«Спартак» не проиграет «Зениту», а «Динамо» не победит ЦСКА. Прогнозы на 5-й тур РПЛ
Олег Терехин — 1:1. «Рубин» в этом сезоне пока не побеждал в чемпионате, будет бороться за три очка. А «Крылья» на старте показывают отличный футбол и хорошие результаты.
Сергей Мигицко — 0:1. «Рубину» некуда отступать, у него до сих пор ноль побед в чемпионате. А «Крылья» отлично начали сезон и идут в первой пятерке. Думаю, самарцы в тяжелой борьбе заберут три очка
Олег Терехин — 2:2. Это дерби. Уверен, что команды покажут отличный футбол, в котором будет много голов.
Сергей Мигицко — 0:1. Обе команды играют интересно, показывают атакующий футбол и много забивают. Не знаю, как «Динамо» будет играть без Захаряна, если он уедет в Испанию. Для команды такой футболист — это потеря.
Олег Терехин — 1:0. «Балтика» играет дома, и она выглядит в этом сезоне хорошо. Думаю, что одержит вторую победу.
Сергей Мигицко — 1:1. «Балтика» и «Урал» хорошие команды, играют интересно. У калининградцев не такой успешный старт, но у себя дома они не должны проиграть.
Олег Терехин — 2:1. «Локомотив» немного неудачно проводит последние матчи. У «Краснодара» одни победы в РПЛ. Будет отличная игра.
Сергей Мигицко — 2:1. «Краснодар» набрал хороший ход, в начале этого сезона он в порядке. Но легкой игры не будет, «Локомотив» покажет отличный футбол после двух неудач в чемпионате.
Олег Терехин — 1:1. «Сочи» и «Ростов» пока играют неважно, с серьезными перепадами.
Сергей Мигицко — 1:0. «Сочи» выиграет дома. Там хорошая атмосфера в команде, должны забирать три очка.
Олег Терехин — 1:0. «Факел» при своих болельщиках понесется вперед. У него ноль очков в чемпионате, они ему нужны как глоток свежего воздуха.
Сергей Мигицко — 2:1. «Факел» дома не отдаст свои очки, они сейчас ему очень сильно нужны.
Олег Терехин — 2:1. Будет хорошая игра. Атакующие линии у обеих команд неплохие. Будет интересно понаблюдать за обороной «Спартака» и «Зенита».
Сергей Мигицко — 2:2. Нас ожидает очень интересный матч, в котором будет много борьбы. А итогом станет результативная ничья.
Олег Терехин — 2:0. «Ахмат» поменял тренера. Ису Байтиева отлично знаю, он давно созрел для главной команды. Надеюсь, что после победы его утвердят в роли главного тренера «Ахмата».
Сергей Мигицко — 2:1. «Ахмат» с новым тренером возьмет три очка. Это амбициозная команда, которая растеряла достаточно очков на старте сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0