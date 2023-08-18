«Спартак» не проиграет «Зениту», а «Динамо» не победит ЦСКА. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин и актер Сергей Мигицко.

«Рубин» — «Крылья Советов»

Олег Терехин — 1:1. «Рубин» в этом сезоне пока не побеждал в чемпионате, будет бороться за три очка. А «Крылья» на старте показывают отличный футбол и хорошие результаты.

Сергей Мигицко — 0:1. «Рубину» некуда отступать, у него до сих пор ноль побед в чемпионате. А «Крылья» отлично начали сезон и идут в первой пятерке. Думаю, самарцы в тяжелой борьбе заберут три очка

«Динамо» — ЦСКА

Олег Терехин — 2:2. Это дерби. Уверен, что команды покажут отличный футбол, в котором будет много голов.

Сергей Мигицко — 0:1. Обе команды играют интересно, показывают атакующий футбол и много забивают. Не знаю, как «Динамо» будет играть без Захаряна, если он уедет в Испанию. Для команды такой футболист — это потеря.

«Балтика» — «Урал»

Олег Терехин — 1:0. «Балтика» играет дома, и она выглядит в этом сезоне хорошо. Думаю, что одержит вторую победу.

Сергей Мигицко — 1:1. «Балтика» и «Урал» хорошие команды, играют интересно. У калининградцев не такой успешный старт, но у себя дома они не должны проиграть.

«Краснодар» — «Локомотив»

Олег Терехин — 2:1. «Локомотив» немного неудачно проводит последние матчи. У «Краснодара» одни победы в РПЛ. Будет отличная игра.

Сергей Мигицко — 2:1. «Краснодар» набрал хороший ход, в начале этого сезона он в порядке. Но легкой игры не будет, «Локомотив» покажет отличный футбол после двух неудач в чемпионате.

«Сочи» — «Ростов»

Олег Терехин — 1:1. «Сочи» и «Ростов» пока играют неважно, с серьезными перепадами.

Сергей Мигицко — 1:0. «Сочи» выиграет дома. Там хорошая атмосфера в команде, должны забирать три очка.

«Факел» — «Пари НН»

Олег Терехин — 1:0. «Факел» при своих болельщиках понесется вперед. У него ноль очков в чемпионате, они ему нужны как глоток свежего воздуха.

Сергей Мигицко — 2:1. «Факел» дома не отдаст свои очки, они сейчас ему очень сильно нужны.

«Спартак» — «Зенит»

Олег Терехин — 2:1. Будет хорошая игра. Атакующие линии у обеих команд неплохие. Будет интересно понаблюдать за обороной «Спартака» и «Зенита».

Сергей Мигицко — 2:2. Нас ожидает очень интересный матч, в котором будет много борьбы. А итогом станет результативная ничья.

«Ахмат» — «Оренбург»

Олег Терехин — 2:0. «Ахмат» поменял тренера. Ису Байтиева отлично знаю, он давно созрел для главной команды. Надеюсь, что после победы его утвердят в роли главного тренера «Ахмата».

Сергей Мигицко — 2:1. «Ахмат» с новым тренером возьмет три очка. Это амбициозная команда, которая растеряла достаточно очков на старте сезона.