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«Спартак» не проиграет «Зениту», а «Динамо» не победит ЦСКА. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин и актер Сергей Мигицко.

«Рубин» — «Крылья Советов»

Олег Терехин — 1:1. «Рубин» в этом сезоне пока не побеждал в чемпионате, будет бороться за три очка. А «Крылья» на старте показывают отличный футбол и хорошие результаты.

Сергей Мигицко — 0:1. «Рубину» некуда отступать, у него до сих пор ноль побед в чемпионате. А «Крылья» отлично начали сезон и идут в первой пятерке. Думаю, самарцы в тяжелой борьбе заберут три очка

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

«Динамо» — ЦСКА

Олег Терехин — 2:2. Это дерби. Уверен, что команды покажут отличный футбол, в котором будет много голов.

Сергей Мигицко — 0:1. Обе команды играют интересно, показывают атакующий футбол и много забивают. Не знаю, как «Динамо» будет играть без Захаряна, если он уедет в Испанию. Для команды такой футболист — это потеря.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

«Балтика» — «Урал»

Олег Терехин — 1:0. «Балтика» играет дома, и она выглядит в этом сезоне хорошо. Думаю, что одержит вторую победу.

Сергей Мигицко — 1:1. «Балтика» и «Урал» хорошие команды, играют интересно. У калининградцев не такой успешный старт, но у себя дома они не должны проиграть.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Урал

«Краснодар» — «Локомотив»

Олег Терехин — 2:1. «Локомотив» немного неудачно проводит последние матчи. У «Краснодара» одни победы в РПЛ. Будет отличная игра.

Сергей Мигицко — 2:1. «Краснодар» набрал хороший ход, в начале этого сезона он в порядке. Но легкой игры не будет, «Локомотив» покажет отличный футбол после двух неудач в чемпионате.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

«Сочи» — «Ростов»

Олег Терехин — 1:1. «Сочи» и «Ростов» пока играют неважно, с серьезными перепадами.

Сергей Мигицко — 1:0. «Сочи» выиграет дома. Там хорошая атмосфера в команде, должны забирать три очка.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ростов

«Факел» — «Пари НН»

Олег Терехин — 1:0. «Факел» при своих болельщиках понесется вперед. У него ноль очков в чемпионате, они ему нужны как глоток свежего воздуха.

Сергей Мигицко — 2:1. «Факел» дома не отдаст свои очки, они сейчас ему очень сильно нужны.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Пари Нижний Новгород

«Спартак» — «Зенит»

Олег Терехин — 2:1. Будет хорошая игра. Атакующие линии у обеих команд неплохие. Будет интересно понаблюдать за обороной «Спартака» и «Зенита».

Сергей Мигицко — 2:2. Нас ожидает очень интересный матч, в котором будет много борьбы. А итогом станет результативная ничья.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

«Ахмат» — «Оренбург»

Олег Терехин — 2:0. «Ахмат» поменял тренера. Ису Байтиева отлично знаю, он давно созрел для главной команды. Надеюсь, что после победы его утвердят в роли главного тренера «Ахмата».

Сергей Мигицко — 2:1. «Ахмат» с новым тренером возьмет три очка. Это амбициозная команда, которая растеряла достаточно очков на старте сезона.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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