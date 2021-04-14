Что грозит Сухине, Козловцеву, «Локомотиву» и «Спартаку»? Находим ответы в регламентах

В пятницу контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) рассмотрит «дело Сухины» и, по всей видимости, применит санкции — как к самому начальнику команды железнодорожников, так и к клубу. Кроме того, могут быть наказаны начальник команды «Спартак» Василий Козловцев и красно-белые. Каковы предположительные санкции?

Что произошло

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности «Локомотив» за действия начальника команды Станислава Сухины.

«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ, — заявил РИА Новости глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов. — Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча. Также «Спартак» просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС».

Момент выхода Сухины из судейской зафиксирован на видео, оно опубликовано на канале «Спартака».

К сожалению, наша победная серия прервалась в Черкизове. Мы владели преимуществом, но пропустили голы после контратак.



Все яркие моменты московского дерби и огненная атмосфера подтрибунки — в традиционном видео ?? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 12, 2021

Август 2020 года

В начале сезона Сухина уже наказывался КДК. Правда, тогда он совершил более тяжкое нарушение. И оно последовало в ответ на действия сотрудника «Локомотива» и рапорт арбитра Игоря Панина. Сухина не только зашел в судейскую, но и «наехал» на судей.

«Принято решение по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тысяч рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тысяч рублей. КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Апрель 2021 года

Строгость наказания в первую очередь обусловлена «наездом» Сухины на судей. В воскресенье в Черкизове такого в его поведении не было. Как не было и рапорта со стороны представителей бригады арбитров.

Для чего начальник команды заходил к судьям? По одной из версий, распечатать протокол. Также возможно, что он взял бланки замен. Предположительно, эти документы он нес в руке, когда вышел из судейской.

Позднее стало известно, что начальник команды «Спартак» Василий Козловцев тоже заходил в судейскую, но после матча. Фетисов это подтвердил:

«Он заходил для передачи кода подтверждения протокола. При этом, насколько мне известно, арбитр был не против. И не зафиксировал факт возможного нарушения регламента со стороны «Спартака».

Регламент чемпионата России

Пункт 7.6 статьи 7 «Условия проведения матча» регламента чемпионата России обязывает организатора матча (то есть клуб-хозяин) «исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках команд, исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видеоассистента судьи, помощника видеоассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара».

Особенности

С учетом требований санитарного регламента в некоторых городах России в судейскую не пускают даже инспектора — ему закрывают доступ в ту зону, где находится судейская комната.

Правила поведения

В этом году судейский комитет РФС, реагируя на инциденты, случившиеся после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» и перед игрой 19-го тура «Тамбов» — «Урал», когда на ужинах с участием представителей клубов употреблялись алкогольные напитки, разработал правила поведения для судей, ассистентов судей, инспекторов, ВАР и АВАР.

Они заключаются в следующем:

1. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора, ВАР, АВАР.

2. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

3. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных лиц, за исключением судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора судьи, ВАР, АВАР, делегата или комиссара.

4. Судьям, ассистентам судей, резервным судьям, инспекторам, ВАР, АВАР запрещается совместное времяпровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, в день матча, в любом публичном месте.

Исключением являются случаи, которые прямо предусмотрены регламентами соревнований или организационно-распорядительными документами РФС.

5. Судьям, ассистентам судей, резервным судьям, инспекторам, ВАР, АВАР запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча.

Как это соблюдается на практике

В судейскую комнату приносят мячи для проверки, заходят представители клуба или обоих клубов (чаще всего за протоколами и карточками замен, для передачи кодов для электронных протоколов или высказывания благодарности за работу на игре), приходят массажисты. На разных стадионах разные конфигурации судейских комнат. Вовсе необязательно, что вся бригада видит входящего, реагирует на него и общается с ним. Нередко общение ведется только с резервным.

После случая с Сухиной и Козловцевым судьи станут крепко закрывать двери, не пускать никого в свои комнаты и в лучшем случае общаться с кем-либо через дверь или через открытую дверь. Безусловно, как минимум до конца сезона нарушений регламента все (арбитры и команды) постараются избежать.

Сны о судействе

Расскажу о необычном сне, как это делал лет 10-15 назад, описывая особенности российского судейства. Давно ничего не снилось, но вдруг кошмары возобновились.

Представьте себе футбольный стадион, не старый. Судейская. Перерыв матча. Дверь закрыта. Вдруг в комнате оказывается представитель одной команды. То ли начальник команды, то ли его зам. Словно ниоткуда. Арбитры в недоумении. Оказывается, в судейскую два входа. Один неприметный, но действующий. Что там забыл в перерыве представитель команды — не знаю. Не помню деталей. Ключ у него был свой. Личный. Наверное, кофе принес. А вот второй вход запомнился, потому что необычно.

Но это все равно сон. Похожий на реальность, но сон. И это точно было не в Черкизове. Хотя похоже на Москву.

Или это реальность?

Наказание

В соответствии с пунктом 33 таблицы штрафов за дисциплинарные нарушения (приложение к дисциплинарному регламенту) за «иные нарушения регламента соревнований» выносится штраф от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Если нарушение происходит в чемпионате России.

Кроме того, начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина наверняка будет оштрафован за нарушение санитарного регламента. Как видно на видео, он заходил в судейскую без маски.

Исходя из того, что повторное нарушение произошло, когда еще не закончился испытательный срок, предоставленный «Локомотиву», его наказание перестанет быть условным и превратится в реальное. То есть один домашний матч железнодорожникам все-таки придется провести на нейтральном поле.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС реализация санкций (таких как проведение игры на нейтральном поле) допускается не ранее чем через пять рабочих дней с момента вступления соответствующего решения в силу.

Даже если КДК в пятницу накажет «Локомотив», субботнюю игру 26-го тура чемпионата страны никуда из Черкизова не перенесут. В таком случае железнодорожники сыграют на нейтральном поле с «Динамо» 8 мая.