодные пакости.

Уже перед самым домом меня встретила гигантская лужа. И когда я попытался обойти ее, то поскользнулся и в своем роскошном гардеробе влетел в нее. Оказалась эта лужа не лужей, а глубоким котлованом, доверху заполненным водой. Через мгновение шуба моя намокла и стала тянуть меня вниз. Барахтаясь, я всеми силами старался удержаться на поверхности. А со стороны это выглядело как предновогоднее купание сумасшедшего в полушубке. От страха я начал орать о помощи. И, на счастье, это услышали два проходивших мимо подвыпивших мужика.

— Колька, — сказал, показывая на меня, один из них, — смотри какая странная Муму тонет. Поможем?

— Давай, — согласно кивнул напарник. — А то впрямь, как Муму в книжке про несчастную псину, потонет.

Они тут же схватили валявшуюся рядом палку, протянули ее, и через мгновение, показавшееся мне вечностью, я был вне опасности.

Когда мама увидела меня — мокрого, в разбухшем, заляпанном грязью полушубке, — то сразу же заплакала. А через пять минут я уже лежал в горячей ванне, куда она принесла мне бокал вина. И, чокаясь им с кафельной плиткой на стене, я через открытую дверь слышал бой праздничных, новогодних курантов.

И по сей день, если вижу книгу Тургенева о трогательной судьбе собачки со странным именем Муму, то сразу же вспоминаю тот Новый год, который девятиклассником встретил дома в горячей ванне.

Здоровья вам и удачи в Новом году! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! «Спартак» — чемпион!