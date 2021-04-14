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Молодой игрок ЦСКА Обляков женился. Его избранница — пример естественной красоты

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 13:50
Иван и Наталья Обляковы. Фото Instagram Иван и Наталья Обляковы. Фото Instagram
Иван и Наталья Обляковы. Фото Instagram
Теги:
Молодой талант из ЦСКА нашел вторую половинку

22-летний полузащитник армейцев Иван Обляков решился сделать серьезный шаг на пути к взрослой жизни и предложил руку и сердце своей девушке Наталье.

Есть мнение, что пандемия и постоянное нахождение дома рядом с близкими может негативно повлиять на отношения между людьми, но это не случай Ивана и Натальи. Ребята начали встречаться почти пять лет назад, когда Обляков еще играл за «Уфу», прошли вместе переезд в Москву и так нелюбимую всеми, но вынужденную самоизоляцию и, похоже, поняли, что любят друг друга еще больше. А что может быть более логичным шагом в такой ситуации, чем свадьба? Тем более что, по словам Ивана, маме выбор футболиста пришелся по душе.

Молодожены оформили все нужное в загсе Барвихи Luxury Village, и вот — 13 апреля Иван и Наталья выходят на улицу в статусе счастливой семьи.

Мы желаем молодоженам всего самого лучшего, а вам предлагаем оценить очаровательную Наталью, которая так непохожа на стандартный выбор звезды футбола.

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