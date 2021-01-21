Интервью «СЭ» дал экс-нападающий «Баварии», «Арсенала» и сборной Германии.

На тренировку «Динамо» приехал чемпион мира-2014. Нет, это не новичок — Лукас Подольски заскочил в гости к своему старому приятелю Андрею Воронину, который входит в тренерский штаб бело-голубых. У кромки поля и прошло это интервью, пока немецкий нападающий ожидал своего товарища.

Подольски в январе прошлого года перешел в «Антальяспор», за это время у него 30 матчей за турецкую команду, пять забитых мячей и четыре голевые передачи. О роли форварда в немецком футболе говорит статистика за сборную: 130 игр и 49 голов.

— Лукас, как дела, что нового?

— У меня все отлично. В Турции даже зимой хорошая погода, со мной моя семья, дети здесь ходят в школу, мы счастливы. Сейчас, правда, небольшое повреждение, пропустил последние два тура, в остальном все в порядке, скоро буду в строю.

— Что интересного расскажешь про Воронина?

— Он прекрасный футболист и человек, всегда на позитиве, любит пошутить. Когда я в 18 лет попал в основу «Кельна», то как раз Андрей взял надо мной шефство, помогал вливаться во взрослый коллектив. У нас с ним была хорошая молодая связка в атаке. Давненько не виделись, будет приятно пообщаться. Воронин, мне кажется, единственный футболист, у которого в карьере значатся команды из Кельна, Менхенгладбаха, Леверкузена и Дюссельдорфа. Эти города рядом, между ними постоянно идет соперничество, Андрей же побывал во всех клубах. Интересно, есть ли еще у кого-нибудь такое достижение. Воронин был сильным игроком, теперь начинает карьеру тренера. Думаю, своим опытом и энергетикой поможет команде. Возможно, когда-нибудь и главным тренером станет.

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— А ты пойдешь по этому пути?

— Мне пока рановато думать об этом. Всего 35 лет, еще два-три года поиграю на высоком уровне. Чувствую в себе силы — у меня не было серьезных травм, нахожусь в хорошей форме, легко переношу нагрузки, так что возраст не дает о себе знать. Ментально тоже никаких проблем — я мотивирован. Пока есть желание играть, буду продолжать. Через полгода у меня истекает контракт с «Антальспором», наш клуб недавно покинул президент, так что надо определяться. В динамовский отель я приехал не только для того, чтобы увидеться с Ворониным, — у меня запланированы встречи. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы.

— Ты же мог когда-то оказаться в РПЛ?

— И не один раз. Не стану называть клубы, но предложений хватало, мы встречались, вели переговоры, но в итоге не срослось. Я много раз играл против российских клубов и сборной. В Дортмунде в 2008 году, помнится, забил гол (это был отборочный матч ЧМ-2010. — прим.К.А.). Москва — прекрасный город. Россия провела прекрасный чемпионат мира, я приезжал на него. К этому турниру построено много отличных стадионов, у вас прекрасно болеет публика. В общем, от вашей страны у меня только положительные впечатления. Надеюсь, ЧМ-2018 дал импульс футболу в стране. И если он отставал по популярности от хоккея, то теперь выйдет вперед. В России много сильных клубов, лига высоко в таблице коэффициентов УЕФА, «Зенит» в последние годы полон амбиций, в Москве клубы всегда сильны, сейчас «Ростов» прибавляет. У вас шесть-семь команд претендуют на первое место, чемпион постоянно меняется, это интересно.

Лукас Подольски и Константин Алексеев. Фото Константин Твердовский, ФК «Динамо»

— Если судить по прессе, то самый реальный вариант у тебя был с «Локомотивом» во времена Ольги Смородской.

— Мы встречались тогда в Кельне, вели предметные переговоры. Все было очень профессионально со стороны «Локомотива», я действительно был близок к переходу. Но потом возникла возможность перейти в лондонский «Арсенал». Играть в английской премьер-лиге было моей мечтой, так что принял решение в пользу этого варианта. Думаю, это было правильно.

— Возможно, летом увидим тебя в каком-нибудь российском клубе?

— В футболе ничего нельзя исключать. Все знают, что летом у меня заканчивается контракт с нынешним клубом, я открыт для всех предложений, после чего выберу лучшее для себя и своей семьи. Несколько вариантов уже есть, посмотрим, где окажусь летом.

— Какие российские футболисты тебе особенно запомнились?

— В первую очередь Андрей Аршавин, с которым мы вместе выступали в «Арсенале». Маленький, но очень техничный игрок, который многое умел на поле. Да и как личность оставил очень приятное впечатление. Знаю, что он теперь работает в «Зените». Сейчас играю в «Антальяспоре» с Федором Кудряшовым. Он спокойный, говорит мало, но тоже отличный парень. А так помню много футболистов, конечно. И Акинфеева, и Жиркова, и братьев Березуцких, и Нойштедтера, которого мы сейчас видим на поле в динамовской форме.

— Лучший партнер в твоей жизни?

— Многих придется назвать. Например, обязательно в список попадет Клозе — партнер по сборной Германии. Рибери и Швайнштайгер — по «Баварии». Или Лам — он был левым защитником, а я левым полузащитником перед ним. О таком взаимопонимании, как с Филиппом, можно только мечтать. Он предвосхищал события на два шага вперед, играть с Ламом было одно удовольствие. В «Арсенале» назову Езила, Алексиса Санчеса, Мертеcакера. Я ценю не только взаимодействие на поле, но и то, какой человек в жизни, как он общается. Жизнь не ограничивается футболом.

— Мечтал ли ты в детстве стать чемпионом мира?

— Мне кажется, об этом мечтает любой мальчишка, занимающийся футболом. Но удается совсем немногим. Я счастлив, что попал в этот узкий круг, что в моей жизни был победный ЧМ-2014. В футболе нет ничего прекраснее, чем поднять этот Кубок над головой. Хотя победа никак меня не изменила. Я не захожу в ресторан, показывая всем видом, что я Лукас Подольски — чемпион мира. Горжусь трофеем, мой сын и жена видели этот момент своими глазами на стадионе, но жизнь идет дальше. Нельзя жить воспоминаниями.

— Самый главный тренер в твоей жизни?

— Йоахим Лев. Он мне многое дал на начальном этапе карьеры. Показывал видео, объяснял, давал советы, много требовал. Мы работали вместе больше десяти лет. Но у меня были и другие супертренеры — Юпп Хайнкес, Оттмар Хитцфельд, Арсен Венгер...

— Динамовский тандем в лице Желько Бувача и Сандро Шварца знаешь?

— Не настолько хорошо, чтобы выносить оценки. Для этого надо поработать вместе, а я с ними не работал. Но с тем же Бувачем общался здесь в Турции год назад, когда он только-только стал спортивным директором «Динамо». Желько долгие годы помогал Юргену Клоппу, а теперь занялся новым направлением. Это интересный опыт. Шварц тренировал в бундеслиге, что уже говорит о его уровне. Воронин добавит своих советов. Очень интересно, что у них всех получится в «Динамо» — в команде, где я вижу очень много молодежи.